クリスタル・パレスvsマンチェスター・U スタメン発表
[9.21 プレミアリーグ第5節](シェルハースト パーク)
※25:30開始
<出場メンバー>
[クリスタル・パレス]
先発
GK 1 ディーン・ヘンダーソン
DF 5 マクサンス・ラクロワ
DF 6 マーク・グエヒ
DF 26 クリストファー・リチャーズ
MF 3 タイリック・ミッチェル
MF 9 エディ・エンケティア
MF 10 エベレチ・エゼ
MF 12 ダニエル・ムニョス
MF 18 鎌田大地
MF 20 アダム・ウォートン
FW 14 ジャン・フィリップ・マテタ
控え
GK 30 マット・ターナー
DF 2 ジョエル・ウォード
DF 17 ナサニエル・クライン
MF 8 ジェフェルソン・レルマ
MF 15 ジェフリー・シュルップ
MF 19 ウィル・ヒューズ
MF 64 A. Agbinone
FW 7 イスマイラ・サール
FW 46 F. Umeh
監督
オリバー・グラスナー
[マンチェスター・ユナイテッド]
先発
GK 24 アンドレ・オナナ
DF 3 ヌセア・マズラウィ
DF 4 マタイス・デ・リフト
DF 6 リサンドロ・マルティネス
DF 20 ディオゴ・ダロト
MF 8 ブルーノ・フェルナンデス
MF 14 クリスティアン・エリクセン
MF 16 アマド・ディアロ
MF 17 アレハンドロ・ガルナチョ
MF 37 コビー・メイヌー
FW 11 ジョシュア・ザークツィー
控え
GK 1 アルタイ・バユンドゥル
DF 5 ハリー・マグワイア
DF 35 ジョニー・エバンス
MF 7 メイソン・マウント
MF 18 カゼミーロ
MF 25 マヌエル・ウガルテ
FW 9 ラスムス・ホイルンド
FW 10 マーカス・ラッシュフォード
FW 21 アントニー
監督
エリック・テン・ハフ
※25:30開始
<出場メンバー>
[クリスタル・パレス]
先発
GK 1 ディーン・ヘンダーソン
DF 5 マクサンス・ラクロワ
DF 6 マーク・グエヒ
DF 26 クリストファー・リチャーズ
MF 3 タイリック・ミッチェル
MF 9 エディ・エンケティア
MF 10 エベレチ・エゼ
MF 12 ダニエル・ムニョス
MF 18 鎌田大地
MF 20 アダム・ウォートン
控え
GK 30 マット・ターナー
DF 2 ジョエル・ウォード
DF 17 ナサニエル・クライン
MF 8 ジェフェルソン・レルマ
MF 15 ジェフリー・シュルップ
MF 19 ウィル・ヒューズ
MF 64 A. Agbinone
FW 7 イスマイラ・サール
FW 46 F. Umeh
監督
オリバー・グラスナー
[マンチェスター・ユナイテッド]
先発
GK 24 アンドレ・オナナ
DF 3 ヌセア・マズラウィ
DF 4 マタイス・デ・リフト
DF 6 リサンドロ・マルティネス
DF 20 ディオゴ・ダロト
MF 8 ブルーノ・フェルナンデス
MF 14 クリスティアン・エリクセン
MF 16 アマド・ディアロ
MF 17 アレハンドロ・ガルナチョ
MF 37 コビー・メイヌー
FW 11 ジョシュア・ザークツィー
控え
GK 1 アルタイ・バユンドゥル
DF 5 ハリー・マグワイア
DF 35 ジョニー・エバンス
MF 7 メイソン・マウント
MF 18 カゼミーロ
MF 25 マヌエル・ウガルテ
FW 9 ラスムス・ホイルンド
FW 10 マーカス・ラッシュフォード
FW 21 アントニー
監督
エリック・テン・ハフ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります