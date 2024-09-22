22日、中京競馬場4Rで行われた新馬戦(2歳・牝・ダ1400m・11頭)は、スタート一息も徐々にポジションを上げて直線で抜け出した川田将雅騎手騎乗の1番人気プロミストジーン(牝2、美浦・上原佑紀厩舎)が、2番手から脚を伸ばした4番人気キョラムン(牝2、栗東・石橋守厩舎)に1.1/2馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分27秒1(良)。

さらに2.1/2馬身差の3着に5番人気サイラモナムール(牝2、栗東・辻野泰之厩舎)が入った。なお、2番人気メイショウセオト(牝2、栗東・笹田和秀厩舎)は4着に、3番人気メレサンク(牝2、栗東・田中克典厩舎)は6着に終わった。

勝ったプロミストジーンは、父ナダル、母プロミストリープ、その父ヘニーヒューズという血統。

【勝ち馬プロフィール】

◆プロミストジーン(牝2)

騎手:川田将雅

厩舎:美浦・上原佑紀

父:ナダル

母:プロミストリープ

母の父:ヘニーヒューズ

馬主:シルクレーシング

生産者:ノーザンファーム

【全着順】

1着 プロミストジーン 1人気

2着 キョラムン 4人気

3着 サイラモナムール 5人気

4着 メイショウセオト 2人気

5着 フクノジョヴァンニ 10人気

6着 メレサンク 3人気

7着 コリエドール 6人気

8着 ベルサ 7人気

9着 クレベール 8人気

10着 バイアーナ 9人気

11着 ドクターサクラ 11人気