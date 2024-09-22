中京4R新馬戦を制したプロミストジーン(c)netkeiba

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　22日、中京競馬場4Rで行われた新馬戦(2歳・牝・ダ1400m・11頭)は、スタート一息も徐々にポジションを上げて直線で抜け出した川田将雅騎手騎乗の1番人気プロミストジーン(牝2、美浦・上原佑紀厩舎)が、2番手から脚を伸ばした4番人気キョラムン(牝2、栗東・石橋守厩舎)に1.1/2馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分27秒1(良)。

　さらに2.1/2馬身差の3着に5番人気サイラモナムール(牝2、栗東・辻野泰之厩舎)が入った。なお、2番人気メイショウセオト(牝2、栗東・笹田和秀厩舎)は4着に、3番人気メレサンク(牝2、栗東・田中克典厩舎)は6着に終わった。

　勝ったプロミストジーンは、父ナダル、母プロミストリープ、その父ヘニーヒューズという血統。

【勝ち馬プロフィール】
◆プロミストジーン(牝2)
騎手:川田将雅
厩舎:美浦・上原佑紀
父:ナダル
母:プロミストリープ
母の父:ヘニーヒューズ
馬主:シルクレーシング
生産者:ノーザンファーム

【全着順】
1着　プロミストジーン　1人気
2着　キョラムン　4人気
3着　サイラモナムール　5人気
4着　メイショウセオト　2人気
5着　フクノジョヴァンニ　10人気
6着　メレサンク　3人気
7着　コリエドール　6人気
8着　ベルサ　7人気
9着　クレベール　8人気
10着　バイアーナ　9人気
11着　ドクターサクラ　11人気