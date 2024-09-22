[9.21 プレミアリーグ第5節](シェルハースト パーク)

※25:30開始

<出場メンバー>

[クリスタル・パレス]

先発

GK 1 ディーン・ヘンダーソン

DF 5 マクサンス・ラクロワ

DF 6 マーク・グエヒ

DF 26 クリストファー・リチャーズ

MF 3 タイリック・ミッチェル

MF 9 エディ・エンケティア

MF 10 エベレチ・エゼ

MF 12 ダニエル・ムニョス

MF 18 鎌田大地

MF 20 アダム・ウォートン

FW 14 ジャン・フィリップ・マテタ

控え

GK 30 マット・ターナー

DF 2 ジョエル・ウォード

DF 17 ナサニエル・クライン

MF 8 ジェフェルソン・レルマ

MF 15 ジェフリー・シュルップ

MF 19 ウィル・ヒューズ

MF 64 A. Agbinone

FW 7 イスマイラ・サール

FW 46 F. Umeh

監督

オリバー・グラスナー

[マンチェスター・ユナイテッド]

先発

GK 24 アンドレ・オナナ

DF 3 ヌセア・マズラウィ

DF 4 マタイス・デ・リフト

DF 6 リサンドロ・マルティネス

DF 20 ディオゴ・ダロト

MF 8 ブルーノ・フェルナンデス

MF 14 クリスティアン・エリクセン

MF 16 アマド・ディアロ

MF 17 アレハンドロ・ガルナチョ

MF 37 コビー・メイヌー

FW 11 ジョシュア・ザークツィー

控え

GK 1 アルタイ・バユンドゥル

DF 5 ハリー・マグワイア

DF 35 ジョニー・エバンス

MF 7 メイソン・マウント

MF 18 カゼミーロ

MF 25 マヌエル・ウガルテ

FW 9 ラスムス・ホイルンド

FW 10 マーカス・ラッシュフォード

FW 21 アントニー

監督

エリック・テン・ハフ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります