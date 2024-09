新海誠監督の劇場アニメーション『秒速5センチメートル』(2007)が、『すずめの戸締まり』(2022)で声優を務めた松村北斗(SixTONES)主演で初めて実写映画化され、2025年の秋に劇場公開されることが決定した。

『秒速5センチメートル』は、小学校卒業と同時に離ればなれになった、惹かれ合う男女の時間と距離による変化を描いた作品。『ほしのこえ』(2002)、『雲のむこう、約束の場所』(2004)に続く、新海監督にとって3作目の商業公開作品にあたる。山崎まさよしの主題歌「One more time, One more chance」が切なく物語を彩るなか、緻密な描写によって実世界の景色を叙情的に映し出した世界観は、公開から17年以上たった今も根強く支持されている。

原作は、主人公の小中学生時代、高校生時代、会社員時代を、3つの短編アニメによる連作形式で描いた全63分の作品。実写映画は、新海監督との意見交換なども経て完成した脚本をもとに、約2時間の長編映画として制作される。

本作が初の単独主演映画となる松村は、新海ワールドの原点ともいえる作品の実写化に「僕自身、何度も見返してきた作品だからこそ、重責を日々感じています」とプレッシャーを告白。一方、『すずめの戸締まり』において、松村をオーディションで宗像草太役に選んだ新海監督は「最も信頼する俳優である松村北斗くんに主演をつとめてもらえることにも、人生の不思議さを感じます」と語っている。

松村が演じるのは、物語の主人公・遠野貴樹。小学生の頃に出会った転校生・篠原明里と心を通わせた瑞々しい日々、小学校の卒業と同時に離ればなれになり種子島で過ごした高校生活、東京でシステムエンジニアとして働きながら漠然とした閉塞感と焦燥感をかかえて過ごす30才を手前にした青年期の、18年間にわたる人生の旅が描かれる。

実写版を監督するのは、「ポカリスエット」のコマーシャル映像や、米津玄師「感電」「KICK BACK」、星野源「創造」のミュージックビデオを手掛け、映像監督・写真家として国内外から高い評価を得ている奥山由之。現在33歳の奥山監督は、新海監督が同じく33歳のころに原作アニメを制作していたことに、「ただの数字とはいえ、大切な巡り合わせを感じております」といい、「僕の中に残る『センチメンタル』をこの作品に全て置いていきますので、どうかご期待ください」と初の大型長編への意気込みを明かす。また、脚本は『愛に乱暴』(2024)、『BISHU 〜世界でいちばん優しい服〜』(2024)などの鈴木史子が担当する。

新海誠、キャスト・スタッフのコメントは以下の通り。(編集部・入倉功一)

原作:新海誠

私が二十年近く前に監督したアニメーション映画『秒速5センチメートル』は、とても未熟で未完成な作品でした。

しかしその未完成さ故に、今でも長く愛し続けてもらえている作品でもあります。

初期衝動ーー未知への憧れと畏れだけをただぶつけたあのような映画は、今の自分には決して作れないでしょうし、再現も出来ません。

ですから、奥山監督をはじめとした若く熱心なチームがふたたび『秒速5センチメートル』に向き合ってくれていることに、私はとても興奮しています。

最も信頼する俳優である松村北斗くんに主演をつとめてもらえることにも、人生の不思議さを感じます。

どうか、皆さんの今でしか作れない映画にしてください。

誰よりも完成を心待ちに、応援しています。

主演:松村北斗(遠野貴樹役)

僕自身、何度も見返してきた作品だからこそ、重責を日々感じています。

この原作はたくさんの方の人生に深い影響を与えてきました。ファンの皆さんはそれぞれの解釈と世界を持っていて、僕もその一人です。そんな作品の実写化に未熟な僕が参加するのかと一歩踏み出せないでいました。しかし、奥山監督をはじめとする製作陣の原作への憧れと愛。そして、新海さんから言っていただいた「北斗くんで見たいですね。」というお言葉がこのチームで挑戦する理由をくれました。

『秒速5センチメートル』に影響を受けて憧れてきた者が集まったチームで作る今回の作品。原作チーム、ファンの方への敬意を胸に挑ませていただきます。

監督:奥山由之

新海誠さんが当時33歳の時に紡ぎ上げていた物語を、いま33歳の僕が撮らせて頂くことに、ただの数字とはいえ、大切な巡り合わせを感じております。今しか作れないものがあるということ、いずれは忘れてしまう眼差しがあるということに気付かされながら『秒速5センチメートル』と向き合っている日々です。

どことない喪失感、焦燥感を抱える貴樹の背中に、温もりある手を添えるようにして、心から信頼するチームの皆さんと共に、1シーン1シーン、1秒1秒を丁寧に、切実さと誠実さをもって、真摯に撮り重ねたいと思います。

僕の中に残る「センチメンタル」をこの作品に全て置いていきますので、どうかご期待ください。

脚本:鈴木史子

新海誠監督の『秒速5センチメートル』を初めて観たのは 20 代の頃でした。チームの中には中学生や高校生で観たという方も多く、どの地点でこの作品と出会ったかによって違う切実さを感じる深遠な原作を前に、喜びと緊張を持って向き合わせていただきました。

人と人が近づいたり離れたりする巡り合わせのことを。とても真摯な奥山監督や信頼するスタッフ、誠実なキャストの皆さんとたくさんの対話を重ね、その時間のすべてを脚本に込めました。多くの方々の"今"に届くことを願っております。

プロデューサー:玉井宏昌

世界中で愛されている不朽の名作を実写化するという無謀な挑戦を受け入れてくださったばかりでなく、言葉を尽くしてのご助言をはじめ本プロジェクトを支えてくださっている新海誠様・コミックス・ウェーブ・フィルムの皆様に感謝申し上げます。映像監督・写真家としてフロントランナーである奥山由之監督、松村北斗さんと共演者の皆様、脚本、映像、音、デザイン、それぞれの専門領域において並外れた才能と技術、そして研ぎ澄まされた感性と美意識を持った方々が集結しています。公開までの続報も楽しみにしていただけたら幸いです。