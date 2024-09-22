R・マドリーvsエスパニョール スタメン発表
[9.21 ラ・リーガ第6節](サンティアゴ・ベルナベウ)
※28:00開始
<出場メンバー>
[レアル・マドリー]
先発
GK 1 ティボー・クルトワ
DF 2 ダニエル・カルバハル
DF 3 エデル・ミリトン
DF 14 オーレリアン・チュアメニ
DF 20 フラン・ガルシア
MF 5 ジュード・ベリンガム
MF 8 フェデリコ・バルベルデ
MF 10 ルカ・モドリッチ
FW 9 キリアン・ムバッペ
FW 11 ロドリゴ・ゴエス
FW 15 アルダ・ギュレル
控え
GK 13 アンドリー・ルニン
GK 26 フラン・ゴンザレス
DF 18 ヘスス・バジェホ
DF 22 アントニオ・リュディガー
DF 23 フェルラン・メンディ
MF 17 ルーカス・バスケス
FW 7 ビニシウス・ジュニオール
FW 16 エンドリッキ
監督
カルロ・アンチェロッティ
[エスパニョール]
先発
GK 1 ジョアン・ガルシア
DF 4 マラシュ・クンブラ
DF 6 レアンドロ・カブレラ
DF 12 アルバロ・テヘロ
DF 22 カルロス・ロメロ
DF 23 オマル・エル・ヒラリ
MF 10 ポル・ロサーノ
MF 17 ジョフレ・カレーラス
MF 20 アレックス・クラール
FW 7 ハビ・プアド
FW 16 ワリード・シェッディーラ
控え
GK 13 フェルナンド・パチェコ
GK 33 アンヘル フォルトゥノ
DF 3 セルジ・ゴメス
DF 5 フェルナンド・カレロ
DF 14 ブライアン・オリバン
MF 11 ペレ・ミジャ
MF 15 ホセ・グラゲラ
MF 18 アルバロ・アグアド
MF 19 サルビ・サンチェス
MF 37 N. Ünüvar
FW 9 アレホ・ベリス
FW 24 イルバン・カルドナ
監督
マノーロ・ゴンサレス
※28:00開始
<出場メンバー>
[レアル・マドリー]
先発
GK 1 ティボー・クルトワ
DF 2 ダニエル・カルバハル
DF 3 エデル・ミリトン
DF 14 オーレリアン・チュアメニ
DF 20 フラン・ガルシア
MF 5 ジュード・ベリンガム
MF 8 フェデリコ・バルベルデ
MF 10 ルカ・モドリッチ
FW 9 キリアン・ムバッペ
FW 11 ロドリゴ・ゴエス
控え
GK 13 アンドリー・ルニン
GK 26 フラン・ゴンザレス
DF 18 ヘスス・バジェホ
DF 22 アントニオ・リュディガー
DF 23 フェルラン・メンディ
MF 17 ルーカス・バスケス
FW 7 ビニシウス・ジュニオール
FW 16 エンドリッキ
監督
カルロ・アンチェロッティ
[エスパニョール]
先発
GK 1 ジョアン・ガルシア
DF 4 マラシュ・クンブラ
DF 6 レアンドロ・カブレラ
DF 12 アルバロ・テヘロ
DF 22 カルロス・ロメロ
DF 23 オマル・エル・ヒラリ
MF 10 ポル・ロサーノ
MF 17 ジョフレ・カレーラス
MF 20 アレックス・クラール
FW 7 ハビ・プアド
FW 16 ワリード・シェッディーラ
控え
GK 13 フェルナンド・パチェコ
GK 33 アンヘル フォルトゥノ
DF 3 セルジ・ゴメス
DF 5 フェルナンド・カレロ
DF 14 ブライアン・オリバン
MF 11 ペレ・ミジャ
MF 15 ホセ・グラゲラ
MF 18 アルバロ・アグアド
MF 19 サルビ・サンチェス
MF 37 N. Ünüvar
FW 9 アレホ・ベリス
FW 24 イルバン・カルドナ
監督
マノーロ・ゴンサレス
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります