¡ÚÂç±«¤Î¸«ÄÌ¤·¡ÛËÌÎ¦¤ÏÄ«¡ÁÃëÁ°¤Ë¤â¤¦°ìÅÙÂç±«¥Ô¡¼¥¯¤«¡¡¿·¤¿¤ÊºÒ³²¤ËºÇÂçµé·Ù²ü¤ò¡¡¶å½£¡ÁÅìËÌ¤Ç¤âÂç±«¤ËÍ×·Ù²ü
¤¤ç¤¦22Æü¡ÊÆü¡¦½Ë¡Ë¸áÁ°6»þ¸½ºß¡¢ÀÐÀî¸©Ç½ÅÐËÌÉô¤ÎÎØÅç»Ô¡¦¼î½§»Ô¡¦Ç½ÅÐÄ®¤Ë¤ÏÂç±«ÆÃÊÌ·ÙÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¢¤È¤âËÌÎ¦¤Ç¤ÏÂç±«¤¬Â³¤¡¢¶å½£¤«¤éÅìËÌ¤Î¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¤âÂç±«¤È¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÂæÉ÷¤«¤éÊÑ¤ï¤Ã¤¿Äãµ¤°µ¤Î±Æ¶Á¤ÇÉ÷¤â¶¯¤Þ¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
¢£ËÌÎ¦¤ÏÄ«¡ÁÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤ÆÂç±«¥Ô¡¼¥¯Í½ÁÛ
ËÌÎ¦¤Ç¤ÏÀÐÀî¸©Ç½ÅÐÉÕ¶á¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¤¤ç¤¦22Æü¡ÊÆü¡¦½Ë¡ËÄ«¡ÁÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤Æ¤â¤¦°ìÅÙÂç±«¤Î¥Ô¡¼¥¯¤ò·Þ¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢±«¤ÈÆ±»þ¤ËÉ÷¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢²£²¥¤ê¤Î±«¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢£¸á¸åÃæ¿´¤ËÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç¤â±«Â¶¯¤Þ¤ë
¸á¸å¤Ë¤Ê¤ë¤ÈËÌÎ¦¤Ê¤ÉÆüËÜ³¤Â¦¤Î±«¤Ï¼¡Âè¤Ë¼å¤Þ¤Ã¤Æ¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤ÏÍ¼Êý¤´¤í¤Ë¤«¤±¤Æ·ã¤·¤¤Íë±«¤È¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤¹23Æü¡Ê·î¡¦¿¶µÙ¡ËÄ«¤Ë¤«¤±¤Æ¹ß¤ë±«¤ÎÎÌ¤Ï¡¢Â¿¤¤½ê¤ÇËÌÎ¦¤Ç¤Ï¤µ¤é¤Ë150¥ß¥ê¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£¿·¤¿¤ÊÂç±«ºÒ³²¤ËºÇÂçµé¤Î·Ù²ü¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¢23Æü¡Ê·î¡¦¿¶µÙ¡ËÄ«¤Þ¤Ç¤ÎÍ½ÁÛ24»þ´Ö¹ß¿åÎÌ¡ÊÂ¿¤¤½ê¡Ë
¢§ÅìËÌ 120¥ß¥ê¡¡¢§´ØÅì¹Ã¿® 120¥ß¥ê¡¡¢§ËÌÎ¦ 150¥ß¥ê¡¡¢§Åì³¤ 150¥ß¥ê¡¡¢§¶áµ¦ 200¥ß¥ê¡¡¢§»Í¹ñ 200¥ß¥ê¡¡¢§¶å½£ËÌÉô 150¥ß¥ê¡¡¢§¶å½£ÆîÉô 180¥ß¥ê
¢£3Ï¢µÙºÇ½ªÆü¤Ï¹ÈÏ°Ï¤Ç½©À²¤ì¤Ë
3Ï¢µÙºÇ½ªÆü¤Î¤¢¤¹23Æü¡Ê·î¡¦¿¶µÙ¡Ë¤Ï¡¢¸á¸å¤Û¤É½©À²¤ì¤Î½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ï¢µÙÃæ¤ÇºÇ¤â¤ª½Ð¤«¤±¤äÀöÂõÆüÏÂ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¢¤µ¤Ã¤Æ24Æü¡Ê²Ð¡Ë¤â½©À²¤ì¤¬Â³¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¤¬¡¢25Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é27Æü¡Ê¶â¡Ë¤´¤í¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï±«¤Î½ê¤¬Â¿¤¯¡¢À¾ÆüËÜ¤Ç¤ÏÂç±«¤È¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£