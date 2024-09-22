[9.21 ラ・リーガ第6節](サンティアゴ・ベルナベウ)

※28:00開始

<出場メンバー>

[レアル・マドリー]

先発

GK 1 ティボー・クルトワ

DF 2 ダニエル・カルバハル

DF 3 エデル・ミリトン

DF 14 オーレリアン・チュアメニ

DF 20 フラン・ガルシア

MF 5 ジュード・ベリンガム

MF 8 フェデリコ・バルベルデ

MF 10 ルカ・モドリッチ

FW 9 キリアン・ムバッペ

FW 11 ロドリゴ・ゴエス

FW 15 アルダ・ギュレル

控え

GK 13 アンドリー・ルニン

GK 26 フラン・ゴンザレス

DF 18 ヘスス・バジェホ

DF 22 アントニオ・リュディガー

DF 23 フェルラン・メンディ

MF 17 ルーカス・バスケス

FW 7 ビニシウス・ジュニオール

FW 16 エンドリッキ

監督

カルロ・アンチェロッティ

[エスパニョール]

先発

GK 1 ジョアン・ガルシア

DF 4 マラシュ・クンブラ

DF 6 レアンドロ・カブレラ

DF 12 アルバロ・テヘロ

DF 22 カルロス・ロメロ

DF 23 オマル・エル・ヒラリ

MF 10 ポル・ロサーノ

MF 17 ジョフレ・カレーラス

MF 20 アレックス・クラール

FW 7 ハビ・プアド

FW 16 ワリード・シェッディーラ

控え

GK 13 フェルナンド・パチェコ

GK 33 アンヘル フォルトゥノ

DF 3 セルジ・ゴメス

DF 5 フェルナンド・カレロ

DF 14 ブライアン・オリバン

MF 11 ペレ・ミジャ

MF 15 ホセ・グラゲラ

MF 18 アルバロ・アグアド

MF 19 サルビ・サンチェス

MF 37 N. Ünüvar

FW 9 アレホ・ベリス

FW 24 イルバン・カルドナ

監督

マノーロ・ゴンサレス

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります