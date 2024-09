「ANNA SUI mini(アナ スイ・ミニ)」より、サンリオの大人気キャラクター「クロミ」とのスペシャルアイテムが2024年9月20日(金)より順次発売開始! おめかしスタイルはクロミでクール&キュートに楽しもう。子ども服ファッションブランド「ANNA SUI mini(アナ スイ・ミニ)」と、サンリオの大人気キャラクタークロミとのスペシャルアイテムがクールと可愛いのいいとこ取り!

「ANNA SUI」らしい黒、紫のカラーリング、蝶・薔薇のモチーフと、小悪魔チックなクロミとの相性は抜群!今回のコラボのために特別に描き起こした「ANNA SUI」のアイコンであるバタフライとローズでおめかしした特別仕様のクロミのイラストにもご注目を。ラインナップは、フードがクロミのフェイス&頭巾型になっているキーホルダー付きカットワンピース、オリジナルグラフィックを使用したTシャツ、さりげないデザインでラフに着こなせるトレーナーやスクールガール風のワンピースなど、ちょっとおめかししてお出かけするのにも普段使いにもお洒落なデザイン揃い。そのほかにもキッズだけでなく、大人も使えるバッグやアクセサリーも豊富にラインナップ。クロミのフェイス型のショルダーバッグや、スマホや小物を入れるのに便利なショルダーポーチ、クロミと「ANNA SUI」のモチーフが散りばめられたネックレスやヘアクリップなどもご用意。アパレルから小物類まで幅広く展開され、トータルコーディネートをお楽しみいただける。2024年9月20日(金)より入荷次第、全国直営店・公式オンラインショップ「ナルミヤオンライン」にてお取り扱いがスタートする。新宿伊勢丹では2024年10月16日〜22日の期間限定で「ANNA SUI mini×クロミ」と「mezzo piano×マイメロディ」のPOPUPも開催決定!この秋はクロミ×「ANNA SUI mini」ファッションをたっぷり楽しんでね!(C) '24 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L653827