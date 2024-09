日本テレビ系で9月15日(日)・9月22日(日)2週連続でSixTONESの冠番組を放送!今日9月22日(日)22:30〜23:25は「Game of SixTONES」。

記念すべき初回ゲストには、芸能界の“新ご意見番”長嶋一茂&藤本美貴が登場!さらに、メンバーを自宅に招いて手料理をふるまうほど仲が良い、人気俳優・間宮祥太朗も緊急参戦!『リップシンクギャグバトル』『サイズの晩餐』『キメ顔にらめっこ』『そいや!そいや!』でプライドを賭けた超真剣バトルを展開する。

◆リップシンクギャグバトル

一茂軍 vs ミキティ軍がアドリブダンスバトルで激突。誰もが知っている人気芸人たちの一発ギャグをヒット曲のダンス中に放り込め!松村北斗&森本慎太郎の超ハイテンションパフォーマンス vs ミキティ&郄地優吾のペアダンス!ジェシーの問題作 vs 京本大我の華麗な超高速ダンスは必見!

◆サイズの晩餐

意外な組合せの超ピッタリサイズ=“シンデレラフィット”を見破れ!誰もが知ってるアノ食べ物の容器に、大谷翔平選手も使用していたアノ野球道具がまさかの完全フィット!? サッカーゴールに10人乗り大型ワゴン車はピッタリ縦列駐車できる!? 超贅沢ウニ&イクラ丼を賭けて、究極のサイズ感バトルが勃発!

◆キメ顔にらめっこ

一茂&間宮とSixTONESが“キメ顔オンリー”の超真剣にらめっこで大激突。天の声から出題される超イジワルな質問を突破し、沈黙のキメ顔バトルを制するのは一体誰だ!?

さらに、謎の電流デスマッチ『そいや!そいや!』って一体どんなゲーム!?

〇出演者:

SixTONES (ジェシー 京本大我 松村北斗 郄地優吾 森本慎太郎 田中樹)

<ゲスト>

長嶋一茂

藤本美貴

間宮祥太朗

※五十音順

〇番組公式SNS:

X:@sixtones_ntv