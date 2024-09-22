¡Ú¥ª¡¼¥ë¥«¥Þ¡¼¡Û·¹¸þ¤ÈÂÐºö
¡¡²áµî10Ç¯¤Ç·¹¸þ¤òÃµ¤ë¡£
¡¡¡ù¿Íµ¤¡¡1ÈÖ¿Íµ¤¡Ú2¡¦3¡¦0¡¦5¡Û¡¢2ÈÖ¿Íµ¤¡Ú2¡¦1¡¦1¡¦6¡Û¤È¾å°Ì¤¬°ÂÄê¡£¾¡¤ÁÇÏ¤Ï5ÈÖ¿Íµ¤¤Þ¤Ç¡£8ÈÖ¿Íµ¤°Ê²¼¤ÏÏ¢ÂÐ¤Ê¤·¤Ç¡¢²áÅÙ¤Î·êÁÀ¤¤¤Ï¶ØÊª¡£
¡¡¡ùÁ°Áö¡¡Á°ÁöG1ÁÈ¡Ê³¤³°½ü¤¯¡Ë¤¬¡Ú5¡¦5¡¦1¡¦23¡Û¤¬¹¥ÁöÎ¨¤Ç·²¤òÈ´¤¯¡£¼¡¤¤¤ÇG3ÁÈ¡Ú4¡¦1¡¦1¡¦45¡Û¤â¹¥À®ÀÓ¡£¾ò·ï¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¡Ê¥ê¥¹¥Æ¥Ã¥É´Þ¤à¡ËÁÈ¤Ï¶ìÀï¡£
¡¡¡ùÀÎð¡¡ÌÆÇÏ¤¬¡Ú5¡¦4¡¦1¡¦14¡Û¤ÈÍ¥Àª¡£Ç¯ÎðÊÌ¤Ç¤Ï4ºÐ¡Ú5¡¦5¡¦3¡¦14¡Û¡¢5ºÐ¡Ú4¡¦3¡¦5¡¦39¡Û¤¬ÇÏ·ô·÷Æâ¤ÎÂçÈ¾¤òÀê¤á¤ë¡£7ºÐ°Ê¾å¤ÏÏ¢ÂÐ¤Ê¤·¡£
¡¡·ëÏÀ¡¡¡ý¥µ¥ê¥¨¥é¡¡¡û¥ì¡¼¥Ù¥ó¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¡¡¢¥¥µ¥ô¥©¡¼¥Ê