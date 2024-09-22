Æ£ÇÈÃ¤¼¤à¸¸á¤ÎNWA²¦ºÂ¤ÎÉñÂæÎ¢¡¡¿¼Ìë¤Î¥¤¥Á¥ã¥â¥ó¤Ç¼è¤ê¾Ã¤·¤Ë¡ÄÎ®ÃÒÈþ¤µ¤óÌÀ¤«¤¹
¡Ú¥×¥í¥ì¥¹Â¢½Ð¤·¼Ì¿¿´Û¡Û£²£°£²£²Ç¯£±£°·î£±Æü¤Ë£·£¹ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¤µ¤ó¤Î»°²ó´÷Ë¡Í×¤¬º£·î£¸Æü¡¢²£ÉÍ»Ô¤ÎÁí»ý»û¤Ç±Ä¤Þ¤ì¤¿¡£Æ£ÇÈÃ¤¼¤¤äÁ°ÅÄÆüÌÀ¡¢Á¥ÌÚÀ¿¾¡¡¢º´¡¹ÌÚ·ò²ð¡¢¾®ÅçÁï¤éÂ¿¤¯¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬»²Îó¡£
¡¡Æ£ÇÈ¤Ï¡Ö¸½¼Â¡¢ÅÜÌÄ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¤À¤é¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤Ã¤«¤Ç³è¤òÆþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤À¤Þ¤À¸½Ìò¤òÂ³¹ÔÃæ¤ÎÆ£ÇÈ¤Ï£±£±·î£²£²Æü¤Ë¡¢¼«¿È¤¬¼çºË¤¹¤ë¡Ö¥É¥é¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤Î¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ëÂç²ñ¤Çà¸½Ìò¥Ð¥ê¥Ð¥êá¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¹â¶¶¥Ò¥í¥à¤È°ìµ³ÂÇ¤Á¤ò¹Ô¤¦¡£¡¡
¡¡¤µ¤Æ¡¢Æ£ÇÈ¤Ïº£¤«¤é£³£³Ç¯Á°¤Î£±£¹£¹£±Ç¯¡ÊÊ¿À®£³Ç¯¡Ë£³·î£²£±Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ö¡Ç£¹£±¥¹¥¿¡¼¥±¡¼¥É¡¡£É£Î¡¡Æ®¶¯Æ³Ì´¡×¤Ç¡¢ÃöÌÚ¤¬À®¤·ÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿²÷µó¤òÃ£À®¤·¤¿¡£²¦¼Ô¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥ì¥¢¡¼¤òÇË¤ê¡¢£Î£×£ÁÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂ¤òÃ¥¼è¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¼«¿È¤ÎÊÝ»ý¤¹¤ë£É£×£Ç£Ð¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂ¤òÅÒ¤±¥Õ¥ì¥¢¡¼¤È¥À¥Ö¥ë¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤ò¹Ô¤¤¡¢£²£³Ê¬£¶ÉÃ¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¥³¥Ö¥é¤Ç¥Ô¥ó¥Õ¥©¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¡¢Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÈÇÏ¾ì¤Ë¼¡¤°ÆüËÜ¿Í¤Ç£²¿ÍÌÜ¤Î£Î£×£ÁÀ¤³¦²¦¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤ì¤¬à¸¸¤Îá²¦ºÂÂ×´§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¡¡
¡¡¤½¤ÎÆü¤Î»î¹ç¸å¡¢Ï»ËÜÌÚ¤Î£Ô£Ó£Ë¡¦£Ã£Ã£Ã¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤µ¤è¤Ê¤é¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ÎËÁÆ¬¡¢¥Ù¥ë¥È¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿Æ£ÇÈ¤ò¥Õ¥ì¥¢¡¼¤¬½ËÊ¡¡£¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥ó¡¦¥Ù¥¤¥À¡¼¤ä¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤é¤Ë¤âÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¥Æ¡¼¥Ö¥ëÀÊ¤Ç¤ÏÄ¹½£ÎÏ¡¢¥Þ¥µºØÆ£¤È¥À¥¹¥Æ¥£¡¦¥í¡¼¥Ç¥¹¡¢¥Ð¥ê¡¼¡¦¥¦¥£¥ó¥À¥à¤é¤¬ÃÌ¾Ð¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥²¥¹¥È¤ÇÍè¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎµÆÃÓÅí»Ò¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼ã¼êÁª¼ê¤¬µÇ°»£±Æ¤ò¤»¤¬¤à¤Ê¤É¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼²ñ¾ì¤Ï¤Ê¤´¤ä¤«¤Ê¥à¡¼¥É¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
à¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥Èá¤Ï¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¿¼Ìë¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡¥í¡¼¥Ç¥¹¤È¥¦¥£¥ó¥À¥à¤¬¡ÖºÛÄê¤ÏÌµ¸ú¡×¤Èºä¸ýÀ¬Æó¼ÒÄ¹¤ÈÆ£ÇÈ¤ËµÍ¤á´ó¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¡Ö£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÆþ¤ì¤¿¤Î¤Ï¿·ÆüËÜ½êÂ°¤Î¥µ¥Ö¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤Î¥¿¥¤¥¬¡¼ÉþÉô¡£¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÄ¾Á°¤ËÆ£ÇÈ¤Ï¥Õ¥ì¥¢¡¼¤ò¥È¥Ã¥×¥í¡¼¥×¤«¤éÅê¤²¼Î¤Æ¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¶¥È¥Ã¥×¥í¡¼¥×¤ÎÈ¿Â§¹Ô°Ù¡Ê¼Ì¿¿¡Ë¡£¥Õ¥ì¥¢¡¼¤ÎÈ¿Â§¾¡¤Á¡£¤â¤·¤¯¤ÏÌµ¸ú»î¹ç¤À¡£¥Ù¥ë¥È¤Î°ÜÆ°¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¥¯¥ì¡¼¥à¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¤¿¤·¤«¤Ë»î¹ç½ªÈ×¡¢¥Õ¥ì¥¢¡¼¤¬¥á¥¤¥ó¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤Î¥¢¥ë¥Õ¥©¥ó¥½¤Ë·ãÆÍ¤·¤Æ¾ì³°¤Ç¼º¿À¡£¥µ¥Ö¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤ÎÉþÉô¤¬¥«¥¦¥ó¥È¤ò¿ô¤¨¤¿¡£
¡¡¥í¡¼¥Ç¥¹¤é¤Ï¡Ö¥Ù¥ë¥È¤Ï£×£Ã£×¤¬ÍÂ¤«¤ê¡¢ÊÝÎ±¤È¤¹¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥Ù¥ë¥È¤ò»ý¤Áµî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡Íâ£²£²Æü¡¢¸áÁ°£·»þÈ¾¤Ëºä¸ý¼ÒÄ¹¡¢ÇÜ¾ÞÅ´É×¼èÄùÌò¤¬½É¼Ë¤Îµþ²¦¥×¥é¥¶¥Û¥Æ¥ë¤òË¬¤Í¡¢Ä¾ÃÌÈ½¤·¤¿¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¥é¥Á¤¬¤¢¤«¤º¡¢£Î£×£ÁÀª°ì¹Ô¤ÏÀµ¸áÈ¯¤Î£Ê£Á£Ì£±£°ÊØ¤Ç¥Ù¥ë¥È¤ò»ý¤Ã¤¿¤Þ¤Þµ¢¹ñ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£´Æü¤ËÆ£ÇÈ¤Ï¼«Âð¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡Ö¥ª¥ì¤Ï¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ£Î£×£Á²¦¼Ô¤ÈÌ¾¾è¤ë¡×¤È¤ä¤ë¤»¤Ê¤¤»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Íâ£²£µÆü¡¢»öÌ³½ê¤Ç¶ÛµÞÌò°÷²ñ¤¬³«¤«¤ìºä¸ý¡¢Æ£ÇÈ¡¢ºØÆ£¡¢Ä¹½£¡¢Ä´ÄäÌò¤Î¥Ò¥í¡¦¥Þ¥Ä¥À¤é¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬¤Ê¤µ¤ìºØÆ£¡¢¥Þ¥Ä¥À¤òÆÃ»È¤È¤·¤ÆÅÏÊÆ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¥×¥í¥ì¥¹¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÎ®ÃÒÈþ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹ÎòÂå²¦¼ÔÌ¾´Õ¡Ê¥Ø¥Ó¡¼µé¥·¥ó¥°¥ëÊÔ£²¡Ë¡×¡Ê¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥Þ¥¬¥¸¥ó¼Ò¡Ë¤òÃø¤·¡¢¤³¤Î°ì·ï¤ò¾Ü¤·¤¯µ½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡
¡ÖÆ£ÇÈ¤Î¤ªº×¤ê¥à¡¼¥É¤ò¤·¤Ð¤é¤¯³Ú¤·¤â¤¦¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¥à¡¼¥É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Ç¤·¤ç¡©¡¡¤½¤ì¤¬½ù¡¹¤Ë¤«¤¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£·ë¶É¡¢¿·ÆüËÜ¤Ï¡Ê¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¡ËÇÏ¾ì¤ËÆÈÀê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¤¢¤½¤³¤Ç³Í¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¿·ÆüËÜ¤Ë£Î£×£Á¤¬°Ü¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤ÏÎò»ËÅª¤Ê»î¹ç¤Ç¤·¤¿¤«¤é¤Í¡££Î£×£Á¤È¤¤¤¦¤è¤ê£×£Ã£×¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¤À¤«¤é¤³¤½ËÍ¤Ï¤¢¤ÎÂå¤Î¤³¤È¡Ê£×£Ã£×»þÂå¡Ë¤Ï½½ÇÄ¤Ò¤È¤«¤é¤²¤Ç½ñ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£ÇÏ¾ì¤µ¤ó¤Î»þÂå¤Î¸¢°Ò¤ÈÈæ¤Ù¤¿¤éÁ´Á³¡¢Èæ³Ó¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤·Ú¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Í¡×¤ÈÎ®¤µ¤ó¤Ï¸ì¤ë¡£
¡¡¤È¤³¤í¤Ç¡¢£µ·î£±£¹Æü¤ËÊÆ¥Õ¥í¥ê¥À½£¥»¥ó¥È¥Ô¡¼¥¿¡¼¥º¥Ð¡¼¥°¤Ç¤ÎºÆÀï¤Ç¤ÏÆ£ÇÈ¤È¥Õ¥ì¥¢¡¼¤È¤â¤Ë²¦¼Ô¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥ê¥ó¥°¥¢¥Ê¤ÏÆ£ÇÈ¤òÄ©Àï¼Ô¤È¥³¡¼¥ë¡£»î¹ç¤ÏÆ£ÇÈ¤¬¥á¥¤¥ó¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤ÎÉþÉô¤È·ãÆÍ¤¹¤ë¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤¬È¯À¸¡£Ä¾¸å¤Ë¥Õ¥ì¥¢¡¼¤¬Æ£ÇÈ¤ÎÇØ¸å¤«¤éµÞ½±¡£¥¿¥¤¥Ä¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¥¨¥Ó¸Ç¤á¤Ç´Ý¤á¹þ¤ß¥µ¥Ö¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤Î¥¢¥ë¥Õ¥©¥ó¥½¤¬¥«¥¦¥ó¥È¤ò¿ô¤¨¤¿¡£Åìµþ¥É¡¼¥à¤ÈµÕ¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤Ë·èÃå¤¬¤Ä¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÖÆ£ÇÈ¤µ¤ó¤ÏÁ°¤ÎÇ¯¤Î£¹·î¤Þ¤Ç¹ø¤ÎÄË¤ß¤Ç·ç¾ì¤·¤Æ¤¿¡£Ç¯Ëö¤ËÉÍ¾¾¤ÇÄ¹½£¤µ¤ó¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡Ê£±£²·î£²£¶Æü¡¢ÉÍ¾¾¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ÇÄ¹½£¤òÇË¤ê£É£×£Ç£Ð¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂ¤òÃ¥¼è¡Ë¡£¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ç£³¤«·î¸å¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³Í¤Ã¤Æ´°Á´Éü³è¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¤«¤é¡¢Æ£ÇÈ¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡ÊÎ®¤µ¤ó¡Ë
¡¡Æ£ÇÈ¤Ï£Î£×£Á¤ÎÎò»Ë¤Ë²¦¼Ô¤È¤·¤ÆÌ¾¤ò¹ï¤à¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¢¤ÎÆü¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¤òÊ¨¤«¤»¤¿¤Î¤ÏÊ¶¤ì¤â¤Ê¤¤»ö¼Â¡£µ²±¤Ë»Ä¤ëà²¦ºÂÂ×´§·àá¤À¤Ã¤¿¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë¡£¡¡