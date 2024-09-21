Îø°¦¤Ë±ü¼ê¤ÊÃËÀ¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡©¼«Á³¤Ê·Á¤Çµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤ëÊýË¡
Îø°¦¤Ë±ü¼ê¤ÊÃËÀ¤Ë¹¥°Õ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤¿¤È¤¨ÃËÀÂ¦¤â¹¥°Õ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÎÉ¤¤È¿±þ¤Ï¤¢¤Þ¤ê´üÂÔ¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¡£
¤ä¤Ï¤ê¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¯³Ð¸ç¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÎø°¦¤Ë±ü¼ê¤ÊÃËÀ¤È¼«Á³¤Ê·Á¤Çµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤ëÊýË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¾ïÆüº¢¤«¤éºÙ¤ä¤«¤Ëµ¤ÇÛ¤ê¤ò¸«¤»¤ë
Îø°¦¤Ë±ü¼ê¤ÊÃËÀ¤Ï¡¢½÷¿´¤ËÆß´¶¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢Ã±¤Ë½÷À¤«¤éÌµ´Ø¿´¤ÊÂÖÅÙ¤ò¼è¤é¤ì¤ë¤Î¤ò¶²¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÃËÀ¤ËÂÐ¤·¤Æ¾ïÆüº¢¤«¤éºÙ¤ä¤«¤Ëµ¤ÇÛ¤ê¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ç¹¥°Õ¤òÆ÷¤ï¤»¤Ä¤Ä¡¢½ù¡¹¤Ë¿´¤ò³«¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÃËÀ¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ë´Ø¿´¤ò¼¨¤¹
Îø°¦¤Ë±ü¼ê¤ÊÃËÀ¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê½÷À¤ËÂÐ¤·¤Æ¼«¸Ê³«¼¨¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Î¤âÆÃÄ§¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤ÎÊý¤«¤é¹¥°Õ¤òÆ÷¤ï¤»¤Ä¤Ä¡¢ÃËÀ¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ë´Ø¿´¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤Ï¤È¤Æ¤âÂç»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ñÌ£¤äº£¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼ÁÌä¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢ÃËÀ¤ÎÀ¸¤¤Î©¤Á¤ä³ØÀ¸»þÂå¤Î»×¤¤½Ð¤Ê¤É¤òÊ¹¤½Ð¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢ÃËÀ¼«¿È¤Ë´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸ÀÆ°¤Ç¼¨¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÃËÀ¤Î¥Ú¡¼¥¹¤òÍð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃí°Õ¡ª
Îø°¦¤Ë±ü¼ê¤ÊÃËÀ¤Ï¡¢½÷À¤¬µÞ¤Ëµ÷Î¥¤òµÍ¤á¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢·Ù²ü¿´¤òÆ¯¤«¤»¤¿¤ê¡¢Í¾·×¤Ëµ÷Î¥¤òÃÖ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÊýË¡¤Ç¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¹¤ëºÝ¤âÃËÀ¤Î¥Ú¡¼¥¹¤òÍð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¡¢ÃËÀ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿´ÃÏÎÉ¤¤µ÷Î¥´¶¤Î´Ø·¸¹½ÃÛ¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡£
🌼º¬¤¬¥Þ¥¸¥á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Îø¤ËÍî¤Á¤ë¤È°ìÅÓ¤ÊÃËÀ¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¡ÖÆÃÄ§¡×