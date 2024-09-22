¡Ö¥¹¥¿ー¥Õ¥©ー¥¹¡×ÃÂÀ¸40¼þÇ¯¡ª Ã±½ãÌÀ²÷¤ÇÁÖ²÷´¶¥¿¥Ã¥×¥ê!! º£¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤âÇ®¤¯¤Ê¤ì¤ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¥²ー¥à
1984Ç¯9·î ²ÔÆ¯³«»Ï
¡¡1984Ç¯9·î¤Ë¥Æー¥«¥ó¡Ê¸½¡§¥³ー¥¨ー¥Æ¥¯¥â¥²ー¥à¥¹¡Ë¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ö¥¹¥¿ー¥Õ¥©ー¥¹¡×¡£¥Î¥ê¤ÎÎÉ¤¤BGM¤Ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç´ÊÃ±¤ËÁÖ²÷´¶¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¥²ー¥à¤ÎÌ¾ºî¤À¡£
¡¡¥×¥ìー¥äー¤Ï¼«µ¡¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥¿ー¤òÁàºî¤·¤ÆÀï¤¦¤Î¤À¤¬¡¢ÃÏ¾å¤È¶õÃæ¤ÎÅ¨¤ÎÎ¾Êý¤ò¥·¥ç¥Ã¥È¥Ü¥¿¥ó1¤Ä¤Ç¹¶·â¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢ÂÐÃÏÂÐ¶õ¤Î·â¤ÁÊ¬¤±¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤â¤è¤¯¡¢¡È¤È¤ê¤¢¤¨¤º·â¤Ä¡É¤À¤±¤Ç½Ð¸½¤·¤¿Å¨¤òÊÒ¤ÃÃ¼¤«¤é¹¶·â¡¦ÇË²õ¤Ç¤¤ëµ¤»ý¤ÁÎÉ¤µ¤¬ËÜºî¤ÎÆÃÄ§¤À¡£¤Þ¤¿¡¢Ãç´Öµ¡¤È¹çÂÎ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç°ÜÆ°Â®ÅÙ¥¢¥Ã¥×¤È¥·¥ç¥Ã¥ÈÏ¢¼Í¤¬ÉÕ²Ã¤µ¤ì¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¡È¤Ê¤Ë¤ò¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤«¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤âÎÉ¤¤¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤µ¤âÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿ÉôÊ¬¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤ÈÉ®¼Ô¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤Ï¡¢µ¤¤¬¤Ä¤±¤Ð2024Ç¯9·î¤Ç40Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¥¤¥äー¤Ë¡¢ËÜºî¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡£¡Ú¥¢ー¥±ー¥É¥¢ー¥«¥¤¥Ö¥¹ ¹¶Î¬¥Ó¥Ç¥ª Vol.1 ¡Ö¥¹¥¿ー¥Õ¥©ー¥¹¡× TZWÌ¾¿Í¤Ë¤è¤ë100ËüÅÀ¥Üー¥Ê¥¹¡Û
¥·¥ó¥×¥ë¡¦¥¤¥º¡¦¥Ù¥¹¥È¤òÂÎ¸½¤·¤¿²¦Æ»¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¡Ö¥¹¥¿ー¥Õ¥©ー¥¹¡×
¡¡1970Ç¯Âå¸åÈ¾¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¥¢ー¥±ー¥É¥²ー¥à¤Ï¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ä¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¤È¤¤¤Ã¤¿¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¡¢¤½¤ÎÎò»Ë¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¥Ý¥ó¡×¤·¤«¤ê¡Ö¥¹¥Úー¥¹¥¤¥ó¥Ùー¥Àー¡×¤·¤«¤ê¡¢ºÇ½é¤Ï¡È¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¹¤°¤Ë¥ëー¥ë¤¬°û¤ß¹þ¤á¤ë¤â¤Î¡É¤¬ÂçÀª¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤Ï´ÊÃ±¤ËË°¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤È¹©É×¤·¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤Ê¤«¤Ç¤âÍÌ¾¤Ê¤Î¤¬¡¢1983Ç¯½éÆ¬¤Ë¥Ê¥à¥³¡Ê¸½¡§¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡Ë¤«¤é¥Ç¥Ó¥åー¤·¤¿¡Ö¥¼¥Ó¥¦¥¹¡×¤À¤í¤¦¡£
¡¡¡Ö¥¼¥Ó¥¦¥¹¡×¤Ï¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯ÌÌ¤äÆÈÆÃ¤ÎBGM¤¬À¨¤¤¤Î¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤¬¡¢¥·¥ç¥Ã¥È¤òÃÏ¾å¤È¶õÃæ¤Î2¼ïÎà¤ËÊ¬¤±¤¿¤Û¤«¡¢¥²ー¥àÃæ¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î±£¤·¥®¥ß¥Ã¥¯¤ò»Å¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢¥×¥ìー¥äー¤Ë¿·Á¯¤µ¤È¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤µ¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¥²ー¥à¤¬¿ôÂ¿¤¯ÅÐ¾ì¤·¡¢°Ê¹ß¤ÎºîÉÊ¤Ï1¥ì¥Ðー2¥Ü¥¿¥ó¤È¤¤¤¦¹½À®¤âÄÁ¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡Åö»þ¤ÎÉ®¼Ô¤Ï1¥ì¥Ðー2¥Ü¥¿¥ó¤Î¥²ー¥à¤ò¤¢¤Þ¤ê¾å¼ê¤¯¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤º¡¢¡Ö¥¼¥Ó¥¦¥¹¡×¤ä¤½¤ì¤ËÎà¤¹¤ë´¶¤¸¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤«¤é¤Ï¾¯¡¹ÃÖ¤¤¤Æ¤¤Ü¤ê¤ò¿©¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢1¥ì¥Ðー1¥Ü¥¿¥ó¤Î¥²ー¥à¤òµù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¤¿¤Þ¤¿¤Þ½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤¬¥Æー¥«¥ó¤Î¡ÖSENJYO¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖSENJYO¡×¤Ï¡¢²èÌÌ±ü¤«¤éÇ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ëÅ¨¤ò¥ì¥Ðー¤Ç¾È½à¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¥·¥ç¥Ã¥È¤ÇÇË²õ¤¹¤ë¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¥²ー¥à¡£Å¨¤Ï¡¢±ü¤Ë¤¤¤ë»þ¤Ï¾®¤µ¤¯Ç÷¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ÈÂç¤¤¯É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢3D´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿
¡¡¡ÖSENJYO¡×¤Î¤ä¤¿¤é¤È½Â¤¤¥¹¥Èー¥êー¡¢²èÌÌ±ü¤«¤éÇ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ëÅ¨¤òË¤·â¤¹¤ë¤À¤±¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤µ¤¬²¿¸Î¤«È©¤Ë¹ç¤¤¡¢Åö»þ½»¤ó¤Ç¤¤¤¿ÃÏ¸µ±ØÁ°¤Î¥Ç¥Ñー¥ÈºÇ¾å³¬¤Ç±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤¿¥²ー¥à¥³ー¥Êー¤ËÄÌ¤¤µÍ¤á¤¿¤â¤Î¤À¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤è¤¯Â¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼«Ê¬°Ê³°¤Ë¡ÖSENJYO¡×¤òÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤ò¸«¤«¤±¤Ê¤¤¡£¡ÖÌÌÇò¤¤¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¡©¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢º£¤«¤é¹Í¤¨¤ë¤È¤½¤ÎÍýÍ³¤â¤ï¤«¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£Ê·°Ïµ¤¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿½Å¤á¤ÎBGM¤Ï¿Í¤òÁª¤Ó¡¢Å¨¤â¤¢¤Þ¤êÂå¤ï¤ê±Ç¤¨¤»¤º¡¢ÇÉ¼ê¤Ê¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²èÌÌ±ü¤«¤é½Ð¸½¤·¤¿Å¨¤¬¡¢¶á¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ë¤È½ù¡¹¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦3DÉ÷¤ÎÉ½¸½¤ÏÌÜ¿·¤·¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¤Ï»þÂå¤òÀè¼è¤ê¤·¤¹¤®¤¿´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤¤¡£
¡¡¡ÖSENJYO¡×¼«ÂÎ¤ÏÇä¤ì¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢¥²ー¥à¥»¥ó¥¿ー¤Ç¥³¥¤¥ó¤òÅêÆþ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥×¥ìー¥äー¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤áÇä¾å¤¬½Ð¤º¡¢¹ØÆþ¤·¤¿¥²ー¥à¥»¥ó¥¿ー¤«¤é¤Ï¿§¡¹¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤½¤³¤Ç¡Ö¡ØSENJYO¡Ù¤ÈÆ±¤¸´ðÈÄ¤ò»È¤Ã¤Æ¥¹¥«¥Ã¤È¤¹¤ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥²ー¥à¤òºî¤ì¡×¤È¤¤¤¦¼ÒÄ¹Ì¿Îá¤Î²¼¡¢¤½¤Î10¥«·î¸å¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤¬¡Ö¥¹¥¿ー¥Õ¥©ー¥¹¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡É®¼Ô¤¬¤¢¤ëÆü¡ÖSENJYO¡×¤ò¥×¥ì¥¤¤·¤Ë¥²ー¥à¥³ー¥Êー¤òË¬¤Í¤¿¤é¡¢¡Ö¥¹¥¿ー¥Õ¥©ー¥¹¡×¤Ê¤ë¥²ー¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¡£
¡Ö¥¹¥¿ー¥Õ¥©ー¥¹¡×¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤È¤¤¤¦·Ð°Þ¤Ï¡¢¸½¥³ー¥¨ー¥Æ¥¯¥â¥²ー¥à¥¹¼¹¹ÔÌò°÷¤Î¸¶Èø¹¨¼¡»á¤¬TV¥¢¥Ë¥á¡ÖRio RainbowGate!¡×¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¡¡¡Ö¥¹¥¿ー¥Õ¥©ー¥¹¡×¤¬ºÇ½é¤Ï¤É¤ó¤Ê¥²ー¥à¤Ê¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤ÇÂ¾¤Î¿Í¤Î¥×¥ì¥¤¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¥Ï¥¤¥¹¥³¥¢¥é¥ó¥¥ó¥°¥Íー¥à¥¨¥ó¥È¥êÉôÊ¬¤Ç¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤ëÏÈ¤¬¡ÖSENJYO¡×¥½¥Ã¥¯¥ê¡ª ¤½¤ì¤ò¸«¤Æ²¿¤È¤Ê¤¯¡ÖÆ±¤¸¥Æー¥«¥ó¤Î¥²ー¥à¤À¤·¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÌÌÇò¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¤¡¢·Ú¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç50±ß¶Ì¤òÅêÆþ¤·¤¿¤Î¤¬¥×¥ì¥¤¤Î¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¤Î¤ò¡¢¤Ü¤ó¤ä¤ê¤È³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖSENJYO¡×¤È¡Ö¥¹¥¿ー¥Õ¥©ー¥¹¡×¤Î¥Íー¥à¥¨¥ó¥È¥ê²èÌÌ¤òÊÂ¤Ù¤Æ¤ß¤¿¡£Ì¾Á°ÆþÎÏÉôÊ¬¤Î¸÷¤êÊý¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥×¥ì¥¤¤Î¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©
¡¡¤Ê¤ª¡¢¡Ö¥¹¥¿ー¥Õ¥©ー¥¹¡×¤Ï¥Æー¥«¥ó¤«¤é¡Ö¥¹¥¿ー¡¦¥Õ¥©ー¥¹¹¶Î¬¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë(Äê²Á30±ß)¡×¤ÈÂê¤¹¤ë¾®ºý»Ò¤¬È¯¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö»þ¤Î»¨»ï¤Ê¤É¤Ï¤½¤ì¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æµ»ö¥Úー¥¸¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¤½¤ì¤é¤ò»²¹Í¤Ë¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¡Ö¥¹¥¿ー¥Õ¥©ー¥¹¡×¤Î¥¹¥Èー¥êー¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
¡¡»þ¶õÎò2010Ç¯¡¢°Å¹õ¤Î±§Ãè¤ò»¦Ù¤¤ÈÎ¬Ã¥¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¿Ê¤àÉâÍ·ÂçÎ¦¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£°Å¹õÀ±¥´ー¥Ç¥¹¡£Ã¯¤â¤¬¤½¤Î°µÅÝÅª¤ÊÎÏ¤Ë´õË¾¤ò¼º¤¤¤«¤±¤¿»þ¡¢Í¦´º¤Ê°ì¿Í¤ÎÀï»Î¤¬¥¹¥Úー¥¹¡¦¥Ñ¥È¥íー¥éー¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¡¢Àï¤¤¤òÄ©¤ó¤À¡£¿Í¡¹¤Ï¤³¤ì¤ò¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¦¥¹¥¿ー¡×¤È¸Æ¤ó¤ÇºÇ¸å¤Î´üÂÔ¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£º£¤³¤½2000Ç¯¤ÎÄ¹¤¤ËÅÏ¤ëÀï¤¤¤Ë¥Ô¥ê¥ª¥É¤òÂÇ¤Á¡¢¥´ー¥Ç¥¹¤ÎÀµÂÎ¤òÆÍ¤»ß¤á¤í¡ª
¡¡¥×¥ìー¥äー¤Ï¼«µ¡¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¦¥¹¥¿ー¤òÁàºî¤·¤Æ¡¢¼¡¡¹¤È¸½¤ï¤ì¤ë¶õÃæÊª¤ÈÃÏ¾åÊª¤òÇË²õ¤·Àè¤Ø¤È¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤¬ÌÜÅª¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤Î»þ´ü¤ÎºîÉÊ¤Ï¡Ö¥¼¥Ó¥¦¥¹¡×¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÃÏ¾å¹¶·â¥Ü¥¿¥ó¤È¶õÃæ¹¶·â¥Ü¥¿¥ó¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¥²ー¥à¤âÄÁ¤·¤¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÜºî¤Ï8Êý¸þ¥ì¥Ðー¤Ë¹¶·â¥Ü¥¿¥ó¤¬1¤Ä¤È¶Ë¤á¤Æ¥·¥ó¥×¥ë¡£¤·¤«¤â¼«µ¡¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥©ー¥¹¡¦¥Óー¥à¤¬¡¢¶õÃæÊª¤ÈÃÏ¾åÊª¤ÎÎ¾Êý¤ò·âÇË¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬Èó¾ï¤Ë»Â¿·¤À¤Ã¤¿¤Î¤òÎÉ¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤¤¤¦¤«»Â¿·¤¹¤®¤Æ¡¢¡Ö¤Ê¤¼ÄÌ¾ï¥·¥ç¥Ã¥È¤À¤±¤ÇÃÏ¾åÊª¤È¶õÃæÊª¤ÎÎ¾Êý¤ò¹¶·â¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¡©¡©¡×¤È»×¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¡£
¼«µ¡¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¡¢ÃÏ¾åÊª¤È¶õÃæÊª¤ÎÎ¾Êý¤ò¹¶·â¤Ç¤¤ëÍ¥¤ìÊª¡£¿¼¤¤¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤º¤Ë·â¤Æ¤Ð¡¢¶õÃæÃÏ¾åÌä¤ï¤º½Ð¸½¤·¤¿Å¨¤òÅÝ¤»¤ë¤Î¤¬¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÅ¨ÃÆ¤òÈò¤±¤Ä¤Ä¥·¥ç¥Ã¥È¤ò·â¤Á¡¢¼¡¡¹¤È½Ð¸½¤¹¤ëÅ¨¤òÅÝ¤·¤Þ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦ÁÖ²÷´¶°î¤ì¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÓÃæ¤Ç½Ð¸½¤¹¤ë¡¢ÊáÎº¸îÁ÷´Ï¤Î¥«¥ë¥Ç¥í¥ó¤òÇË²õ¤·¤Æ¸½¤ì¤ëÍ§·³¤Î¥Ñー¥µー¤È¹çÂÎ¤¹¤ë¤È¡¢¾å²¼Êý¸þ¤Î°ÜÆ°Â®ÅÙ¤¬Â®¤¯¤Ê¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥·¥ç¥Ã¥È¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç¤â¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎÂ®ÅÙ¤ÇÏ¢¼Í¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ë¤âÅö»þ¤Ï¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¥Ñー¥µー¤È¹çÂÎ¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼êÏ¢¼Í¤«¤é°ìÅ¾¤·¤Æ²¡¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç¤âÏ¢¼Í¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ë¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥¢ー¥±ー¥É¥¢ー¥«¥¤¥Ö¥¹ÈÇ¤Î¾ì¹ç¡¢¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÇÏ¢¼ÍÀßÄê¤ò¹Ô¤Ê¤¨¤Ð¡¢¥Ñー¥µー¹çÂÎ»þ¤è¤ê¤âÁá¤¤Â®ÅÙ¤Ç¥·¥ç¥Ã¥È¤ò·â¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÊ¬ÃÆÀÚ¤ì¤âµ¯¤³¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë
ÃÏ¾å¤Ë¤Ï»þ¡¹¡¢²«¶â¿§¤Î¡È£Â¡É¤È¡È£â¡É¤¬½ñ¤«¤ì¤¿¥Üー¥Ê¥¹¡¦¥¿ー¥²¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¥¨¥ê¥¢¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤¹¤Ù¤ÆÇË²õ¤¹¤ë¤È¡¢¥Üー¥Ê¥¹¤È¤·¤Æ³Æ10,000ÅÀ¤¬¥²¥Ã¥È²ÄÇ½¤À¡£
¡¡¶õÃæ¤ÎÅ¨¤ò1¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢ÃÏ¾å¤ÎÅ¨¤ò2¥Ý¥¤¥ó¥È¤È·×»»¤·¡¢¹ç·×250¥Ý¥¤¥ó¥ÈÇË²õ¤¹¤ë¤È1¥¨¥ê¥¢¤¬½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¡¢³Æ¥¨¥ê¥¢¤Î¼é¤ê¿À¤Ç¤¢¤ë´°Á´¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿À©¸æ¤Î»ÊÎá´Ï¡¢¥¨¥ê¥¢¡¦¥¿ー¥²¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¡£¤³¤ì¤Ë8È¯ÂÇ¤Á¹þ¤à¤³¤È¤Ç¥¨¥ê¥¢¥¯¥ê¥¢¤È¤Ê¤ê¡¢¼¡¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ø¤È¿Ê¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¡£¤³¤Î´Ö¤â¥¹¥¯¥íー¥ë¤¬Â³¤¡¢¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ç¼¡¤Î¥¨¥ê¥¢¤ËÆþ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë±é½Ð¤â½¨°ï¡£ÉñÂæ¤È¤Ê¤ë±§Ãè¶õ´Ö¤â¿¿¤Ã°Å¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤·¤«¤âÉâÍ·ÂçÎ¦¤Ê¤É¤¬ÅÐ¾ì¤·Ã±Ä´¤Ë»×¤ï¤»¤Ê¤¤¹©É×¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤â´¶¿´¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
³Æ¥¨¥ê¥¢Ì¾¤ÏÂçÊ¸»ú¤Î¥®¥ê¥·¥ãÊ¸»ú¤ÇÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢1ÌÌ¤¬A¡Ê¥¢¥ë¥Õ¥¡¡Ë¥¨¥ê¥¢¡¢2ÌÌ¤¬B¡Ê¥Ùー¥¿¡Ë¥¨¥ê¥¢¡¢3ÌÌ¤¬¦£¡Ê¥¬¥ó¥Þ¡Ë¥¨¥ê¥¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¥¨¥ê¥¢¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ï¡¢¥¹¥³¥¢¤ÎÉ´¤Î°Ì¤¬¶ö¿ô¤Ê¤é±¦¡¢´ñ¿ô¤Ê¤éº¸¤Ø¤ÈÆ°¤½Ð¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¹¶·â¤¹¤ì¤Ð´ÊÃ±¤ËÇË²õ¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡£ÅÝ¤·Â»¤Í¤¿¾ì¹ç¡¢¹¹¤Ë160¥Ý¥¤¥ó¥È²Ô¤°¤È½Ð¸½¤¹¤ë
¡¡¤½¤ó¤ÊËÜºî¤ÎÆÃÄ§¤ÏÂçÎÌ¤Ë¤¢¤ë¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï²»³Ú¤òµó¤²¤¿¤¤¡£½Ð·â»þ¤Î¡Ö¥¿¥Ã¥¿¥¿¥Ã¥¿¥¿¥Ã¥¿¥¿¥Ã¥¿¥¿¥¿¥¿¥ó¡¢¥¿¥¿¥ó～¡×¤Ç»Ï¤Þ¤ë¥ê¥º¥ß¥«¥ë¤Ê¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Õ¥ìー¥º¡¢ÄÌ¾ï»þ¤ÎBGM¡¢¤½¤·¤Æ¥Ñー¥µー¤È¹çÂÎ¤¹¤ë¤È°ìµ¤¤Ëµ¤Ê¬¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ë·Ú²÷¤Ê³Ú¶Ê¤ËÊÑ¤ï¤ë¤Ê¤É¡¢¤É¤ì¤â¤¬¼ª¤Ë»Ä¤ëÌ¾¶Ê¤Ð¤«¤ê¡£Ãæ¥Ü¥¹½Ð¸½»þ¤ä¡¢Å¨¤ò250¥Ý¥¤¥ó¥ÈÊ¬ÇË²õ¤·¤¿»þ¤Ë¤ÏBGM¤¬ÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¡¢¤¤¤«¤Ë¤â¡ÈÂçÊª¤ÈÀï¤¦¤¾¡É¤È¤¤¤¦¶Ê¤¬Î®¤ì¤ëÃæ¤Ç¤ÎÀï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤â¡¢ÀïÆ®¿´¤òÂç¤¤¤ËÊ¨¤Î©¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£
³«Ëë»þ¤ä¹çÂÎ¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤ÎBGM¤ä¥¨¥ê¥¢¥¿ー¥²¥Ã¥È¤òÇË²õ¤·¤¿Ä¾¸å¤Î¥Õ¥ìー¥º¤Ê¤É¡¢º£¤Ç¤â¸ý¤º¤µ¤à¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦
¡¡Â¾¤ÎÆÃÄ§¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¾¯¡¹ÃÏÌ£¤À¤¬¡¢½Ð¸½¤¹¤ëÅ¨¤¹¤Ù¤Æ¤ËÌ¾Á°¤È¹¶·âÊýË¡¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ÄÀÅª¤ÊÆ°¤¤Ç¼«µ¡¤ò½±¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ï¡Ö¥¼¥Ó¥¦¥¹¡×¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡È¤¿¤À¤ÎÅ¨¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ì¾Á°¤ÇÅ¨¤ò³Ð¤¨¤é¤ì¤¿¤¿¤á¶¯¤¯°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¡¢ÁÛ¤¤½Ðºî¤ê¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÅ¨¤ÎÃæ¤Ç¤â¼ê¶¯¤¤¤Î¤¬¡¢Ãæ¥Ü¥¹¡¦¥é¥ê¥ª¥¹½Ð¸½Á°¤Ë¸½¤ï¤ì¤ë¥Õ¥§¥éー¤À¤í¤¦¡£¤¢¤ë»þ¤Ï¹âÂ®¤ÇÈôÍè¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤Þ¤¿¤¢¤ë»þ¤ÏÄãÂ®¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÃÆ¤ò¤Ð¤é¤Þ¤¤Ê¤¬¤éÈô¤ó¤Ç¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢Èó¾ï¤ËÈò¤±¤Å¤é¤¤¡£ÀÎ¤â¡¢¤½¤·¤Æº£²ó¤â¥ß¥¹¤·¤Þ¤¯¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤ª¤«¤²¤Çµ²±¤ÎÄì¤Ë¤³¤Ó¤ê¤Ä¤¯¤¯¤é¤¤¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÌ¾Á°¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
ºÇ½é¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ç¥¶¥³Å¨¤È¸Æ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤¬¡¢¥¬¥ê¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Åö»þ¡¢µ»ö¤òÆÉ¤ó¤Ç»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤¿¤Î¤Ï¡¢¼÷»Ê¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ì
ÃÏÆ»¤Ë¥¤¥ä¤é¤·¤¤¹¶·â¤ò¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬¡¢¥é¥ê¥ª¥¹ÅÐ¾ìÁ°¤Ë½Ð¸½¤·¤ÆÃÆ¤ò¤Ð¤é¤Þ¤¯¥Õ¥§¥éー¡£¤³¤¤¤Ä¤Ë¤ä¤é¤ì¤Æ¥ß¥¹¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢²ù¤·¤µ¤È¶¦¤ËÌ¾Á°¤ò³Ð¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Å¨µ¡¤À¤Ã¤¿
Å¨µ¡¤ÎÌ¾Á°¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¤³¤Á¤é¤Î»¨»ïÉÕÏ¿µ»ö¤Ç¤â¼Ì¿¿ÉÕ¤¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤ò¸«¤Æ¤«¤é¥²ー¥à¥»¥ó¥¿ー¤Ç¥×¥ì¥¤¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ëÅ¨¤ÏÌ¾Á°¤Çµ²±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¡¡¡Ö¥¼¥Ó¥¦¥¹¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¥²ー¥àÃæ¤Ë»Å¹þ¤Þ¤ì¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê±£¤·Í×ÁÇ¤ò¡¢¥×¥ì¥¤¤ò½Å¤Í¤Æ¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤â³Ú¤·¤ß¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤Ã¤¿¡£Îã¤¨¤Ð¡¢²¿¤â¤Ê¤¤ÃÏ¾åÉôÊ¬¤ò·â¤Ä¤È¡ÖH¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬½ù¡¹¤Ë¸½¤ï¤ì¤Æ¤¤Æ¡¢´°Á´½Ð¸½¸å¤ËÇË²õ¤¹¤ë¤È2,000ÅÀ¤¬Æþ¤ë¡È¥Ò¥É¥ó¡É¤ä¡¢¡Ö¡©¡×¤Î¥Ñ¥Í¥ë¤Ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò4È¯Åö¤Æ¤ë¤È¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤ê¡¢¾Ð´é¡Ê¥±¥é¡Ë¤¬½Ð¤ë¤È¼«µ¡¤¬¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ó¥É¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡È¥Þ¥¸¥Ã¥«¡É¤Ê¤É¡¢¥¤¥ó¥¹¥È¥«ー¥É¤«¤é¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤±£¤·Í×ÁÇ¤¬¤½¤³¤«¤·¤³¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ò¥É¥ó¤Ï1È¯·â¤Ä¤È½ù¡¹¤Ë½Ð¸½¤·¡¢½Ð¤¤Ã¤¿¸å¤Ë¤â¤¦1È¯·â¤Á¹þ¤à¤ÈÇË²õ¤Ç¤¤ë¡£¡Ö¥¼¥Ó¥¦¥¹¡×¤Ç¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Î¡¢¥½¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î
ÆÃÄê¤Î¾ì½ê¤Ë8ËçÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡Ö¡©¡×¤Ï4È¯·â¤Ä¤È¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤ê¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³´é¤Î¥±¥é¤¬½Ð¸½¤¹¤ë¤È1UP¡£¥¢ー¥±ー¥ÉÈÇ¤Ç¤Î¥±¥é½Ð¸½°ÌÃÖ¤Ï¥é¥ó¥À¥à¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯·â¤Ã¤Æ¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤Þ¤¯¤ë¤·¤«¤Ê¤¤
¡¡¤³¤Î»þ´ü¡¢ãþÂÎ¤Ë¤ÏÏ¢¼ÍÁõÃÖ¤Ê¤ÉÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥²ー¥àÃæ¤Ë¤Ï¥×¥ìー¥äーÏ¢¼ÍÎÏ¤ò»î¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬²¿¥«½ê¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤«¤ËÁá¤¯¥·¥ç¥Ã¥È¥Ü¥¿¥ó¤òÃ¡¤±¤ë¤«¤¬¥¹¥³¥¢¤ä»Äµ¡¿ô¤Ë¤â·Ò¤¬¤Ã¤¿¡£Àè¤Û¤É¾Ò²ð¤·¤¿¥Þ¥¸¥Ã¥«¤Ê¤É¤â¡¢¤½¤Î°ìÎã¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡Ãæ¤Ç¤âÂåÉ½Åª¤Ê¤Î¤¬¡¢Ãæ¥Ü¥¹¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ëÄ¶¼§ÎÏ·¿¹çÂÎÉâÍ·Í×ºÉ¥é¥ê¥ª¥¹¡£ºÇ½é¤Ï¥³¥¢¤ÎÉôÊ¬¤À¤±¤¬²èÌÌ¾åÉô¸½¤ï¤ì¡¢¤³¤³¤¬¸÷¤Ã¤¿¸å¤Ë¼þ°Ï¤«¤é¥Ñー¥Ä¤¬Àª¤¤¤è¤¯Èô¤ó¤Ç¤¤Æ¹çÂÎ¤¹¤ë¡£¤½¤Î¸å¤Ë8È¯·â¤Á¹þ¤à¤ÈÇË²õ¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢Ãæ¿´Éô¤¬¸÷¤Ã¤Æ¤«¤é¥Ñー¥Ä¤¬¹çÂÎ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î¶Ï¤«¤Ê´Ö¤Ë¥³¥¢¤Ë8È¯·â¤Á¹þ¤á¤ì¤Ð¡¢50,000ÅÀ¤â¤Î±£¤·¥Üー¥Ê¥¹¤¬³ÍÆÀ¤Ç¤¤¿¤Î¤À¡£
¥é¥ê¥ª¥¹¤Î¥³¥¢¤¬²èÌÌ¾åÉô¤«¤é½Ð¸½¸å¡¢¸÷¤Ã¤Æ¤«¤éºÇ½é¤Î¥Ñー¥Ä¤¬¹çÂÎ¤¹¤ëÁ°¤Ë8È¯·â¤Á¹þ¤á¤ì¤Ð50,000ÅÀ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¡£Í±Í½¤ÏÌó1ÉÃ´Ö¤À¤¬¡¢º£¤Ê¤éÏ¢¼ÍÀßÄê¤ò¥ª¥ó¤Ë¤¹¤ì¤Ð¤¤¤È¤â´ÊÃ±¤Ë
¡¡Ï¢¼ÍÎÏ¤¬»î¤µ¤ì¤ë¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¥Üー¥Ê¥¹¤Ï¡¢¡Ö¢«¢ª¡×¤Î³¨¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿ÃÏ¾åÊª¡Ê¥¸¥à¥À¡Ë¤¬½Ä¤Ë2ÎóÊÂ¤Ö¾ì½ê¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤³¤Ï¥¸¥à¥À¡¦¥¹¥Æ¥®¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢ÊÒÂ¦¤Î¥¸¥à¥À¤À¤±¤òÏ¢Â³¤·¤Æ16¸Ä²õ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð80,000ÅÀ¤¬¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¡£¤·¤«¤â¡¢¥ß¥¹¤»¤º¤ËÇË²õ¤·Â³¤±¤ì¤ÐÊ£¿ô²ó¥Üー¥Ê¥¹ÆÀÅÀ¤¬Æþ¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ï¥¤¥¹¥³¥¢¤òÁÀ¤¦¤Ë¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡¸½Âå¤Ç¤ÏãþÂÎ¤ËÏ¢¼ÍÁõÃÖ¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¥¢ー¥±ー¥É¥¢ー¥«¥¤¥Ö¥¹¤Ë¤âÏ¢¼ÍÀßÄê¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÀÎ¤Û¤É¶ìÏ«¤»¤º¤Ë¥Üー¥Ê¥¹¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢Åö»þ¤Ï¥×¥ìー¥äー¼«¿È¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ÇÏ¢¼Í¤¹¤ë»þÂå¡£¥¸¥à¥À¡¦¥¹¥Æ¥®¤ËÅþÃå¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤â¥·¥ç¥Ã¥È¥Ü¥¿¥ó¤òÏ¢ÂÇ¤·¤Þ¤¯¤Ã¤ÆÈè¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢¤³¤³¤Ç80,000ÅÀ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï»ØÎÏ¡Ê¤Þ¤¿¤ÏÏÓÎÏ¡Ë¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤â¡¢»Ø¤äÏÓ¤ò¹ó»È¤·¤Æ¥Üー¥Ê¥¹ÆÀÅÀ¤ò¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤ÎÀè¥²ー¥à¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¯¡£Èè¤ìÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤³¤«¤éÀè¤ÎÎ¹Ï©¤¬¶ì¤·¤¯¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¤Ïµæ¶Ë¤ÎÁªÂò¤È¤â¸À¤¨¤¿¡£¤³¤Î»þÂå¤Ë¤è¤¯¸«¤¿Ï¢ÂÇÊýË¡¤Ï¡¢»Ø¤òáÛÚ»¤µ¤»¤Æ¤ÎáÛÚ»·â¤Á¤ä¡¢¿Íº¹¤·»Ø¤ÈÃæ»Ø¤Ç¸ò¸ß¤Ë¥Ü¥¿¥ó¤òÃ¡¤¯¥Ô¥¢¥Î·â¤Á¡¢¥Ü¥¿¥ó¤òÄÞ¤ÎÇØÃæ¤Ç»¤¤ë¥³¥¹¥ê·â¤Á¤Ê¤É¡£¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¹©É×¤·¤ÆÏ¢¼Í¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¬¥Á¥ã¥¬¥Á¥ã¤Î¥«¥×¥»¥ë¤Ç¥Ü¥¿¥ó¤ò»¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤â¸«¤«¤±¤¿¤³¤È¤â¡Ä¡Ä¤¢¤ì¤Ï²Ì¤¿¤·¤ÆÁá¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¥¸¥à¥À¡¦¥¹¥Æ¥®¤Ç¤Ï¡¢Å¨¤¬½Ð¸½¤¹¤ë¤È¥Üー¥Ê¥¹³ÍÆÀ¤ÎÆñ°×ÅÙ¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥é¥ê¥ª¥¹¤ä¥¨¥ê¥¢¡¦¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Î½Ð¸½¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¤«¤Ê¤ê³Ú¤ËÇË²õ¤Ç¤¤ë¡£¥é¥ê¥ª¥¹¤Î¥Üー¥Ê¥¹¤¬50,000ÅÀ¡¢¥¨¥ê¥¢¥¯¥ê¥¢»þ¤Î¡ÈB¡É¤È¡Èb¡É¤Î¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥È¥Üー¥Ê¥¹¤¬¹ç¤ï¤»¤Æ¤â20,000ÅÀ¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡¢¥¸¥à¥À¡¦¥¹¥Æ¥®¤Î80,000ÅÀ¤¬¤¤¤«¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¤«¤¬¤ï¤«¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¥Üー¥Ê¥¹³ÍÆÀ¤Î¤¿¤á¤ÎÇË²õ¿ô¤Ï15¸Ä¤Þ¤¿¤Ï16¸Ä¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤¬Web¤ÇÎ®¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥³¥ÞÁ÷¤ê¤·¤Æ³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í16¸ÄÌÜ¤òÇË²õ¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¥Üー¥Ê¥¹¤¬Æþ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï16¸Ä¤ÈÉ½µ¤·¤¿
¡¡¤½¤·¤ÆºÇÂç¤ÎÏÃÂê¤¬¡¢Åö»þ¤Î»¨»ï¤Ë¤Æ¡Ö¥Æー¥«¥óÆâÉô¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¡¦¥·ー¥¯¥ì¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢À©ºî¼Ô1¿Í¤·¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡¢¥´ー¥Ç¥¹¤Î¿¿¤ÎÀµÂÎ¤¬¤Ê¤ó¤Ç¤¢¤ë¤«¤òµ¤·¤¿¾Ý·ÁÊ¸»ú¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤â¡Ö¤½¤Î¾Ý·ÁÊ¸»ú¤Ï¡¢¤¢¤ë¼ï¤ÎÆÃ¼ì¥¿ー¥²¥Ã¥È¤ò½Ð¸½¤µ¤»¤ëÊýË¡¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤ò·â¤Ä¤È100ËüÅÀ³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¡×¤È¤â½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÆÃ¼ì¥¿ー¥²¥Ã¥È¤¬¥·ー¥é¥«¥ó¥¹¤Î¸«¤Ä¤á¤ëÀè¤Ë16È¯·â¤Á¹þ¤à¤³¤È¤Ç¸½¤ï¤ì¤ë¥¯¥ì¥ª¥Ñ¥È¥é¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë16È¯¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¤ì¤Ð100ËüÅÀ¥Üー¥Ê¥¹¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¹¤¯ÃÎ¤ìÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬Åö½é¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¥¨¥ê¥¢10°Ê¾å¤Þ¤Ç¥·¥ç¥Ã¥È¥Ü¥¿¥ó¤òÃ¡¤Â³¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤½¤Î¾ì½ê¤Ë¤Ï¤¿¤É¤êÃå¤±¤º¡¢Ìµ»ö¤ËÅþÃå¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤âÈè¤ì¤¿ÏÓ¤Ç¤µ¤é¤Ë16È¯¡Ü16È¯¤ò·â¤Á¹þ¤à¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯Æñµ·¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¤Ã¤Èð÷¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡É®¼Ô¤âÅö»þ¤Ï¡¢100ËüÅÀ¥Üー¥Ê¥¹¤ò¼«ÎÏ¤Ç¥²¥Ã¥È¤¹¤Ù¤¯´èÄ¥¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÎÅþÃ£¤Ç¤¤º¡¢¤¤¤Ä¤â¼êÁ°¤Î¥¸¥à¥À¡¦¥¹¥Æ¥®¤Ç±¦ÏÓ¤¬ÎÏ¿Ô¤¤Æ¤¤¤¿¡£º£¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤¢¤Î»þÂå¤Ë100ËüÅÀ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤ÎÏ¢¼ÍÇ½ÎÏ¡¦Ï¢ÂÇ»ýÂ³ÎÏ¤Ï¡¢ÊÂÂçÄñ¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡© ¤È¤·¤«»×¤¨¤Ê¤¤¡£¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¡¢¤Ê¤ª¤«¤Ä¼êÏ¢¼Í¤Ç100ËüÅÀ¥Üー¥Ê¥¹¤ò¼è¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤ÎÏÃ¤ò¡¢¤¼¤Ò¤È¤âÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
¥¢ー¥±ー¥É¥¢ー¥«¥¤¥Ö¥¹ÈÇ¤Ë¤ÏÏ¢¼Íµ¡Ç½¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¶î»È¤·¤Æ¥×¥ì¥¤¤·¡¢º£²ó½é¤á¤Æ100ËüÅÀ¥Üー¥Ê¥¹¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃæÃÇ¥Çー¥¿ºîÀ®¤ò¹Ô¤Ê¤¨¤Ð¡¢²¿ÅÙ¤âºÇ½é¤«¤é¤ä¤êÄ¾¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¡Ä¡Ä¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Î°ÕÌõ¤Ï¡Ö4000Ç¯¤ÎÌ²¤ê¤«¤é³Ð¤á¤¿¥¯¥ì¥ª¥Ñ¥È¥é¤¬¡¢¥×¥ìー¥äー¤Ë¹¬±¿(100ËüÅÀ)¤òÍ¿¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸
ÃÆ¤òÈò¤±¤ÆÅ¨¤ò·â¤Ä¤È¤¤¤¦¡¢²¦Æ»¤Ë¤·¤ÆË°¤¤ÎÍè¤Ê¤¤¡Ö¥¹¥¿ー¥Õ¥©ー¥¹¡×¤Ï¡¢º£¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤âËÜÅö¤ËÌÌÇò¤¤
¡¡µ»ö¤ò¼¹É®¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤êµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¡Ö¥¹¥¿ー¥Õ¥©ー¥¹¡×¤ò¤ä¤ê¹þ¤ó¤À¤Î¤À¤¬¡¢º£»þ¤ÎÊ£»¨¤Ê¥ëー¥ë¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¥²ー¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥·¥ó¥×¥ë¤Ç´ÊÃ±¤ËÁÖ²÷´¶¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¤Î¤¬Èó¾ï¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬¤¤¤¤¡£Ì¾ºî¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÀÎ¤âº£¤âÊÑ¤ï¤é¤Ì³Ú¤·¤µ¤ò¥×¥ìー¥äー¤ËÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤À¤Ê¤È¡¢¤·¤ß¤¸¤ß´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤¬40Ç¯Á°¤ËÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤â¶Ã¤¯¤³¤È¤À¤¬¡¢¸å¤ËËÜºî¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤¿¡Ö¥¹¥¿ー¥Õ¥©ー¥¹¡×¤ÎÌ¾ºî¤Ã¤×¤ê¤òÃ¼Åª¤ËÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¸½Âå¤Ç¤Ï¥¢ー¥±ー¥É¥¢ー¥«¥¤¥Ö¥¹ÈÇ¤Çµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤³¤ÎÌÌÇò¤µ¤ò40Ç¯±Û¤·¤ËÂÎ¸³¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡£
¡¦PS4ÈÇ¡Ö¥¢ー¥±ー¥É¥¢ー¥«¥¤¥Ö¥¹ ¥¹¥¿ー¥Õ¥©ー¥¹¡×¤Î¥¹¥È¥¢¥Úー¥¸¡×
¡¦SwitchÈÇ¡Ö¥¢ー¥±ー¥É¥¢ー¥«¥¤¥Ö¥¹ ¥¹¥¿ー¥Õ¥©ー¥¹¡×¤Î¥¹¥È¥¢¥Úー¥¸¡×
(C)1984 ¥³ー¥¨ー¥Æ¥¯¥â¥²ー¥à¥¹ All rights reserved.
Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Co.
(C)1984 TEHKAN LTD. ALL RIGHTS RESERVED