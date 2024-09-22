ÊÆ³ÆÃÏ¤ÇÁª´É»öÌ³½ê¤ËÉÔ¿³¤ÊÉõÅû¡¡¾®ÇþÊ´¤ÎÇò¤¤Ê´Æþ¤ê¡¢Ë¸³²ÁÀ¤¤¤«
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡ÛÊÆÂçÅýÎÎÁª¤ò½ä¤ê¡¢CNN¥Æ¥ì¥Ó¤Ï20Æü¡¢³ÆÃÏ¤ÎÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Î»öÌ³½ê¤ËÇò¤¤Ê´¤òÆþ¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¤¿ÉÔ¿³¤ÊÉõÅû¤¬ÆÏ¤¯»öÎã¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£´üÆüÁ°ÅêÉ¼¤¬ËÜ³Ê²½¤¹¤ëÃæ¡¢ÁªµóË¸³²¤òÁÀ¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢Ï¢Ë®ÁÜºº¶É¡ÊFBI¡Ë¤¬Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·ãÀï½£¤ÎÆîÉô¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¤äÀ¾Éô¥¢¥ê¥¾¥Ê¤Ê¤É20°Ê¾å¤Î½£¤Ç³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£Çò¤¤Ê´¤Ï¾®ÇþÊ´¤Ç¡¢ÃºáÔ¶Ý¤Ê¤É¼ÂºÝ¤Ë´í¸±¤ÊÊª¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿Îã¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Í¹ÊØÊª¤ò°·¤¦¿¦°÷¤Ï¼êÂÞ¤òÃåÍÑ¤·¤ÆÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶¦ÏÂÅÞ¸õÊä¤Î¥È¥é¥ó¥×Á°ÂçÅýÎÎ¤ÏÁª´É¤¬¡ÖÉåÇÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÈãÈ½¡£Áª´É¤äÅêÉ¼½ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤é¤Ø¤ÎË½ÎÏ¤¬µ¯¤¤«¤Í¤Ê¤¤¤È¤Î·üÇ°¤¬¤¢¤ë¡£