【大雨警報】宮崎県・宮崎市、都城市に発表
気象台は、午前11時46分に、大雨警報（土砂災害、浸水害）を宮崎市、都城市に発表しました。また大雨警報（土砂災害）を日南市、三股町に発表しました。さらに洪水警報を宮崎市、都城市、日南市に発表しました。
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南部平野部、南部山沿いでは、22日昼過ぎから22日夜のはじめ頃まで土砂災害に、22日昼過ぎから22日夕方まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■宮崎市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
22日昼過ぎから22日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
22日昼過ぎから22日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
22日昼過ぎから22日夕方にかけて警戒
■都城市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
22日昼過ぎから22日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
22日昼過ぎから22日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報【発表】
22日昼過ぎから22日夕方にかけて警戒
■日南市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
22日昼過ぎから22日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 22日昼前
□洪水警報【発表】
22日昼過ぎから22日夕方にかけて警戒
■三股町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
22日昼過ぎから22日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 22日昼前