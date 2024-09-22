¡Úº£Æü¤Î¸¥Î©¡Û2024Ç¯9·î22Æü(Æü)¡Ö´ðËÜ¤Î¥µ¥Ð¤ÎÌ£Á¹¼Ñ ´ÊÃ±¤Ç¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤ by ºêÌîÀ²»Ò¤µ¤ó¡×
¥×¥í¤ÎÎÁÍý¥ì¥·¥Ô¥µ¥¤¥È¡ÖE¡¦¥ì¥·¥Ô¡×¤¬¤´¾Ò²ð¤¹¤ëº£Æü¤ÎÍ¼¿©¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¸¥Î©¤Ï¡¢ ¡Ö´ðËÜ¤Î¥µ¥Ð¤ÎÌ£Á¹¼Ñ ´ÊÃ±¤Ç¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤ by ºêÌîÀ²»Ò¤µ¤ó¡× ¡Ö¤Û¤í¤Û¤íÌÚÌÊÆ¦Éå¤Î¾®È¡× ¡Ö¥«¥ê¥Õ¥é¥ï¡¼¤Î¥Þ¥è¥Ý¥ó¿Ý¡× ¡Ö¥é¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Ð¥Ë¥é¥¢¥¤¥¹¡× ¤ÎÁ´4ÉÊ¡£
Äê¿©²°¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ÊÏÂ¿©¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¼êºî¤ê¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¡Ú¼çºÚ¡Û´ðËÜ¤Î¥µ¥Ð¤ÎÌ£Á¹¼Ñ ´ÊÃ±¤Ç¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤ by ºêÌîÀ²»Ò¤µ¤ó
Ä´Íý»þ´Ö¡§20Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§321Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§ÎÁÍý²È¡¢¥Õ¡¼¥É¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¡ºêÌî À²»Ò
¤ªÅò 400ml
¥·¥ç¥¦¥¬ (ÇöÀÚ¤ê)6Ëç
¡ã¼Ñ½Á¡ä
¿å 100ml
¼ò 100ml
º½Åü Âç¤µ¤¸1.5
¤ß¤ê¤ó Âç¤µ¤¸2
¤ß¤½ Âç¤µ¤¸2
¥·¥·¥È¥¦ 4~6ËÜ
²¼½àÈ÷ÍÑ¤ÎÅò¤Î²¹ÅÙ¤Ï80¡îÄøÅÙ¡£Ê¨Æ¤¹¤ëÄ¾Á°¤¯¤é¤¤¤Î²¹ÅÙ¤¬Å¬²¹¤Ç¤¹¡£
2. Íî¤È¤·³¸¤ò¼è¤Ã¤Æ¥·¥·¥È¥¦¤ò²Ã¤¨¡¢¼ÑµÍ¤á¤Ê¤¬¤é5Ê¬¤Û¤É¼Ñ¤ë¡£¥µ¥Ð¤ò´ï¤ËÀ¹¤Ã¤Æ¡ã¼Ñ½Á¡ä¤ò¼ÑµÍ¤á¡¢¥µ¥Ð¤Ë²ó¤·¤«¤±¤ë¡£
¡ÚÉûºÚ¡Û¤Û¤í¤Û¤íÌÚÌÊÆ¦Éå¤Î¾®È
ÌÚÌÊÆ¦Éå¤Î¿©´¶¤òÊÑ¤¨¤Æ´ÊÃ±¤ª¤«¤º¤Ë¡£
Ä´Íý»þ´Ö¡§5Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§60Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§ÎÁÍý²È¡¢¥Õ¡¼¥É¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¡ºêÌî À²»Ò
¤«¤Ä¤ªÀá 2~3g
¤·¤ç¤¦¤æ ¾®¤µ¤¸1
Êø¤ì¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤½¤Ã¤È¿åµ¤¤ò½ü¤¤Þ¤¹¡£
2. ´ï¤ËÀ¹¤Ã¤Æ¤«¤Ä¤ªÀá¤ò¤Î¤»¡¢¤·¤ç¤¦¤æ¤ò²ó¤·¤«¤±¤ë¡£
²¹¤«¤¤¤¦¤Á¤Ë¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÉûºÚ¡Û¥«¥ê¥Õ¥é¥ï¡¼¤Î¥Þ¥è¥Ý¥ó¿Ý
¥«¥ê¥Õ¥é¥ï¡¼¤Ï¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤È¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£°ìÌ£²Ã¤¨¤Æ¥¢¥ì¥ó¥¸¡£
Ä´Íý»þ´Ö¡§10Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§50Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§ÎÁÍý²È¡¢¥Õ¡¼¥É¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¡ºêÌî À²»Ò
¿Ý ¾®¤µ¤¸1
¡ã¥Þ¥è¥Ý¥ó¿Ý¡ä
¥×¥ì¡¼¥ó¥è¡¼¥°¥ë¥È ¾®¤µ¤¸2
¥Þ¥è¥Í¡¼¥º ¾®¤µ¤¸1.5
¥Ý¥ó¿Ý¤·¤ç¤¦¤æ ¾®¤µ¤¸1
¤¹¤êÇò¥´¥Þ ¾®¤µ¤¸1/4
·Ô¤Ë¤â¤«¤¿¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ì¤Ð½ü¤¤¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£
Í¾Ç®¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¡¢¾¯¤·¤«¤¿¤¤¤¯¤é¤¤¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç°ú¤¾å¤²¤Þ¤¹¡£
2. ´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¡ã¥Þ¥è¥Ý¥ó¿Ý¡ä¤ÎºàÎÁ¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ÆÅº¤¨¤ë¡£
¡Ú¥Ç¥¶¡¼¥È¡Û¥é¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Ð¥Ë¥é¥¢¥¤¥¹
¥Ð¥Ë¥é¥¢¥¤¥¹¤Ëº®¤¼¤Æ´ÊÃ±¥¢¥ì¥ó¥¸¡ª
Ä´Íý»þ´Ö¡§5Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§193Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§ÎÁÍý²È¡¢¥Õ¡¼¥É¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¡ºêÌî À²»Ò
¥Ð¥Ë¥é¥¢¥¤¥¹ 1¥«¥Ã¥×
2. ¥Ð¥Ë¥é¥¢¥¤¥¹¤Ï¥Ü¥¦¥ë¤Ë¼è¤ê½Ð¤·¤Æ·Ú¤¯¤Û¤°¤·¤Æ¾¯¤·ÃÖ¤¡¢½À¤é¤«¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¥é¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¡¢ÎäÅà¸Ë¤ËÆþ¤ì¤Æ¤«¤¿¤á¤ë¡£
3. ´ï¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¤ë¡£
Äê¿©²°¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ÊÏÂ¿©¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¼êºî¤ê¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¡Ú¼çºÚ¡Û´ðËÜ¤Î¥µ¥Ð¤ÎÌ£Á¹¼Ñ ´ÊÃ±¤Ç¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤ by ºêÌîÀ²»Ò¤µ¤ó
©E¥ì¥·¥Ô
Ä´Íý»þ´Ö¡§20Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§321Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§ÎÁÍý²È¡¢¥Õ¡¼¥É¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¡ºêÌî À²»Ò
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë¥µ¥Ð (ÀÚ¤ê¿È)2ÀÚ¤ì
¤ªÅò 400ml
¥·¥ç¥¦¥¬ (ÇöÀÚ¤ê)6Ëç
¡ã¼Ñ½Á¡ä
¿å 100ml
¼ò 100ml
º½Åü Âç¤µ¤¸1.5
¤ß¤ê¤ó Âç¤µ¤¸2
¤ß¤½ Âç¤µ¤¸2
¥·¥·¥È¥¦ 4~6ËÜ
¡Ú²¼½àÈ÷¡Û¥µ¥Ð¤ÏÈéÂ¦¤Ë½½»ú¤ÎÀÚ¤êÌÜ¤òÆþ¤ì¤ë¡£¤ªÅò¤ò²ó¤·¤«¤±¤Æ½¤ß¤òÈ´¤¡¢¿åµ¤¤ò¿¡¤¯¡£
©E¥ì¥·¥Ô
²¼½àÈ÷ÍÑ¤ÎÅò¤Î²¹ÅÙ¤Ï80¡îÄøÅÙ¡£Ê¨Æ¤¹¤ëÄ¾Á°¤¯¤é¤¤¤Î²¹ÅÙ¤¬Å¬²¹¤Ç¤¹¡£
¡Úºî¤êÊý¡Û1. Æé¤Ë¡ã¼Ñ½Á¡ä¤ÎºàÎÁ¤È¥·¥ç¥¦¥¬¤ò²Ã¤¨¡¢Ãæ²Ð¤Ë¤«¤±¤ë¡£¼Ñ¤¿¤Ã¤¿¤éÈéÌÜ¤ò¾å¤Ë¤·¤Æ¥µ¥Ð¤òÊÂ¤Ù¤ë¡£Íî¤È¤·³¸¤ò¤·¡¢5Ê¬¤Û¤É¼Ñ¤ë¡£
©E¥ì¥·¥Ô
2. Íî¤È¤·³¸¤ò¼è¤Ã¤Æ¥·¥·¥È¥¦¤ò²Ã¤¨¡¢¼ÑµÍ¤á¤Ê¤¬¤é5Ê¬¤Û¤É¼Ñ¤ë¡£¥µ¥Ð¤ò´ï¤ËÀ¹¤Ã¤Æ¡ã¼Ñ½Á¡ä¤ò¼ÑµÍ¤á¡¢¥µ¥Ð¤Ë²ó¤·¤«¤±¤ë¡£
©E¥ì¥·¥Ô
¡ÚÉûºÚ¡Û¤Û¤í¤Û¤íÌÚÌÊÆ¦Éå¤Î¾®È
ÌÚÌÊÆ¦Éå¤Î¿©´¶¤òÊÑ¤¨¤Æ´ÊÃ±¤ª¤«¤º¤Ë¡£
©E¥ì¥·¥Ô
Ä´Íý»þ´Ö¡§5Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§60Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§ÎÁÍý²È¡¢¥Õ¡¼¥É¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¡ºêÌî À²»Ò
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡ËÌÚÌÊÆ¦Éå 1/2Ãú
¤«¤Ä¤ªÀá 2~3g
¤·¤ç¤¦¤æ ¾®¤µ¤¸1
¡Ú²¼½àÈ÷¡ÛÌÚÌÊÆ¦Éå¤Ï¥¹¥×¡¼¥ó¤Ç¤Ò¤È¤¯¤ÁÂç¤Ë¤¹¤ë¡£
©E¥ì¥·¥Ô
¡Úºî¤êÊý¡Û1. Æé¤Ë¤ªÅò¤òÊ¨¤«¤·¡¢Ê¨Æ¤·¤¿¤é²Ð¤ò¼å¤á¤ÆÌÚÌÊÆ¦Éå¤òÆþ¤ì¤ë¡£3Ê¬¤Û¤É¤æ¤Ç¡¢Éâ¤¤¤Æ¤¤¿¤é¥¥Ã¥Á¥ó¥Ú¡¼¥Ñ¡½¤Ë¾å¤²¤Æ¿åµ¤¤ò½ü¤¯¡£
©E¥ì¥·¥Ô
Êø¤ì¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤½¤Ã¤È¿åµ¤¤ò½ü¤¤Þ¤¹¡£
2. ´ï¤ËÀ¹¤Ã¤Æ¤«¤Ä¤ªÀá¤ò¤Î¤»¡¢¤·¤ç¤¦¤æ¤ò²ó¤·¤«¤±¤ë¡£
©E¥ì¥·¥Ô
²¹¤«¤¤¤¦¤Á¤Ë¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÉûºÚ¡Û¥«¥ê¥Õ¥é¥ï¡¼¤Î¥Þ¥è¥Ý¥ó¿Ý
¥«¥ê¥Õ¥é¥ï¡¼¤Ï¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤È¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£°ìÌ£²Ã¤¨¤Æ¥¢¥ì¥ó¥¸¡£
©E¥ì¥·¥Ô
Ä´Íý»þ´Ö¡§10Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§50Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§ÎÁÍý²È¡¢¥Õ¡¼¥É¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¡ºêÌî À²»Ò
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë¥«¥ê¥Õ¥é¥ï¡¼ 1/2³ô ±ö ¾®¤µ¤¸1/8
¿Ý ¾®¤µ¤¸1
¡ã¥Þ¥è¥Ý¥ó¿Ý¡ä
¥×¥ì¡¼¥ó¥è¡¼¥°¥ë¥È ¾®¤µ¤¸2
¥Þ¥è¥Í¡¼¥º ¾®¤µ¤¸1.5
¥Ý¥ó¿Ý¤·¤ç¤¦¤æ ¾®¤µ¤¸1
¤¹¤êÇò¥´¥Þ ¾®¤µ¤¸1/4
¡Ú²¼½àÈ÷¡Û¥«¥ê¥Õ¥é¥ï¡¼¤Ïº¬¸µ¤Î¤«¤¿¤¤ÉôÊ¬¤òÀÚ¤ê¡¢·Ô¤È¾®Ë¼¤ËÊ¬¤±¤ÆÀö¤¦¡£·Ô¤ÏÍðÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
©E¥ì¥·¥Ô
·Ô¤Ë¤â¤«¤¿¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ì¤Ð½ü¤¤¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£
¡Úºî¤êÊý¡Û1. Æé¤Ë¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¤ªÅò¤òÊ¨¤«¤·¡¢±ö¤È¿Ý¤ò²Ã¤¨¤Æ·Ô¤«¤é¤æ¤Ç¤ë¡£30ÉÃ¡Á1Ê¬¤·¤¿¤é¾®Ë¼¤ÎÉôÊ¬¤ò²Ã¤¨¡¢1Ê¬¤Û¤É¤æ¤Ç¤ë¡£
©E¥ì¥·¥Ô
Í¾Ç®¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¡¢¾¯¤·¤«¤¿¤¤¤¯¤é¤¤¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç°ú¤¾å¤²¤Þ¤¹¡£
2. ´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¡ã¥Þ¥è¥Ý¥ó¿Ý¡ä¤ÎºàÎÁ¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ÆÅº¤¨¤ë¡£
©E¥ì¥·¥Ô
¡Ú¥Ç¥¶¡¼¥È¡Û¥é¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Ð¥Ë¥é¥¢¥¤¥¹
¥Ð¥Ë¥é¥¢¥¤¥¹¤Ëº®¤¼¤Æ´ÊÃ±¥¢¥ì¥ó¥¸¡ª
©E¥ì¥·¥Ô
Ä´Íý»þ´Ö¡§5Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§193Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§ÎÁÍý²È¡¢¥Õ¡¼¥É¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¡ºêÌî À²»Ò
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë¥é¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹ (´ÌµÍ)1/4¸ÄÊ¬
¥Ð¥Ë¥é¥¢¥¤¥¹ 1¥«¥Ã¥×
¡Úºî¤êÊý¡Û1. ¥é¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÏÈé¤ò¤à¤¤¤Æ¼ï¤ÎÉôÊ¬¤ò½ü¤¡¢1cm¤Î³ÑÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
©E¥ì¥·¥Ô
2. ¥Ð¥Ë¥é¥¢¥¤¥¹¤Ï¥Ü¥¦¥ë¤Ë¼è¤ê½Ð¤·¤Æ·Ú¤¯¤Û¤°¤·¤Æ¾¯¤·ÃÖ¤¡¢½À¤é¤«¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¥é¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¡¢ÎäÅà¸Ë¤ËÆþ¤ì¤Æ¤«¤¿¤á¤ë¡£
©E¥ì¥·¥Ô
3. ´ï¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¤ë¡£
©E¥ì¥·¥Ô