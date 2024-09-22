¡Ú¶ÍÀ¸¥Ü¡¼¥È¡¡PG1Âè11²ó¥ä¥ó¥°¥À¡¼¥Ó¡¼¡Û9R¤ÏÀî¸¶Í´ÌÀ¡¡±Ô¤¤Æ§¤ß¹þ¤ß¤«¤é6¶¯°ìÈÖ¾è¤ê¤Ø
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¶ÍÀ¸¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥àG1¡ÖÂè11²ó¥ä¥ó¥°¥À¡¼¥Ó¡¼¡×¤Ï4Æü´Ö¤ÎÍ½Áª¤ò½ª¤¨¡¢¤¤¤è¤¤¤è5ÆüÌÜ¡£½àÍ¥¾¡Àï°ìÈ¯ÌÜ¤Î9R¤ÏÀî¸¶Í´ÌÀ¡Ê29¡á¹áÀî¡Ë¤¬Ãæ¿´¤À¡£
¡¡¥ª¡¼¥ë3Ï¢ÂÐ¤ÏÅÓÀÚ¤ì¤¿Àî¸¶¤À¤¬¡¢½®Â¤Ï·è¤·¤Æ°¤¯¤Ê¤¤¡£3ÆüÌÜ¤«¤é¤Ï¥³¥ó¥Þ0Âæ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤âÏ¢È¯¡£¤³¤³¤â±Ô¤¤Æ§¤ß¹þ¤ß¤òÈäÏª¤·¡¢G1½éÍ¥½Ð¤ò·è¤á¤ë¡£¿·³«¤Ï3¥³¡¼¥¹¤«¤é·Ú²÷¤Ê½®Â¤òÀ¸¤«¤·¤ÆÇ÷¤ë¡£ËÅÄ¤ÏÎäÀÅ¤ËÅ¸³«¤òÆÍ¤¯¡£1ÈÖº¹¤·¤ÎËö±Ê¤â²¡¤µ¤¨¤¿¤¤¡£
¡¡¡ã1¡äÀî¸¶Í´ÌÀ¡¡¥°¥ê¥Ã¥×´¶¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥ì¡¼¥¹Â¤Ë¤Ï¾¯¤·Í¾Íµ¤¬¤¢¤ë¡£¤¿¤À¡¢¼þ²ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë½Å¤µ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£¥Ú¥é¤òÄ´À°¤¹¤ë¡£
¡¡¡ã2¡äËö±ÊÏÂÌé¡¡4ÆüÌÜ¤¬°ìÈÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¥Ú¥é¤òÃ¡¤ÊÑ¤¨¤ÆÁ´ÂÎÅª¤Ê¿Ê¤ß¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢¿¤Ó¤âÉáÄÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¡ý¤ÎÂ¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¡ã3¡ä¿·³«¹Ò¡¡Â¤ÏÁ´ÂÎÅª¤Ë¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£½ÐÂ¤â¥¹¥ê¥Ã¥È¶áÊÕ¤â¤¤¤¤¡£¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥¿¡¼¥È´ª¤âÂç¤¤Ê¥º¥ì¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¡ã4¡äËÅÄ·ò»ÎÏº¡¡4ÆüÌÜ¤ÏÄ´À°¤ò³°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¹ç¤¨¤ÐÂ¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡£Â¤Ï¥Ð¥é¥ó¥¹·Ï¡£½ÐÂ¤È¹Ô¤Â¤ÏÃæ·ø¤è¤ê¾å¤À¤È»×¤¦¡£
¡¡¡ã5¡äÂôÅÄ¾°Ìé¡¡Â¤ÏËÜÅö¤ËÉáÄÌ¡£¤¤¤¤¤È¸À¤¨¤ë¤È¤³¤í¤â¤Ê¤¤¤¬¡¢°¤¤¤È¤³¤í¤â¤Ê¤¤¡£½Ð¤·ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Á´ÂÎÅª¤ËÄì¾å¤²¤·¤¿¤¤¡£
¡¡¡ã6¡äµÜÇ·¸¶µ±µª¡¡¾®ÃÓ¡Ê½¤Ê¿¡Ë¤µ¤ó¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢½ÐÂ¤¬¿Ê¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î½ÐÂ¤Ï¤¤¤¤¡£¿¤Ó¤â°ì½ï¤¯¤é¤¤¤Ï¤¢¤ë¡£