´Ú¹ñ¥×¥íÌîµå¥Á¥¢¡¢¥¥å¡¼¥È¤Ê¡È¤ª¤µ¤²»°¤ÄÊÔ¤ß¡É¤Î´ÚÉþSHOT¤Ç¥Õ¥¡¥óÌ¥Î»¡ª¡Ö¶»¥¥å¥ó¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¡ÚPHOTO¡Û
´Ú¹ñ¥×¥íÌîµå¥Á¥¢¤Î¥¤¡¦¥ª¥à¥¸¤¬¡¢¥¥å¡¼¥È¤Ê°áÁõSHOT¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¤¡¦¥ª¥à¥¸¡¢¡ÈÄ¶¥Éµé¡É¤Î¥á¥ê¥Ï¥ê¥¹¥¿¥¤¥ë
¥¤¡¦¥ª¥à¥¸¤ÏºÇ¶á¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
¡Ö½©Í¼¡Ê¥Á¥å¥½¥¯¡Ë¤â¥¢¥ó¥Ë¥ç¥ó¤Ç¤¹¡×¤È¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤ËÄÖ¤ê¡¢¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤ÎÅÁÅý°áÁõ¤Ç¤¢¤ë´ÚÉþ¡Ê¥Ï¥ó¥Ü¥¯¡Ë¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¥¤¡¦¥ª¥à¥¸¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤ª¤µ¤²»°¤ÄÊÔ¤ß¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤ò¤¸¤Ã¤È¸«¤Ä¤á¤ëÉ½¾ð¤Ë»×¤ï¤º°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£
ÌÜÉ¡Î©¤Á¤ÎÀ°¤Ã¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢°áÁõ»Ñ¤«¤é¤âÅÁ¤ï¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎÉ¤µ¤¬¸«¤ë¼Ô¤ÎÌÜ¤ò°ú¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
Åê¹Æ¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö´ÚÉþ¤¬¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö°¦¤é¤·¤¤¡×¡Ö¶»¥¥å¥ó¡Ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¤¡¦¥ª¥à¥¸¤Ïµî¤ë7·î22Æü¤Ë¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉHOKKAIDO¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÆü´Ú¥É¥ê¡¼¥à¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¥º¥²¡¼¥à¡×¤Ë¡¢´Ú¹ñ¥Á¡¼¥à¤Î±þ±çÃÄ¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡þ¥¤¡¦¥ª¥à¥¸ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1992Ç¯7·î8ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë½Ð¿È¡£¿ÈÄ¹168cm¡£2011Ç¯¤«¤é¥Á¥¢¥¬¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿¡£¸½ºß¤Ï´Ú¹ñ¥×¥íÌîµå¤ÎSSG¥é¥ó¥À¡¼¥¹¡¢ÃË»Ò¥×¥í¥Ð¥¹¥±KBL¤ÎKBÂ»³²ÊÝ¸±¥¹¥¿¡¼¥º¤Ç¥Á¥¢¥¬¡¼¥ë¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£2023Ç¯11·î¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥«¡¼¥Í¥¯¥¹¥È ¥¢¥¸¥¢¥×¥íÌîµå¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×2023¡×¤ËÌîµå´Ú¹ñÂåÉ½¤Î±þ±çÃÄ¤È¤·¤Æ»²²Ã¡£2024Ç¯3·î¡¢¥½¥¦¥ë¤Î¹â¼Ü¥¹¥«¥¤¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖMLB¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡¦¥½¥¦¥ë¥·¥ê¡¼¥º2024¡×¤Ç¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¢¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥Ñ¥É¥ì¥¹¤ÈÂÐÀï¤·¤¿´Ú¹ñÂåÉ½¡Ö¥Á¡¼¥à¡¦¥³¥ê¥¢¡×¤Î¥Á¥¢¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£