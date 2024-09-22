¥É·³¡¦¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄ¡Ö¥«ー¥·¥çー¤¬»ä¤Î½ê¤ËÍè¤Æ¡¢¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤Î°Ù¤Ë²¿¤«¤·¤¿¤¤¤È¡×ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÂçµÏ¿¤ò¥Áー¥à¥á¥¤¥È¤â½ËÊ¡
ÂçÃ«æÆÊ¿ ¼Ì¿¿¡§AP/¥¢¥Õ¥í
¡ã2024Ç¯9·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö21Æü¡ËMLB ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ãー¥¹ ÂÐ ¥³¥í¥é¥É¡¦¥í¥Ã¥ー¥º ¡÷¥É¥¸¥ãー¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡ä
ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê30¡Ë¤ÏËÜµòÃÏ¥É¥¸¥ãー¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥í¥Ã¥ー¥º¤È¤Î3Ï¢Àï½éÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢4ÂÇ¿ô3°ÂÂÇ¡¢1ËÜÎÝÂÇ¡¢2ÂÇÅÀ¡¢2ÆÀÅÀ¡¢1»°¿¶¡¢1ÅðÎÝ¡£ÂÇÎ¨¤Ï.297¡£ËÜÎÝÂÇ¡Ê52¡Ë¡¢ÂÇÅÀ¡Ê122¡Ë¤Ç¥êー¥°2´§¤òÆÈÁö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ºòÆü¤ÎÅ¨ÃÏ¥Þー¥ê¥ó¥ºÀï¤Ç¥á¥¸¥ãー»Ë¾å½é¤Î50ËÜÎÝÂÇ50ÅðÎÝ¡Ö50-50¡×¤ÎÂç°Î¶È¤òÃ£À®¤·¤¿ÂçÃ«¤ÏËÜµòÃÏ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤Î³®Àû»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÂçÃ«¤Î50ËÜÎÝÂÇ50ÅðÎÝ¤Î°Î¶È¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¥Áー¥à¥¹¥È¥¢¤Ç¤Ï50-50T¥·¥ã¥Ä¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£»î¹çÁ°¤ÎÎý½¬»þ¤Ë¤³¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤ÆÎý½¬¤¹¤ë¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎÁª¼ê¤Î»Ñ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
1²óÎ¢¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤ÇÂçÃ«¤ÎÌ¾Á°¤¬¥³ー¥ë¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬ÁíÎ©¤Á¤ÇÇï¼ê¤òÁ÷¤ê¡¢¥Áー¥à¥á¥¤¥È¤â¥Ù¥ó¥Á¤ÎÁ°¤Ë½Ð¤ÆÁíÎ©¤Á¤ÇÇï¼ê¤òÁ÷¤ê¡¢ÂçµÏ¿¤ò½ËÊ¡¡£ÂçÃ«¤¬ÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ë¤È¡ØMVP¡Ù¥³ー¥ë¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
5²óÎ¢¤Î1-2¤È¥êー¥É¤òµö¤·¤¿Âè3ÂÇÀÊ¡£2»àÆóÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¤Î6µåÌÜ¤ÎÆâ³Ñ¹â¤á¤Î¥Üー¥ëµå¤ÎÄ¾µå¤ò¥»¥ó¥¿ー¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥êー¥ó¤ØÂÇ¤ÁÊÖ¤·¡¢52¹æµÕÅ¾2ÅÀËÜÎÝÂÇ¤Ç3-2¤È¤¹¤ë¡£
7²óÎ¢¤Î4-3¤È¥êー¥É¤·¤Æ¤¤¤ëÂè4ÂÇÀÊ¤Ç¤Ï¡¢Á´ÎÏ¼ÀÁö¤ÎÆâ°ÂÂÇ¤Ç¤³¤ÎÆü3°ÂÂÇÌÜ¤È¤Ê¤ëÌÔÂÇ¾Þ¤òµÏ¿¡£
Â³¤¯2ÈÖ¥Ù¥Ã¥Ä¤ÎÂÇÀÊ¤Ç52¸ÄÌÜ¤È¤Ê¤ëÅðÎÝ¤ò·è¤á¡¢¥Ù¥Ã¥Ä¤Î¥»¥ó¥¿ー¤Ø¤Îµ¾À·¥Õ¥é¥¤¤Î´Ö¤Ë3ÎÝ¤Ø¿ÊÎÝ¡£3ÈÖ¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Î¥»¥«¥ó¥ÉÆâ°ÂÂÇ¤Î´Ö¤ËÂÌÌÜ²¡¤·¤È¤Ê¤ë6ÅÀÌÜ¤Î¥Ûー¥à¤òÆ§¤ó¤À¡£
¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ï8Åê¼ê¤Î·ÑÅê¤Ç¥í¥Ã¥ー¥ºÂÇÀþ¤ò5°ÂÂÇ4¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤Æ¡¢3Ï¢Àï¤Î½éÀï¤ò¾¡Íø¤Ç¾þ¤ê¡¢Ï¢¾¡¤ò3¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£
¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄ ¥³¥á¥ó¥È
Q¡¥ºòÆü¡¢º£Æü¤ÎÂçÃ«Áª¼ê¤Î³èÌö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Ä´»Ò¤¬ÎÉ¤¤¾õÂÖ¤Ç¡¢½¸ÃæÎÏ¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¤³¤³¿ô»î¹ç¤ÏÎÉ¤¯½¸Ãæ½ÐÍè¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾ー¥ó¤Î¹â¤á¤Îµå¤È¥¹¥È¥é¥¤¥¾ー¥ó¤è¤ê¹â¤¤µå¤ò¥Ûー¥à¥é¥ó¤Ë½ÐÍè¤Æ¤¤¤ë»ö¤Ï¤¹¤´¤¤»ö¤Ç¤¹¡£
Q¡¥ÂçÃ«Áª¼ê¤¬ÂÇ¤Ã¤¿¥Ûー¥à¥é¥ó¤Îµå¤Ë´Ø¤·¤Æ¡©
¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾ー¥ó¤è¤ê¹â¤¤µå¤Ç¤·¤¿¡£¤É¤ì¤¯¤é¤¤¹â¤«¤Ã¤¿¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥Üー¥ëµå¤Ç¶»¤è¤ê¾å¤Îµå¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ì¤À¤±¤Î¥Ð¥Ã¥È¥¹¥Ôー¥É¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢¤¢¤Îµå¤Î¥¹¥Ôー¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤Ã¤¿»ö¤Ï¤¹¤´¤¤¡£º£Æü¤Î¥Õ¥êー¥é¥ó¥É¤ÏÄã¤á¤Î¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤òÂ¿ÍÑ¤·¤Æ¡¢¹â¤á¤ÎÄ¾µå¤Ï¤¢¤Þ¤êÅê¤²¤ÆÍè¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥Õ¥êー¥é¥ó¥É¼«¿È¤â¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤Î¾õÂÖ¤ÏÈó¾ï¤ËÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Q¡¥Âè4ÂÇÀÊ¤Î°ìÎÝÆâ°ÂÂÇ¤Î»þ¤Ë°ìÎÝ¤Ç¸òºø¤·¤Þ¤·¤¿¤¬
¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£°ìÎÝ¼ê¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¥×¥ìー¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£Â¤ò»È¤Ã¤ÆÆâ°ÂÂÇ¤Ë¤·¤¿»ö¤Ïµ®½Å¤Ê¥Ò¥Ã¥È¤Ç¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¼éÈ÷¤Ç¤·¤¿¡£
Q¡¥¥Áー¥à¥á¥¤¥È¤¬¥Ù¥ó¥Á¤ÎÁ°¤ÇÂçÃ«Áª¼ê¤Ë¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥ªー¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤¿»ö¤Ë´Ø¤·¤Æ
¥«ー¥·¥çー¤¬»ä¤Î½ê¤ËÍè¤Æ¡¢¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤Î°Ù¤Ë²¿¤«¤·¤¿¤¤¤ÈÄó°Æ¤·¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡£µÏ¿¤ÏËÜµòÃÏ¤Çµ¯¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤ª¤«¤²¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤¬¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤ò½ËÊ¡½ÐÍè¤ë»þ´Ö¤¬ºî¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Q¡¥°ìÎÝÆâ°ÂÂÇ¤òÀ¸¤ó¤À°ìÎÝ¤Ø¤ÎÁ´ÎÏ¼ÀÁö¤Ï¥Áー¥à¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
Âç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£Á´ÎÏ¤Ç¥×¥ìー¤ò¤·¤ÆÅðÎÝ¤ò¤·¤Æ¡¢Á´ÎÏ¤ÇÁö¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤Î¾ìÌÌ¤ÇÁ´ÎÏ¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¥Äー¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Æâ°ÂÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤·¤Æ1¡¢3ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤òºî¤ê¡¢¥Ù¥Ã¥Ä¤Î¥»¥ó¥¿ー¤Ø¤Îµ¾À·¥Õ¥é¥¤¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾®¤µ¤Ê¥×¥ìー¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ê¥×¥ìー¤Ç¤¹¡£ÂçÃ«Áª¼ê¤ÏÍ¥¤ì¤¿ºÍÇ½¤ò»ý¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ç¤¹¤¬¡¢Ìîµå¤È¤¤¤¦¥²ー¥à¤òÂº½Å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ï¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¥×¥ìー¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£