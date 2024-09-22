É÷¤ÈÀï¤¦¡ª¡©Çò¥ï¥ó¥Ô¤ÎËÜÅÄ¿¿ô¥¤µ¤ó¤¬¡Ö¥Ó¥¸¥å¤¬ÇúÈ¯¤·¡Ä¸«¤¨¤ó¡ª¡ª¡×¡ÖÍÅÀº¤ß¤¿¤¤¡×
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¤Î£²£°£±£¶Ç¯À¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢½÷²¦¤Ç¡¢º£Ç¯£±·î¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿ËÜÅÄ¿¿ô¥¤µ¤ó¤¬£²£±Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£²Æ¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö£Ö£ÓÉ÷¡£²Æ¡ª¤Ê»×¤¤½Ð¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¿¿¤ÃÇò¤Ê¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤ÇÉ÷¤Ë¿á¤«¤ì¤ëÍÍ»Ò¤ä¡¢É÷¤ËÎ®¤µ¤ì¤¿È±¤Ç´é¤¬ÀäÌ¯¤Ë±£¤ì¤ë¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¥Ó¥¸¥å¤¬ÇúÈ¯¤·¡Ä¸«¤¨¤ó¡ª¡ª¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥Ð¥«¥ó¥¹¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡ÖÍÅÀº¤ß¤¿¤¤¤ÇåºÎï¡Ê¤¤ì¤¤¡Ë¡×¡Ö¤É¤Î¼Ì¿¿¤â¤¿¤Þ¤é¤ó¤¯¤é¤¤Èþ¤·¤¤¡ª¡ª¡×