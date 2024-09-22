[9.21 セリエA第5節](ヴィア・デル・マーレ)

※27:45開始

<出場メンバー>

[レッチェ]

先発

GK 30 ウラディミーロ・ファルコーネ

DF 4 Kialonda Gaspar

DF 6 フェデリコ・バスキロット

DF 12 フレデリク・ギルベール

DF 25 アントニーノ・ガッロ

MF 3 アンテ・レビッチ

MF 7 テテ・モレンテ

MF 13 P. Dorgu

MF 20 イルベル・ラマダニ

MF 29 ラサッナ・クリバリ

FW 9 ニコラ・クルストビッチ

控え

GK 1 クリスティアン・フリュヒトル

GK 32 J. Samooja

GK 98 A. Borbei

DF 2 A. Pelmard

DF 19 G. Jean

DF 21 ケビン・ボニファーツィ

MF 8 H. Rafia

MF 10 レミ・ウダン

MF 22 ラメック・バンダ

MF 27 E. McJannet

MF 36 F. Marchwiński

MF 40 L. Hasa

MF 75 B. Pierret

FW 23 R. Burnete

FW 50 サンティアゴ・ピエロッティ

監督

ルカ・ゴッティ

[パルマ]

先発

GK 31 鈴木彩艶

DF 3 ジョルダン・オソリオ

DF 4 ボトンド・バログ

DF 15 E. Delprato

DF 26 W. Coulibaly

MF 10 Adrián Bernabé

MF 19 ジモン・ゾーム

MF 27 エルナニ

MF 28 バレンティン・ミハイラ

MF 98 デニス・マン

FW 13 A. Bonny

控え

GK 1 レアンドロ チチソラ

GK 40 E. Corvi

DF 5 ラウタロ・バレンティ

DF 39 A. Circati

DF 46 G. Leoni

DF 77 ジャンルカ ディ キアラ

MF 20 A. Hainaut

MF 23 D. Camara

FW 11 P. Almqvist

FW 22 マッテオ・カンチェッリエリ

FW 61 A. Haj Mohamed

監督

Fabio Pecchia

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります