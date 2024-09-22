72ºÐÂçÊª½÷Í¥¡¡ÈþÈ©ºÝÎ©¤Ä¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ñ¥Ã¥¯»ÑÈäÏª¡¡Èþ¥Ç¥³¥ë¥Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤â¶Ã¤¤ÎÀ¼
¡¡½÷Í¥¤Î²ÆÌÚ¥Þ¥ê¡Ê72¡Ë¤¬21Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÈþÈ©¤Î¤¿¤á¤ÎÈë¤±¤Ä¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥Ç¥³¥ë¥Æ¤ò¸«¤»¡¢¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ñ¥Ã¥¯¤ò¤·¤¿»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¡Ö¥ï¡¼¥¯¥¢¥¦¥È¸å¤Ï¡¢¿´¤â´é¤â°ú¤Äù¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡20Æü¤Ë¤ÏNHK¡Ö¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¡¡»Å»ö¤ÎÎ®µ·¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢ºòÇ¯12·î¤ËÎ¾Â¤Ë¿Í¹©´ØÀá¤òÆþ¤ì¤ë¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤À¤«¤é¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÈþ¤·¤¤¤Î¤«¡×¡Ö¥Ç¥³¥ë¥ÆåºÎï¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤ï¤Ã¤«¡¼¤¤¡×¡Ö¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë´Ñ¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÈ©¤¬¥Ä¥ä¥Ä¥ä¤Ç¤·¤¿¡¼¡×¡Ö´é¾®¤µ¤¤¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ªåºÎï²á¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¥¥ì¥¤¤Ê¤ªÈ©¡¡¸«¹û¤ì¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£