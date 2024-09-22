57ºÐ¹ñÀ¸¤µ¤æ¤ê¡Ö¼ãÊÖ¤ê¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¡ÖÆóÅÙ¸«¤·¤¿¡×¥á¥¬¥Í»Ñ¡È¼ã¤¹¤®ÈþËÆ¡É¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÁûÁ³
¸µ¤ª¥Ë¥ã¥ó»Ò¥¯¥é¥Ö¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¹ñÀ¸¤µ¤æ¤ê¡Ê57¡Ë¤¬22Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ºÇ¿·¤Î¥á¥¬¥Í»Ñ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢¤½¤ÎÈþËÆ¤È¼ã¡¹¤·¤µ¤¬Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¹ñÀ¸¤Ï¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¡Í§¤È¤ª¤Ç¤ó¡¡¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¡¼¡×¤ÈÂ¿¿ô¤Î³¨Ê¸»ú¤ò¸ò¤¨¤ÆÊó¹ð¡£¤ª¤Ç¤óÅ¹¤ÎÅ¹Æâ¤Ç´Ý¤¤¥Õ¥Á¤Î¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÎÈ±¤ò¤ª¤í¤·¤Æ¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡Ö¥ä¥Ð¤¤²Ä°¦¤¤¤µ¤¡MAX¡×¡Ö¤¦¤©¡ÁºÇ¶á¼ãÊÖ¤ê¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Í¡¡À¨¤¤¡×¡Ö±ð¤ä¤«¤Ç²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö´ã¶À»Ñ¤Î¤µ¤æ¤ê¤µ¤ó¡¢ÁÇÅ¨¡×¡Ö¤É¤ó¤É¤ó²Ä°¦¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÖÃ¯¤Ã¤ÆÆóÅÙ¸«¤·¤¿¡¡Ê¬¤«¤é¤ó¤«¤Ã¤¿¤ï¡¼¡¡Èþ¿Í¤ä¤Ê¤¡¡Á¡×¡Ö¥ª¡¼¥é¤¬¤Á¤¬¤¦¡¡åºÎï²á¤®¤ë¡×¡Ö°µÅÝÅªÈþ¤·¤µ¡×¡Ö½÷¤Î¿§µ¤¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¤Ê¤É¤È¤½¤ÎÍÆËÆ¤ËÂÐ¤·Àä»¿¤È¶ÃÃ²¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£