¶âÈ±¤ËÂçÃÀ¥¤¥á¥Á¥§¥óÅ·±©´õ½ã¡¢Âç¤¤ÊÁë¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯ÍÌ¾¤Ê¥×¡¼¥ë¤Ç¡Ö¤É¤³¤À¤³¤³¡©¡×¡¡
¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö#2i2¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Å·±©´õ½ã¡Ê28¡Ë¤¬¡¢21Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
³«ÊüÅª¤ÊÁë¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê²°Æâ¥×¡¼¥ë¤Ç¤Î¶á±Æ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
Å·±©¤Ï¡Ö¤É¤³¤À¤³¤³¡©¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¶á±Æ¤òÅê¹Æ¡£È±¤òÌÀ¤ë¤¤¶â¿§¤Ë¤·¡¢¥·¥ç¡¼¥È¾æ¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤È¥Ç¥Ë¥à¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤ÇÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÃË¤Ê¤é¤Ê¤¼¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¥È¥³¤Í¡×¡Ö¥¤¥±¥Ê¥¤Âç¿Í¤Ê¾ì½ê¤è¡×¡ÖÀ¤³¦°ìÍÌ¾¤Ê¥×¡¼¥ë¡×¡Ö¸À¤ï¤º¤È¤·¤ì¤¿¡¢Îã¤Î¤È¤³¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£