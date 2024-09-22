°ËÅì½ãÌé¢ªÃæÂ¼·ÉÅÍ¤Î¥Û¥Ã¥È¥é¥¤¥óºÆ¤Ó¡ª¡¡²¦¼ÔPSG¤òÁê¼ê¤ËÃæÂ¼¤¬2ÀïÏ¢È¯¤È¤Ê¤ëÀèÀ©ÃÆ

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[Â®Êó] #ÃæÂ¼·ÉÅÍ 2ÀïÏ¢Â³¥´¡¼¥ë¡ª— ¥¢¥Ù¥Þ¥µ¥Ã¥«¡¼ (@ABEMA_soccer) September 21, 2024
🇫🇷#¥ê¡¼¥°¡¦¥¢¥ó Âè5Àá#¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹ vs #PSG
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