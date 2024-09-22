¡Ö¥¹¥é¥à¥À¥ó¥¯¤Ï3²ó´Ñ¤Þ¤·¤¿¡×¸¶ÅÄÈþ»Þ»Ò¡Ê65¡Ë¤¬¸ì¤Ã¤¿°æ¾åÍºÉ§´ÆÆÄ¤ÎÀ¨¤µ¡Ö²»¤âÊÔ½¸¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¦¤Þ¤¤¡×
¡ÒÇä½Õ½É¤ËÇä¤é¤ì¤¿¾¯½÷¤ò16ºÐ¤ÇÇ®±é¡Ä¸¶ÅÄÈþ»Þ»Ò¡Ê65¡Ë¤Î¡È²æ¤¬¶äËë¿ÍÀ¸¡É¡Ö¥ï¥ó¥«¥Ã¥È30²ó¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¡×¡ÖÂç½÷Í¥¡¦ÅÄÃæ¸¨Âå¡×¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡¡9·î21Æü¤ËÊÄËë¤·¤¿Âè46²ó¤Ô¤¢¥Õ¥£¥ë¥à¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡ÊPFF¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÀ¸ÃÂ100Ç¯¡¦ÁýÂ¼ÊÝÂ¤¿·È¯¸«¡ª¡Á·èÃÇ¤¹¤ë½÷¤¿¤Á¡Á¡×¤ÈÂê¤·¡¢Æ±´ÆÆÄ¤ÎÆÃ½¸¾å±Ç¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£10Æü¤Ë¤Ï¡ØÂçÃÏ¤Î»Ò¼é²Î¡Ù¡Ê1976Ç¯¡Ë¾å±Ç¸å¤Ë¡¢¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿ÇÐÍ¥¤Î¸¶ÅÄÈþ»Þ»Ò¡Ê65¡Ë¤¬ÅÐÃÅ¡£»£±ÆÅö»þ¤ÎÁýÂ¼´ÆÆÄ¤È¤Î»×¤¤½Ð¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢¡ØÍð¡Ù¡Ê85Ç¯¡Ë¤Ç¤Î¹õß·ÌÀ´ÆÆÄ¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡¢3²ó´Ñ¤¿¤È¤¤¤¦¡ØTHE FIRST SLAM DUNK¡Ù¡Ê2022Ç¯¡Ë¤Ø¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¤Ê¤É¤ò¸ì¤Ã¤Æ¡¢²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡ØÂçÃÏ¤Î»Ò¼é²Î¡Ù¤Î¼Ì¿¿¤òÁ´¤Æ¸«¤ë
¡¡Ê¹¤¼ê¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ØÂçÃÏ¤Î»Ò¼é²Î¡Ù¤¬Âç¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦Äá²¬·Å»Ò´ÆÆÄ¡Ê¡Ø¥Ð¥«ÅÉ¤ê¤ÎÌ¼¡Ù¡Ê23Ç¯¡Ë¤Ê¤É¡Ë¡£PFF¤Î¹ÓÌÚ·¼»Ò¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸¶ÅÄ¤Î±Ç²èÀ½ºî¤ËÂÐ¤¹¤ë°¦¤Ë´¶Æ°¤òÏª¤ï¤Ë¤·¤¿¡£ÅöÆü¤ÎÌÏÍÍ¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£¡ÊÁ´2²ó¤Î2²óÌÜ¡¿1²óÌÜ¤òÆÉ¤à¡Ë
¢¡¢¡¢¡
¹õß·ÌÀ´ÆÆÄ¡Ö¸¶ÅÄ·¯¡¢¤½¤ì¤À¤è¡ª¡×
¹ÓÌÚ¡¡¹õß·´ÆÆÄ¤Î¤ªÏÃ¤âÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸¶ÅÄ¡¡¹õß·¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤ò¤·¤À¤·¤¿¤é1»þ´Ö¤Ç¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡ØÍð¡Ù¤Ç»ä¤Ï¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬Á´Á³¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤Á¤Ð¤ó¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡Ä¡£»ä¤ÏÉö¤ÎÊý¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ä¹ÃË¡Ê°ìÊ¸»úÂÀÏº¹§¸×¡á»ûÈøæâ¡Ë¤Î¤ª²Ç¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ä¹ÃË¤¬²ÈÆÄ¤ò·Ñ¤°¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Å·¼é³Õ¤Ë¾å¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Å·¼é³Õ¤ÇÆó¿Í¤¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤¬¡Ê¸«²¼¤í¤¹À¤³¦¤¬¡Ë¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¥·¡¼¥ó¡£¤½¤Î»þ¤ËÄ¹ÃË¤ÏËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯¤ÆÉ¡¹â¡¹¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£Éö¤ÎÊý¤Ï°ìÅÀ¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢´î¤Ó¤Ï¤¢¤é¤ï¤µ¤Ê¤¯¤Æ¡¢Êì¤Ï¤³¤ÎÉô²°¤Ç¼«³²¤µ¤ì¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦Âæ»ì¤ò¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ç¹õß·¤µ¤ó¤Ë¤½¤ÎÂæ»ì¤Î¸À¤¤½Ð¤¹²»¤¬°ã¤¦¡¢°ã¤¦¡¢°ã¤¦¤È¸À¤ï¤ìÂ³¤±¤Æ¡¢Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¹õß·¤µ¤ó¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ê¤³¤È¤·¤«¤¤¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢Ãê¾ÝÅª¤Ê¸ÀÍÕ¤·¤«¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¸À¤¦¤±¤É¡¢¿¿ÌÊ¤Ç¼ó¤ò¹Ê¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¸À¤¤Êý¤Í¡×¤È¡£¤Ç¤â¡¢¤Û¤ó¤È´¶³Ð¤¬¤Ä¤«¤á¤Ê¤¯¤Æ¡£
Äó¶¡¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍPFF
¡¡¤½¤ì¤Ç¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¾ÆÆù¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤ÎÄÌÌõ¤Î¥«¥È¥ê¡¼¥Ì¡Ê¡¦¥«¥É¥¥¡Ë¤µ¤ó¤â°ì½ï¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤¬¹õß·¤µ¤ó¤Ë¡¢¡ÖÀïÁèÃæ»ä¤¿¤Á¤Ï²È¤Ç¥«¥¿¥Ä¥à¥ê¡Ê¥¨¥¹¥«¥ë¥´¡Ë¤ò»ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ä´Íý¤¹¤ë¤È¤¤Ë¥«¥¿¥Ä¥à¥ê¤¬ÌÄ¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡£»ä¤Ï¹õß·¤µ¤ó¤«¤éÎ¥¤ì¤¿ÀÊ¤Ë¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ö¥¨¥¹¥«¥ë¥´¤¬ÌÄ¤¯¡×¤Ã¤ÆÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿¡£Èà½÷¤¬¡Ö¡Ê¹â²»¤Ç¡Ë¥¤¡Á¡Á¤Ã¤ÆÌÄ¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¹õß·¤µ¤ó¤¬¡Ê¤³¤Ã¤Á¤ò¸þ¤¤¤Æ¡Ë¡Ö¸¶ÅÄ·¯¡¢¤½¤ì¤À¤è¡ª¡×¤Ã¤Æ¡£
¡¡»ä¡¢¾ÆÆù¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢¤¢¤Ã¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤¬·Á¤ä²»¤Ç¤ä¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢¤Û¤ó¤È¤¦¤ËÈá¤·¤¤¤³¤È¡¢¿É¤¤¤³¤È¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤Û¤ó¤È¤¦¤Î¶ì¤·¤ß¤äÈá¤·¤ß¤¬¤¢¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ½Ð¤Æ¤¯¤ë²»¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤ª¤½¤é¤¯¥¨¥¹¥«¥ë¥´¤¬¼Ñ¤é¤ì¤ë¤È¤¤Ë»à¤Ë¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ã¤Æ»×¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¤¤Ã¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹õß·¤µ¤ó¤ÏÍ×µá¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¼¡¤Î»þ¡¢¥¨¥¹¥«¥ë¥´¤Î¤ª¤«¤²¤ÇOK¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¹ÓÌÚ¡¡¹õß·¤µ¤ó¤Ï¤¤¤Ä¤â¤¤¤Ä¤â±Ç²è¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¸¶ÅÄ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Æ¬¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤Ä¤â¤¢¤ë¡£
¹ÓÌÚ¡¡Äá²¬¤µ¤ó¡¢º£¤Î»þÂå¤ËÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¸À¤¨¤ëÊ·°Ïµ¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Äá²¬¡¡¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Áá¤¯»£¤ê½ª¤ï¤ë¡¢°ìÆü¤³¤ì¤À¤±¤Î¥·¡¼¥ó¤ò¾Ã²½¤¹¤ë¤ó¤À¤¾¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¸¶ÅÄ¡¡¤½¤³¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¹õß·¤µ¤ó¤ÏÇÐÍ¥¤Ï¤¹¤°¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ë»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ë¡£¤½¤Î´Ö¤Ë¡¢°áÁõ¤ä¥á¥¤¥¯¤äò£¤¬¤Ê¤¸¤à»þ´Ö¤ò¤Ä¤¯¤ë¡£¤À¤«¤éËÜÈÖ¤Ï¸áÁ°Ãæ¤Ë»£¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¡Ê´ÆÆÄ¤Ë¡Ëºî¤ê¤¿¤¤¥Ó¥¸¥ç¥ó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¡¢¤¸¤ã¤¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¤È³§¤¬»×¤¦¤«¤É¤¦¤«¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£º£¤Ï¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ç¡Ë¤É¤ó¤É¤ó»£¤ì¤Á¤ã¤¦¤·¤É¤ó¤É¤óNG¤À¤·¤Æ¤âÊ¿µ¤¤À¤«¤é¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¶ÛÄ¥´¶¤ò¤Ä¤¯¤ì¤Ê¤¤¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¹¤´¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÎÌ¤ò¤«¤±¤Æ»£¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï¡¢²¿Ç¯¤¿¤Ã¤Æ¤â¤½¤Î²èÌÌ¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬±Ç¤·¤³¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¤¤Þ¤ÏÄ®¤ÎÃæ¤Ë¤âÅÅ¼Ö¤ÎÃæ¤Ë¤â¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ë±ÇÁü¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢½Ö´ÖÅª¤Ë¸«¤ë¤ÈÁÇÅ¨¤Ê¤ó¤À¤±¤ì¤É¡¢¤¹¤°Ëº¤ì¤Á¤ã¤¦¡£µ²±¤Ç¤¤ë¤Û¤É¤Î±ÇÁü¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ºî¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£¤Î¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ë¹õß·ÁÈ¤òÂÎ¸³¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤·¡¢¼«Ê¬¤â¡ÖÌÀÆü¤«¤é¹õß·ÁÈ¤Î»£±Æ¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡Ö¤Ï¤¤¡ª¡×¤Ã¤Æ¤¹¤°¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¥ï¥ó¥«¥Ã¥È¤À¤±¤Ç¤âµ²±¤Ë»Ä¤ë±Ç²è¤Ï¤Ç¤¤ë
¹ÓÌÚ¡¡¹â¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ç¾å¤¬¤í¤¦¡¢¤³¤ì¤ò¼Â¸½¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¶õµ¤¤¬¤¢¤ì¤ÐÇÐÍ¥¤µ¤ó¤ÏÀäÂÐ¤Ë¹Ô¤¯¡£
¸¶ÅÄ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤À¤±¤ÏÀäÂÐ¤Ë¾ù¤ì¤Ê¤¤¡¢¤¢¤È¤ÏÍ½»»¤È¤«¹Í¤¨¤ÆÎ®¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤±¤É¡¢¤³¤³¤À¤±¤Ï»£¤ê¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¥ï¥ó¥«¥Ã¥È¤Ç¤âµ²±¤Ë»Ä¤ë±Ç²è¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤³¤¦¤·¤¿¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤³¤È¤ÏÀäÂÐ¾ù¤é¤Ê¤¤¤Ç»£¤ë¤È¤«¡¢¤¢¤È¶öÁ³»£¤ì¤Á¤ã¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï±Ç²è¤Î¿ÀÍÍ¤¬¤Õ¤Ã¤È¹ß¤ê¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¹ÓÌÚ¡¡¸¶ÅÄ¤µ¤ó¤«¤é±Ç²è¤Î¿ÀÍÍ¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Æ¤È¤Æ¤â´¶Æ°¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢±Ç²è¤Î¿ÀÍÍ¤Ã¤Æ¤¼¤Ã¤¿¤¤¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¸¶ÅÄ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£»ä¤´¤È¤Ç¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢2019Ç¯¤ËÊì¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡Ê¡Ø½÷Í¥ ¸¶ÅÄ¥Ò¥µ»Ò¡Ù¡Ë¤ò»£¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ÏÊì¤¬Ç§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ë»þ¡Ö»ä15ºÐ¤Î¤È¤¤«¤é½÷Í¥¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡×¤È¸À¤¤½Ð¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤Ï»ä¤Î¤³¤È¤Ç¡¢Êì¤Ï°ìÅÙ¤â½÷Í¥¤ò¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£¤Ê¤ó¤Ç¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤Ï»ä¤òÄÌ¤·¤Æ»Å»ö¤ò°ì½ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¡¢¤È¤«¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤Ï¤Û¤ó¤È¤¦¤ÏÇÐÍ¥¤ò¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤È¤«¡¢Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¡Ö¤è¡¼¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¡¢¥«¥Á¥ó¡×¤Ç¤ªÊì¤µ¤ó¤ò¥ï¥ó¥«¥Ã¥È»£¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¥«¥Ã¥È¤ò¤Ä¤Ê¤²¤Æ±Ç²è¤Ë¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ç±Ç²è´Û¤Ë¤«¤±¤¿¤é¡¢Êì¤ÏÌÑÁÛ¤ÎÃæ¤Ç½÷Í¥¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë½÷Í¥¤È¤·¤ÆÂ¸ºß¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç»£±Æ¤ò»Ï¤á¤¿¤é¡¢´ñÀ×¤Î¤è¤¦¤Ê¥ï¥ó¥«¥Ã¥È¤¬»£¤ì¤Þ¤·¤¿¡£iPhone¤Ç»£¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Êì¤ÎÃæ¤Î½÷Í¥º²¤¬¤Õ¤Ã¤È±Ç¤ê¹þ¤à¥«¥Ã¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¸«Ä¾¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢½ÐÍè¤¿¡ª ¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤ÁÇÅ¨¤Ê¥«¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Û¤ó¤Î²¿ÉÃ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¥ï¥ó¥«¥Ã¥È¤Ç±Ç²è¤¬À®Î©¤·¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤¤¤¯¤é»ä¤¬¸ÀÍÕ¤ÇÀâÌÀ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Êì¤¬¡Ö»ä½÷Í¥¤À¤Ã¤¿¤Î¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤±¤É±ÇÁü¤Ã¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤Ñ¤Ã¤È±Ç¤·½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë³Ú¤·¤µ¤ò¤½¤Î¤È¤¤ËÂÎ´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥é¥à¥À¥ó¥¯¤Ï3²ó´Ñ¤Æ¤âË°¤¤Ê¤¤
¸¶ÅÄ¡¡»äµîÇ¯¡¢¥¹¥é¥à¥À¥ó¥¯¡Ê¡ØTHE FIRST SLAM DUNK¡Ù¡Ë3²ó±Ç²è´Û¤Ç´Ñ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢ÌµÃã¶ìÃãÌÌÇò¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ê°æ¾åÍºÉ§´ÆÆÄ¤Ï¡Ë¤¤¤Þ¤Î±Ç²è´ÆÆÄ¤ÎÃæ¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤¡¢¤¹¤´¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£²¿¤¬¤¹¤´¤¤¤Ã¤Æ¡¢½Ö´Ö¤ÎÂª¤¨Êý¡£°ì½Ö¤ò¤É¤¦³ÈÂç¤·¤Æ¡¢¤É¤¦¤Ä¤«¤à¤«¡¢¤½¤ÎÂª¤¨Êý¡£»ä´¶Æ°¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢³§¤µ¤ó¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¥ê¥ç¡¼¥¿¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¡£¼ã¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó»à¤ó¤¸¤ã¤Ã¤ÆÄ¹ÃË¤¬»à¤ó¤¸¤ã¤Ã¤Æ¡¢¥ê¥ç¡¼¥¿¤ÈËå¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤Î¼Á´¶¡¢È©¤È¤«È±¤ÎÌÓ¤È¤«¡¢µã¤¤¿¤¤¤±¤Éµã¤«¤Ê¤¯¤ÆÀ¸³è¤òÉ¬»à¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡¢¤½¤Î¿Í¤Î´À¤Î¤Ë¤ª¤¤¤¬¤¹¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Þ¤Ç¤¤Á¤ó¤È¡Ê¿Í´Ö¤ò¡Ë¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÉÁ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤¬ÁÇÅ¨¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£3²ó´Ñ¤Æ¤âË°¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¹ÓÌÚ¡¡°æ¾åÍºÉ§¤µ¤ó¡¢¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÁýÂ¼¤µ¤ó¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¤Î¤Ïº£¤Î¤È¤³¤í°æ¾å¤µ¤ó¤Î¤ß
¸¶ÅÄ¡¡¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤è¡¢¤½¤Î¤Ä¤«¤Þ¤¨Êý¡¢¿Í¤Î¸«Êý¡£¤¤¤Þ¡¢¡Ê¼Â¼Ì¤Î¡ËÇÐÍ¥¤ä´ÆÆÄ¤Ï¤½¤ì¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡¢¼«Ê¬¤ÏÇÐÍ¥¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¢¥Ë¥á¤òÍÀ¤á¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤¹¤´¤¤¤ó¤À¤â¤ó¡£¤¢¤ì¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¤¬ÌÌÇò¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡¢µ¤»ý¤Á¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ËÁ´ÉôÆþ¤ë¡£¤¹¤Ý¤ó¤¹¤Ý¤ó¤Ã¤Æ¡£²»¤âÊÔ½¸¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¦¤Þ¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤Ò¤È¤¿¤Á¤ò»È¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï°æ¾å¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ç¤¤Á¤Ã¤È¤·¤¿¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤¤È¥º¥ì¤Æ¤¤¤¯¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤À¤«¤é¤¹¤´¤¤´ÆÆÄ¤À¤È»ä¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ó¤À¤«ÁýÂ¼¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤Î¤Ï¤º¤¬°æ¾å¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Äá²¬¡¡ÁýÂ¼¤µ¤ó¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¤Î¤Ïº£¤Î¤È¤³¤í°æ¾å¤µ¤ó¤Î¤ß¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
¹ÓÌÚ¡¡¸¶ÅÄ¤µ¤ó¤¬°æ¾å¤µ¤ó¤òÇ®¤¯¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¸¶ÅÄ¡¡¹õß·¤µ¤ó¤¬¤è¤¯¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¤Í¡¢½õ´ÆÆÄ¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¢¤Î±Ç²è¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤³¤Î±Ç²è¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È±Ç²è¤Î°¸ý¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤ò¹õß·¤µ¤ó¤¬Ê¹¤¤Ä¤±¤Æ¡¢·¯¤¿¤Á¤Í¡¢Â¾¿Í¤Î°¤¤¤È¤³¤í¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤ó¤À¤è¡¢¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¼«Ê¬¤Ï¿¤Ó¤Ê¤¤¤è¡£¤É¤ó¤Ê¤Ë¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤±Ç²è¤Ç¤â¤Ò¤È¤Ä¤Ï¤¤¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¤«¤é¤½¤ì¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤´¤é¤ó¤Ê¤µ¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡£¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¥»¥ó¥¹¤È¤«¸«¶Ë¤á¤ëÌÜÀþ¤ò°é¤Æ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£°¸ý¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¢¤¤¤Ä¤Ò¤É¤¤¼Çµï¤À¤Ê¤È¤«Ç¯¼è¤Ã¤¿¤Ê¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤½¤ì¤ÏÃ¯¤Ç¤â¸À¤¨¤ë¤³¤È¡£¤Ç¤â¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¤³¤È¤ò¸«¶Ë¤á¤ëÌÜ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤òËá¤¤¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È°é¤¿¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤´ÈÓ¿©¤Ù¤Æ¤ª¤¤¤·¤±¤ì¤Ð¡¢²¿¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¤Î¤«¤Ê¡¢¤³¤³¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¤«¤éº£ÅÙºî¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤È¤Ê¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ò¤Ä¤«¤à¡¢°ú¤½Ð¤¹¡£¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ò¤É¤ó¤É¤ó¸«¤Ä¤±¤Æ¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤òËá¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê9·î10ÆüÅìµþ¡¦µþ¶¶¤Î¹ñÎ©±Ç²è¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤Ë¤Æ¡£·ÇºÜ¤ËÅö¤¿¤ê²ÃÉ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ê¸ÀÕ¡§ÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Ê½µ´©Ê¸½ÕCINEMA¥ª¥ó¥é¥¤¥óÊÔ½¸Éô¡¿½µ´©Ê¸½ÕCINEMA ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ë