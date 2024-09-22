À¾Éð¡ÈÌ¾¼ê¡É¸»ÅÄ¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î¼ººö¡ÄZOZO¥Þ¥ê¥ó¤Î¶¯É÷¤Ë¤¢¤ª¤é¤ìÊáµå¤Ç¤¤º¡ÖÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡À¾Éð1¡½7¥í¥Ã¥Æ¡Ê2024Ç¯9·î21Æü¡¡ZOZO¥Þ¥ê¥ó¡Ë
¡¡À¾Éð¤ÏÅ¨ÃÏ¾å¶õ¤ËÉ÷Â®8¥á¡¼¥È¥ë¤Î¶¯É÷¤¬¿á¤¯Ãæ¡¢½é²óÀèÆ¬¤Ç²¬¤¬ÂÇ¤Á¾å¤²¤¿¥Õ¥é¥¤¤òÍ··â¤ÎÌ¾¼ê¡¦¸»ÅÄ¤¬¼ººö¤·¤¿¡£
¡¡»î¹çÁ°¤«¤éÆþÇ°¤ËÊáµåÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÅÝ¤ì¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¥°¥é¥Ö¤ËÅö¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡ÖÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¾¾ËÜ¤¬Ä¾¸å¤ËÏ¢ÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ2ÅÀ¤òÀèÀ©¤µ¤ì¡¢2²ó¤â¥½¥í¤òÍá¤Ó¤ë¤Ê¤É2²ó5¼ºÅÀ¤Ç9ÇÔÌÜ¡£Ï¢¾¡¤¬3¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤¿ÅÏÊÕ´ÆÆÄÂå¹Ô¤Ï¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¥«¥Ð¡¼¤·¤Ê¤¤¤È¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¸·¤·¤¤¡×¤È´é¤ò¤·¤«¤á¤¿¡£