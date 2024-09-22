レッチェvsパルマ スタメン発表
[9.21 セリエA第5節](ヴィア・デル・マーレ)
※27:45開始
<出場メンバー>
[レッチェ]
先発
GK 30 ウラディミーロ・ファルコーネ
DF 4 Kialonda Gaspar
DF 6 フェデリコ・バスキロット
DF 12 フレデリク・ギルベール
DF 25 アントニーノ・ガッロ
MF 3 アンテ・レビッチ
MF 7 テテ・モレンテ
MF 13 P. Dorgu
MF 20 イルベル・ラマダニ
MF 29 ラサッナ・クリバリ
FW 9 ニコラ・クルストビッチ
控え
GK 1 クリスティアン・フリュヒトル
GK 32 J. Samooja
GK 98 A. Borbei
DF 2 A. Pelmard
DF 19 G. Jean
DF 21 ケビン・ボニファーツィ
MF 8 H. Rafia
MF 10 レミ・ウダン
MF 22 ラメック・バンダ
MF 27 E. McJannet
MF 36 F. Marchwiński
MF 40 L. Hasa
MF 75 B. Pierret
FW 23 R. Burnete
FW 50 サンティアゴ・ピエロッティ
監督
ルカ・ゴッティ
[パルマ]
先発
GK 31 鈴木彩艶
DF 3 ジョルダン・オソリオ
DF 4 ボトンド・バログ
DF 15 E. Delprato
DF 26 W. Coulibaly
MF 10 Adrián Bernabé
MF 19 ジモン・ゾーム
MF 27 エルナニ
MF 28 バレンティン・ミハイラ
MF 98 デニス・マン
FW 13 A. Bonny
控え
GK 1 レアンドロ チチソラ
GK 40 E. Corvi
DF 5 ラウタロ・バレンティ
DF 39 A. Circati
DF 46 G. Leoni
DF 77 ジャンルカ ディ キアラ
MF 20 A. Hainaut
MF 23 D. Camara
FW 11 P. Almqvist
FW 22 マッテオ・カンチェッリエリ
FW 61 A. Haj Mohamed
監督
Fabio Pecchia
※27:45開始
<出場メンバー>
[レッチェ]
先発
GK 30 ウラディミーロ・ファルコーネ
DF 4 Kialonda Gaspar
DF 6 フェデリコ・バスキロット
DF 12 フレデリク・ギルベール
DF 25 アントニーノ・ガッロ
MF 3 アンテ・レビッチ
MF 7 テテ・モレンテ
MF 13 P. Dorgu
MF 20 イルベル・ラマダニ
MF 29 ラサッナ・クリバリ
控え
GK 1 クリスティアン・フリュヒトル
GK 32 J. Samooja
GK 98 A. Borbei
DF 2 A. Pelmard
DF 19 G. Jean
DF 21 ケビン・ボニファーツィ
MF 8 H. Rafia
MF 10 レミ・ウダン
MF 22 ラメック・バンダ
MF 27 E. McJannet
MF 36 F. Marchwiński
MF 40 L. Hasa
MF 75 B. Pierret
FW 23 R. Burnete
FW 50 サンティアゴ・ピエロッティ
監督
ルカ・ゴッティ
[パルマ]
先発
GK 31 鈴木彩艶
DF 3 ジョルダン・オソリオ
DF 4 ボトンド・バログ
DF 15 E. Delprato
DF 26 W. Coulibaly
MF 10 Adrián Bernabé
MF 19 ジモン・ゾーム
MF 27 エルナニ
MF 28 バレンティン・ミハイラ
MF 98 デニス・マン
FW 13 A. Bonny
控え
GK 1 レアンドロ チチソラ
GK 40 E. Corvi
DF 5 ラウタロ・バレンティ
DF 39 A. Circati
DF 46 G. Leoni
DF 77 ジャンルカ ディ キアラ
MF 20 A. Hainaut
MF 23 D. Camara
FW 11 P. Almqvist
FW 22 マッテオ・カンチェッリエリ
FW 61 A. Haj Mohamed
監督
Fabio Pecchia
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります