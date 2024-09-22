¡Ö¿´ÇÛ¤Ç¤¹¤Í¡×²Â»Ò¤µ¤Þ¤¬Ç½ÅÐ¤ÎÂç±«Èï³²¤ò°Æ¤¸¤é¤ì¤ë¡¡¼êÏÃ¤ÇÀÐÀî¸©¤Î¹â¹»À¸¤é¤È¸òÎ®
Ä»¼è¸©¤òË¬ÌäÃæ¤Î½©¼ÄµÜ²È¤Î¼¡½÷¡¦²Â»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢¹â¹»À¸¤È¼êÏÃ¤Ç¸òÎ®¤·¡¢ÀÐÀî¸©¤ÎÂç±«Èï³²¤ò°Æ¤¸¤ë»×¤¤¤ò¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²Â»Ò¤µ¤Þ¤Ï9·î21Æü¡¢ÊÆ»Ò¶õ¹Á¤ËÅþÃå¤·¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ë¾Ð´é¤Ç¼ê¤ò¿¶¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²Â»Ò¤µ¤Þ¤Ï»ÔÆâ¤Î¾ã³²¼Ô¤Î»Ù±ç»ÜÀß¤òË¬¤ì¡¢¥Þ¥é¥«¥¹¤ò¿¶¤ê¤Ê¤¬¤é¶Ê¤ò¸ý¤º¤µ¤ß¡¢Çï¼ê¤òÁ÷¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²Â»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢¡ÖÁÇÅ¨¤Ê±éÁÕ¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤â°ì½ï¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Æ¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ìë¤Ë¤Ï¡¢22Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ö¼êÏÃ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¹Ã»Ò±à¡×¤Î¸òÎ®²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢²Â»Ò¤µ¤Þ¤ÏÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤äÂç±«¤Ë¤è¤ëÈï³²¤ò°Æ¤¸¡¢ÀÐÀî¸©ÂåÉ½¤Î¹â¹»À¸¤Ë¡Ö¤´²ÈÂ²¤äÍ§Ã£¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡×¡Ö¿´ÇÛ¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤È¼êÏÃ¤ÇÅÁ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£