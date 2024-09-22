スタッド・ランスvsパリSG スタメン発表
[9.21 フランス・リーグアン第5節](Stade Auguste-Delaune)
※28:00開始
<出場メンバー>
[スタッド・ランス]
先発
GK 94 イェバン・ディウフ
DF 5 エマニュエル•アグバドゥ
DF 18 セルヒオ・アキエメ
DF 21 セドリック・キプレ
DF 23 オーレリオ・ブタ
MF 6 アタンガナ・エドア
MF 15 マーシャル・ムネツィ
MF 71 ヤヤ・フォファナ
FW 7 伊東純也
FW 17 中村敬斗
FW 22 ウマル・ディアキテ
控え
GK 20 アレクサンドル オリエロ
DF 25 ティボー・デ・スメット
DF 44 K. Henry
DF 55 ノア・サンギ
MF 10 テディ・テウマ
MF 14 レダ・カドラ
FW 9 モハメド・ダラミー
FW 11 アミン・サラマ
FW 67 ママドゥ・ディアコン
監督
ルカ・エルスネル
[パリSG]
先発
GK 39 M. Safonov
DF 5 マルキーニョス
DF 33 ウォーレン・ザイール・エメリ
DF 35 ルーカス・ベラルド
DF 51 ウィリアム・パチョ
MF 17 ビティーニャ
MF 19 イ・ガンイン
MF 87 João Neves
FW 14 デジレ・ドゥエ
FW 23 ランダル・コロ・ムアニ
FW 29 ブラッドリー・バルコラ
控え
GK 80 アルナウ・テナス
DF 25 ヌーノ・メンデス
DF 37 ミラン・シュクリニアル
DF 42 ヨラム・ザゲ
DF 45 N. El Hannach
MF 8 ファビアン・ルイス
MF 24 S. Mayulu
FW 10 ウスマン・デンベレ
FW 49 I. Mbaye
監督
ルイス・エンリケ
※28:00開始
<出場メンバー>
[スタッド・ランス]
先発
GK 94 イェバン・ディウフ
DF 5 エマニュエル•アグバドゥ
DF 18 セルヒオ・アキエメ
DF 21 セドリック・キプレ
DF 23 オーレリオ・ブタ
MF 6 アタンガナ・エドア
MF 15 マーシャル・ムネツィ
MF 71 ヤヤ・フォファナ
FW 7 伊東純也
FW 22 ウマル・ディアキテ
控え
GK 20 アレクサンドル オリエロ
DF 25 ティボー・デ・スメット
DF 44 K. Henry
DF 55 ノア・サンギ
MF 10 テディ・テウマ
MF 14 レダ・カドラ
FW 9 モハメド・ダラミー
FW 11 アミン・サラマ
FW 67 ママドゥ・ディアコン
監督
ルカ・エルスネル
[パリSG]
先発
GK 39 M. Safonov
DF 5 マルキーニョス
DF 33 ウォーレン・ザイール・エメリ
DF 35 ルーカス・ベラルド
DF 51 ウィリアム・パチョ
MF 17 ビティーニャ
MF 19 イ・ガンイン
MF 87 João Neves
FW 14 デジレ・ドゥエ
FW 23 ランダル・コロ・ムアニ
FW 29 ブラッドリー・バルコラ
控え
GK 80 アルナウ・テナス
DF 25 ヌーノ・メンデス
DF 37 ミラン・シュクリニアル
DF 42 ヨラム・ザゲ
DF 45 N. El Hannach
MF 8 ファビアン・ルイス
MF 24 S. Mayulu
FW 10 ウスマン・デンベレ
FW 49 I. Mbaye
監督
ルイス・エンリケ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります