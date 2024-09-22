»õËá¤Ãæ¤Î¡Ö¥ª¥¨¥Ã¡ª¡×¤Ï¤É¤¦¤·¤Æµ¯¤³¤ë¡©ËÉ¤°¥³¥Ä¤Ï¡©
¡¡ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢»õËá¤Ãæ¤Ë¡Ö¥ª¥¨¥Ã¡×¤ÈÅÇ¤µ¤¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡¼Â¤Ï¤³¤ì¡¢Àå¤ä¹¢¤Ë²¿¤«¤¬¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤ÇÈ¿¼ÍÅª¤ËÅÇ¤µ¤¤ò´¶¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¡È¿Í¤ÎÀ¸ÍýÅª¤ÊÈ¿±þ¡É¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢¤½¤ÎÄøÅÙ¤Ï¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê»õËá¤¤·¤¿¤¤¤Î¤ËÓÒÅÇÈ¿¼Í¤Ç¶ì¤·¤¤¡Ä¡Ä¡×¤È´¶¤¸¤¿¤é¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢£»õ¥Ö¥é¥·¤ò¾®¹ï¤ß¤ËÆ°¤«¤¹
¡¡Âç¤¤¯»õ¥Ö¥é¥·¤òÆ°¤«¤¹¤ÈÀª¤¤¤è¤¯Àå¤ä¹¢¤ÎÉÕ¶á¤Ë»õ¥Ö¥é¥·¤¬Åö¤¿¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÓÒÅÇÈ¿¼Í¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¤ë¤À¤±¾®¹ï¤ß¤Ë¾¯¤·¤º¤Ä»õ¥Ö¥é¥·¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤Ç¡¢ÓÒÅÇÈ¿¼Í¤òµ¯¤³¤·¤Ë¤¯¤¯¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£»õ¥Ö¥é¥·¤ò¾®¹ï¤ß¤ËÆ°¤«¤¹¤³¤È¤Ï¡¢±ø¤ì¤ò¤·¤Ã¤«¤êÍî¤È¤¹¤³¤È¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç°ìÀÐÆóÄ»¤ÎÊýË¡¤Ç¤¹¡£
¢£¤ä¤ä²¼¤ò¸þ¤¤¤Æ»õËá¤¤ò¤¹¤ë
¡¡¾å¤ò¸þ¤¯¤ÈË¢¤äÂÃ±Õ¤¬¹¢¤Î¤Û¤¦¤ØÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÓÒÅÇÈ¿¼Í¤òµ¯¤³¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²¼¸þ¤²Ã¸º¤Ç»õËá¤¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¸ý¤ÎÃæ¤Î¤â¤Î¤¬²¼Â¦¤ËÎ®¤ì¤ä¤¹¤¯¹¢¤ò¼é¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤¯¤Ë±ü»õ¤òËá¤¯¤È¤¤Ï¿µ½Å¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê´é¤ò²¼¤Ë¸þ¤±¤ÆËá¤¯¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¤¨¤º¤¤·¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¢£¸ý¤ÎÃæ¤ò¿å¤äË¢¤ÇËþ¤¿¤µ¤Ê¤¤
¡¡¸ý¤ÎÃæ¤¬Ë¢¤ä¿å¤Ç°î¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¹¢¤Ë»É·ã¤¬¤¤¤Ã¤ÆÓÒÅÇÈ¿¼Í¤òµ¯¤³¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¸ý¤ÎÃæ¤ÎË¢¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï»õËá¤Ê´¤ò»È¤ï¤º¤Ë»õËá¤¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¤¨¤º¤¤¬ËÉ¤®¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÓÒÅÇÈ¿¼Í¤¬¸¶°ø¤Ç»õ¤ò¤·¤Ã¤«¤êËá¤±¤Ê¤¤¤È¡¢»õ¤ä»õ·Ô¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤â¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£µ¤»ý¤Á°¤¯¤Ê¤é¤º¤Ë¤·¤Ã¤«¤êËá¤¤¿¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤é¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Àå¤ä¹¢¤Ë»É·ã¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¹©É×¤·¤Æ¡¢¤³¤Þ¤á¤Ê»õËá¤¤Ç±ø¤ì¤òÍî¤È¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
(Nao Kiyota)