´Øº¬»Ë¿¥¡õËÙÇ·ÆâÂç²ð¡ÊBase Ball Bear¡Ë¡¢ºê»³Áó»Ö¡¢Rei¡¢¶¶ËÜ³¨è½»Ò¤Ë¤è¤ëSP¥»¥Ã¥·¥ç¥ó±ÇÁü¤¬¸ø³«
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¢£ºòÇ¯¤Î¡ØFM802 RADIO CRAZY 2023¡Ù¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØOPEN MIC by JIM BEAM¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¹¥Æー¥¸¡ØFM802 35th ¡õ SMA 50th pre Anniversary SPECIAL LIVE¡Ù¤Î±ÇÁü¤¬¸ø³«¡ª
ºòÇ¯¤Î¡ØFM802 RADIO CRAZY 2023¡Ù¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØOPEN MIC by JIM BEAM¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¹¥Æー¥¸¡ØFM802 35th ¡õ SMA 50th pre Anniversary SPECIAL LIVE¡Ù¤ÎÌÏÍÍ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢´Øº¬»Ë¿¥¡õËÙÇ·ÆâÂç²ð¡ÊBase Ball Bear¡Ë¤È¡¢ºê»³Áó»Ö¡¢Rei¡¢¶¶ËÜ³¨è½»Ò¤Î3ÁÈ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡£
¤³¤Îµ®½Å¤Ê¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¥¹¥Æー¥¸¤ò´Ñ¤ì¤ë¤Î¤Ï¤³¤³¤À¤±¡£¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
SMA 50th Anniversary ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://www.sma.co.jp/s/sma/page/50th?ima=0000&link=ROBO004
FM802 OFFICIAL SITE
https://funky802.com/
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØOPEN MIC by JIM BEAM¡Ù