¡Ú¤Ê¤¬¤Ä¤£Ó¡Û¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥¢¥à¡¼¥ëÀã¿«¡¡¥ë¥á¡¼¥ë¡ÖÄ¾Àþ¤â¤¤¤¤È¿±þ¡×ÎÏ¶¯¤¯´°¾¡
¡¡¡Ö¤Ê¤¬¤Ä¤£Ó¡×¡Ê£²£±Æü¡¢Ãæ»³¡Ë
¡¡£³ÈÖ¼ê¤ò¿Ê¤ó¤À¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥¢¥à¡¼¥ë¡Ê²´£µºÐ¡¢·ªÅì¡¦¾®ÎÓ¡Ë¤¬Ä¾Àþ¤ÇÎÏ¶¯¤¯È´¤±½Ð¤·¤Æ´°¾¡¡£µÙ¤ßÌÀ¤±¡õ¶ÔÎÌ£µ£¹¥¥í¤òÆñ¤Ê¤¯¹îÉþ¤·¡¢£±ÈÖ¿Íµ¤¤Ë±þ¤¨¤¿¡£¥ë¥á¡¼¥ë¤Ï¡ÖÈà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Ú¡¼¥¹¤¬¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¥ê¥º¥à¤ÇÁö¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤À¤ó¤À¤ó²ÃÂ®¤·¤Æ¡¢Ä¾Àþ¤â¤¤¤¤È¿±þ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È²ñ¿´µ³¾è¤Ë¾Ð´é¡£
¡¡¾®ÎÓ»Õ¤Ï¡ÖºòÇ¯¡Ê£³Ãå¡Ë¤ÏÂÀ¤á»Ä¤ê¤Î¾å¡¢¥ì¡¼¥¹¤Ç¤âÍîÅ´¡£Æ±¤¸Å²¤ÏÆ§¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¹¶¤á¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÀã¿«£Ö¤Ë°Â¤É¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£º£¸å¤Ï¥«¥Ú¥é£Ó¡Ê£±£²·î£¸Æü¡¦Ãæ»³¡Ë¤òºÇÂçÌÜÉ¸¤ËÄ´À°¤µ¤ì¤ë¡£