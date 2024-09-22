¤µ¤¹¤¬¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡ªCocomi¡¢Dior¤Î¥³¥¹¥á¤Ç¤¹¤Ã¤Ô¤óÉ÷¥á¡¼¥¯¥ì¥·¥Ô¸ø³«
¥Õ¥ë¡¼¥ÈÁÕ¼Ô¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ÎCocomi¡Ê23¡Ë¤¬21Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¤¹¤Ã¤Ô¤óÉ÷¥á¡¼¥¯¥ì¥·¥Ô¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
Cocomi¤Ï¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥ºµ¡Ç½¤òÍÑ¤¤¡¢¼«¿È¤Î»ÈÍÑ¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¾Ò²ð¡£Æü¾Æ¤±»ß¤á¤ä¥ê¥Ã¥×¤Ê¤É¡¢4¤Ä¤Î¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë¤Î¥³¥¹¥á¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ°¦¸¤¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅº¤¨¡Ö¤¹¤Ã¤Ô¤óÉ÷¥á¥¤¥¯¡ª¤É¤ó¤ÊÆü¤Ç¤â¡¢Æü¾Æ¤±»ß¤á¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¤Ä¤±¤Æ¤Þ¤¹¡¡Æüº¹¤·¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¡¢SNOW¡¡¼êÊü¤»¤Ê¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÆâ¤Î1¤Ä¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥È¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¸ú²Ì¤â¤¢¤ë¼ïÎà¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¤³¤Î¥Î¡¼¥Þ¥ë¤È¡¢ÀÄ¤¤¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡¡»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¿ä¾©¤·¤¿¡£
Cocomi¤Ï6·îDIOR¤ÎÀ¤³¦½ä²óÅ¸¡Ö¥ß¥¹¥Ç¥£¥ª¡¼¥ëÅ¸Í÷²ñ¡¡¤¢¤ë½÷À¤ÎÊª¸ì¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥×¥ì¥Ó¥å¡¼¤ËÅÐÃÅ¡£Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£