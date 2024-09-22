Âç¤ÎÎ¤¡¢ºÇÂ®Âç´Ø¤Ø¡¡22ÆüÀé½©³Ú¼èÁÈÁ°¤Ë¿³È½ÉôÎ×»þ²ñµÄ¡¢È¬³ÑÍý»öÄ¹¼õÂú¤Ç¾º¿Ê³Î¼Â¤Ë
¡¡¡þÂçÁêËÐ½©¾ì½ê14ÆüÌÜ¡Ê2024Ç¯9·î21Æü¡¡Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë
¡¡¾º¿ÊÌäÂê¤òÍÂ¤«¤ë¿³È½Éô¤Ï21Æü¡¢Àé½©³Ú¤Î¼èÁÈÁ°¤ËÎ×»þ²ñµÄ¤ò³«¤¯¤³¤È¤ò·èÄê¡£¿³È½Éô¤¬¾º¿Ê¤ò»ð¤ëÎ×»þÍý»ö²ñ³«ºÅ¤òÈ¬³ÑÍý»öÄ¹¤ËÍ×ÀÁ¤·¡¢Íý»öÄ¹¤¬¼õÂú¤¹¤ì¤Ð¡ÖÂç´Ø¡¦Âç¤ÎÎ¤¡×¤ÎÃÂÀ¸¤Ï³Î¼Â¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇÍý»ö²ñ¤Ç¾º¿Ê¤¬¸«Á÷¤é¤ì¤¿Îã¤Ï¤Ê¤¤¡£25Æü¤Î¶å½£¾ì½ê¡Ê11·î10Æü½éÆü¡¢Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡ËÈÖÉÕÊÔÀ®²ñµÄ¤ÈÍý»ö²ñ¤ò·Ð¤Æ¡¢¾º¿Ê¤¬Àµ¼°¤Ë·è¤Þ¤ë¡£
¡¡Ëë²¼10ËçÌÜ³ÊÉÕ¤±½Ð¤·¤Ç¤Î½éÅÚÉ¶¤«¤é½êÍ×9¾ì½ê¤Ç¤ÎÂç´Ø¾º¿Ê¤Ï¾¼ÏÂ°Ê¹ß¤Ç±©¹õ»³¡¢¤È¤â¤ËËë²¼ÉÕ¤±½Ð¤·¤ÎË»³¤È²í»³¤Î12¾ì½ê¤òÈ´¤¤¤ÆºÇÂ®¤È¤Ê¤ë¡£