¥í¥·¥¢¤¬Åß¤òÁ°¤Ë¸¶È¯¤Ø¤Î¹¶·â¤ò·×²è¤«¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê³°Áê¤¬·Ù¹ð
¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥·¥Ó¥Ï³°Áê¤Ï21Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡¢¥í¥·¥¢¤¬º£Åß¤òÁ°¤Ë¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤ä´ØÏ¢»ÜÀß¤ò¹¶·â¤¹¤ë·×²è¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤È·Ù¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö»þ·Ð¤Æ¤Ð¸·¤·¤¯¡×¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ï¹ËÅÏ¤ê¤Î±Û¶ºîÀï
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¾ðÊóµ¡´Ø¤ÎÊ¬ÀÏ¤«¤é¡¢¥í¥·¥¢¤¬¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤äÇÛÅÅ»ÜÀß¤ò¹¶·â¤¹¤ë½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¥·¥Ó¥Ï»á¤Ï¡Ö¡Ê¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ¤Ë´Ø·¸¤¹¤ë¡Ë»ÜÀß¤¬Â»½ý¤¹¤ì¤Ð¡¢À¤³¦Åª¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¸¶»ÒÎÏ»ö¸Î¤¬È¯À¸¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ë¡×¤È¤·¡¢¹ñºÝ¸¶»ÒÎÏµ¡´Ø¡ÊIAEA¡Ë¤ä¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¹ñ¤Ë¤â¾ðÊó¤ò¶¦Í¤·¤¿¤È¤·¤¿¡£
¡¡IAEA¤Ï16¡Á20Æü¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤Î¥¦¥£¡¼¥ó¤ÇÁí²ñ¤ò³«¤¤¤¿¡£¥°¥í¥Ã¥·»öÌ³¶ÉÄ¹¤Ï¡¢¥í¥·¥¢·³¤ÎÀêÎÎ²¼¤Ë¤¢¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÃæÆîÉô¤Î¥¶¥Ý¥ê¡¼¥¸¥ã¸¶È¯¤ä¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬±Û¶¹¶·â¤òÂ³¤±¤ë¥í¥·¥¢ÆîÀ¾Éô¥¯¥ë¥¹¥¯½£¤Ë¤¢¤ë¸¶È¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¡¢¡Ö¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤«¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤ò¹¶·â¤¹¤ë¤³¤È¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£IAEAÁí²ñ¤Ç¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î´°Á´¤Ê´ÉÍý²¼¤Ç²ÔÆ¯¤¹¤Ù¤¤À¤È³ÎÇ§¤¹¤ë·èµÄ¤òºÎÂò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¥Ö¥ê¥å¥Ã¥»¥ë¡á¿¹²¬¤ß¤Å¤Û¡Ë