[9.21 フランス・リーグアン第5節](Stade Auguste-Delaune)

※28:00開始

<出場メンバー>

[スタッド・ランス]

先発

GK 94 イェバン・ディウフ

DF 5 エマニュエル•アグバドゥ

DF 18 セルヒオ・アキエメ

DF 21 セドリック・キプレ

DF 23 オーレリオ・ブタ

MF 6 アタンガナ・エドア

MF 15 マーシャル・ムネツィ

MF 71 ヤヤ・フォファナ

FW 7 伊東純也

FW 17 中村敬斗

FW 22 ウマル・ディアキテ

控え

GK 20 アレクサンドル オリエロ

DF 25 ティボー・デ・スメット

DF 44 K. Henry

DF 55 ノア・サンギ

MF 10 テディ・テウマ

MF 14 レダ・カドラ

FW 9 モハメド・ダラミー

FW 11 アミン・サラマ

FW 67 ママドゥ・ディアコン

監督

ルカ・エルスネル

[パリSG]

先発

GK 39 M. Safonov

DF 5 マルキーニョス

DF 33 ウォーレン・ザイール・エメリ

DF 35 ルーカス・ベラルド

DF 51 ウィリアム・パチョ

MF 17 ビティーニャ

MF 19 イ・ガンイン

MF 87 João Neves

FW 14 デジレ・ドゥエ

FW 23 ランダル・コロ・ムアニ

FW 29 ブラッドリー・バルコラ

控え

GK 80 アルナウ・テナス

DF 25 ヌーノ・メンデス

DF 37 ミラン・シュクリニアル

DF 42 ヨラム・ザゲ

DF 45 N. El Hannach

MF 8 ファビアン・ルイス

MF 24 S. Mayulu

FW 10 ウスマン・デンベレ

FW 49 I. Mbaye

監督

ルイス・エンリケ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります