ºë¥¹¥¿µ¢´Ô¤â¡Ä¡ÖÀÅ¤«¤¹¤®¤ë¡×¡¡3765Æü¤Ö¤ê¸ÅÁã¥Ô¥Ã¥Á¤Ë°ãÏÂ´¶¡¢Ç®¶¸¥µ¥ÝÁ°¤Ë¡ÖÉÔ¹ÃÈå¤Ê¤¤¡×
±ºÏÂÉüµ¢¤ÎMF¸¶¸ý¸µµ¤¡¢FCÅìµþÀï¤Ç3765Æü¤Ö¤êºë¥¹¥¿¤Ç¥×¥ì¡¼
¡¡±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤ÎMF¸¶¸ý¸µµ¤¤Ï9·î21Æü¤Î¥ê¡¼¥°Âè31Àá¤ÎFCÅìµþÀï¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¡£
¡¡0-2¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤òÇØÉé¤Ã¤¿¸åÈ¾16Ê¬¤«¤é½Ð¾ì¤·¡¢ºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Ï3765Æü¤Ö¤ê¤Î¥×¥ì¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬È¿·â¥´¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡£»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁ´ÂÎÅª¤ËÀÅ¤«¡£¥Û¡¼¥à¤À¤·¡¢¤â¤Ã¤È¾ðÇ®Åª¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¡¢¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¡¼¤ÎÉôÊ¬¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¸¶¸ý¤Ï±ºÏÂ¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤«¤é°é¤Á¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ø¤È¾º³Ê¤·¡¢2014Ç¯6·î1Æü¤Ëºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ä¥Þ¥¶¥¥Ê¥Ó¥¹¥³ÇÕ¡Ê¸½¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ¡Ë¤ÎÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹Àï¤òºÇ¸å¤Ë¥É¥¤¥Ä°ÜÀÒ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤éÌó10Ç¯¤¬·Ð¤Á±ºÏÂ¤Ø¤ÎÉüµ¢¤¬·è¤Þ¤ë¤È¡¢Á°Àá¤Î¥¬¥ó¥ÐÂçºåÀï¤ÇÉüµ¢¸å¤Î½é½Ð¾ì¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎFCÅìµþÀï¤Ç3765Æü¤Ö¤ê¤Ë¥Û¡¼¥à¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ØÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢»î¹çÅ¸³«¤ÏÁ°È¾¤ÎÆâ¤Ë¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¤ÈPK¤Ç¼ºÅÀ¤¹¤ë¶ì¤·¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¥Þ¥Á¥§¥¤¡¦¥¹¥³¥ë¥¸¥ã´ÆÆÄ¤Ï¸åÈ¾16Ê¬¤Ë2ËçÂØ¤¨¡£¤½¤Î°ì³Ñ¤¬¸¶¸ý¤À¤Ã¤¿¡£¥È¥Ã¥×²¼¤ËÆþ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤«¤é¥Ñ¥¹¤òµá¤á¤ÆÆ°¤²ó¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤°½Û´Ä¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£¼«¿È¤¬¡Ö¾Ç¤ì¤Æ¤¦¤·¤í¤Ë²¼¤¬¤ê»Ï¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¾õ¶·¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¥¹¥³¥ë¥¸¥ã´ÆÆÄ¤Ï¸¶¸ý¤ò¥Ü¥é¥ó¥Á¤ËÊÑ¹¹¡£¤½¤³¤«¤é¤Ï¥µ¥¤¥É¤òÊÑ¤¨¤ë±Ô¤¤¥Ü¡¼¥ë¤â½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤ëÉôÊ¬¤Ç¤ÏÀ°Íý¤µ¤ì¤¿Êø¤·¤â¡¢¤¢¤ë¼ï¤Î¶¯°ú¤µ¤âÉÔÂ¤·¤¿¡£
¡¡¸¶¸ý¤Ï¡Ö¤¢¤Î2¼ºÅÀ¤¬½Å¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÀµÄ¾¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤Ç¤³¤ì¤À¤±¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬Íè¤Æ¤¢¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¥Ñ¥ï¡¼¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£Í¦µ¤¤â¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡Ö1¤Ä¤ÎµåºÝ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Ï¥á¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¥Ï¥Þ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¶¯ÅÙ¤â¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¤â¤Ã¤ÈÃ¯¤«¤¬°ú¤ÃÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¡£¥¬¥ó¥ÐÀï¤Î¤è¤¦¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¾¡Íø¤¬¤¢¤ë¤È¤«´èÄ¥¤ì¤Ð²¿¤«¤òÄÏ¤á¤ë»þ¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê´èÄ¥¤ì¤ë¡£¶ì¤·¤¤»þ¤Ë²¿¤«¤ò½Ð¤»¤ë¤«¤¬Èó¾ï¤ËÂç»ö¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¸¶¸ý¤Ï»î¹çÁ°¤Î»þÅÀ¤«¤é¥Ù¥ó¥ÁÁ°¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤ÄÁª¼ê¤ËÀ¼¤ò³Ý¤±¡¢2¼ºÅÀ¸å¤ÎÁ°È¾ÅÓÃæ¤â¥Ù¥ó¥Á¤Î²£¤Ë½Ð¤Æ¸ÝÉñ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»î¹çÁ°¤âÀÅ¤«¤À¤Ã¤¿¡£Á´ÂÎÅª¤ËÀÅ¤«¡£¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¾ðÇ®Åª¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Û¡¼¥à¤Ç0-2¤ÇÉé¤±¤ë¤Î¤âÉÔ¹ÃÈå¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤â´Þ¤á¤ÆÀÅ¤«¤¹¤®¤ë¡×¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¶õµ¤´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¥Þ¥Á¥§¥¤¡¦¥¹¥³¥ë¥¸¥ã´ÆÆÄ¤ÏFCÅìµþÀï¤Ë¸þ¤±¤¿µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡Ö¸µµ¤¤È¿®¹æÂÔ¤Á¤ÇÊÂ¤ó¤À¤é¡¢Èà¤Ï»ä¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÀè¤Ë²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤¦¡¢¾¡¤È¤¦¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤ò¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥àÃæ¤ËÅÁÀ÷¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¼Â´¶¤µ¤ì¤ë¥²¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¡Ê·¥ÅÄÅ¯Ï¯ / Tetsuro Kutsuwada¡Ë