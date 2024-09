アイドルグループ・NMB48が21日、東京・日比谷野外大音楽堂で「This Is NMB48 2024」公演を開催した。同会場での単独公演は約2年ぶりで、約3000人のファンが詰めかけた。ステージは、小嶋花梨がセンターを務める「ドリアン少年」で幕を開け。その後「虹の作り方」「ナギイチ」「イビサガール」など、夏曲が続けて披露された。MCではキャプテンの小嶋が「さぁ、始まりました。日比谷野外大音楽堂に帰ってきました!2年前は声援などに制限のあったライブでしたので、2年ぶりに見る景色はより一層熱く感じます!」と喜びを伝えると、塩月希依音も「誰一人残さず楽しませて帰ろうと思いますので、皆さん一緒に盛り上げてまいりましょう!」と熱く呼びかけた。

その後は川上千尋によるナレーションで「天使が集い、全ての願いが叶う、希望に溢れた夢の場所ユートピア。海賊は皆一様にそんなユートピアを目指す。大阪・難波を拠点に活動を続ける“NMB海賊団”もまた…。世はまさに大海賊時代」と流れ、ストーリー性のあるステージが展開された。船で出航する様子を「NEW SHIP」、航海の場面から「海を渡れ!」につながり、山の場面から「山へ行こう」へと続き、「星空のキャラバン」などシチュエーションに沿った楽曲を披露。曲の合間に“お芝居”パートが組み込まれ、海賊のほかに人魚も登場するなど、歌だけでなく演技でもファンをたっぷりと楽しませた。小嶋は「“NMB海賊団”というテーマでお届けしましたが、ユートピアという場所を目指しているというのが現実世界のNMB48と重なる部分があって、リアルな部分も皆さんにも届けながらも、ユニークに、NMB48らしくお届けできないかなと思いまして、今回はこのテーマにさせていただきました。もうすぐNMB48は15年目を迎えますが、新しい劇場公演、『天使のユートピア』公演をさせていただいていて、そこでも私たちにしか出せないユートピア、そんな場所を作っていこうよという気持ちで行わせていただいています。これからもそんな気持ちでNMB48全員で向かっていけたらと思っていますので、これからも応援をよろしくお願いします」と伝え、「Now」で本編を締めくくった。アンコールでは、10月9日発売の30thシングル「がんばらぬわい」を初披露。初選抜の坂下真心は「花梨さんセンターの曲なので、“かっこいい曲で来るのか?”って思ってたんですけど、ピンク衣装で、頑張りすぎないような振り付けなので一緒に踊ってもらえると思いますので、これからももっともっと盛り上げられたらと思います」とコメント。同じく初選抜の眞鍋杏樹は「今回の振り付けでがんばらないところがあるので、そこを極めようと思いまして、街ゆく人の“がんばってない人”を見て勉強しました」と真面目さが感じられるコメントを残した。10期研究生で初選抜入りした三鴨くるみは「こんなにも早く選抜に選んでいただけるとは本当に思ってなかったんですけど、初選抜の曲が「がんばらぬわい」、タイトルを聞いた時は複雑でした(笑)。曲を聴いたら、私たちを応援してくれてる曲だとわかって、初選抜の曲がこの曲で良かったです」と喜びを伝えた。もう1人の10期研究生・高橋ことねも「初めての野外ライブ!初披露!初選抜!初めて尽くしです!」と元気に喜びを伝えた。初センターを務める小嶋と同期(5期生で初選抜入り)の水田詩織は「人間として喋るの、今日初?ゴリラ語で言って、山本望叶に通訳してもらおうと思ってました」と言って、「ウー!」とゴリラ語で発すると、山本は「初選抜で、こんないい曲で、こんないい振り付けで、可愛い衣装ですごく嬉しいし、同期みんな小嶋と上西怜で一緒にステージに立ててすごく嬉しいです」と通訳。それを聞いた水田は「合ってる」とニッコリ。最後に小嶋からファンに向けて感謝の言葉を伝えて公演は終了した。なお本公演で披露した新曲「がんばらぬわい」は、きょう21日19時からNMB48オフィシャルTikTokにて1サビのみ配信がスタートしている。■「This Is NMB48 2024公演セットリスト00 Overture01 ドリアン少年02 虹 の 作り方03 ナギイチ04 イビサガール05 ワロタピーポー06 渚サイコー07 NEW SHIP08 海を渡れ!09 山へ行こう10 星空のキャラバン11 スワンボート12 伝説の魚13 チュッてギュッてグッと14 遠距離ポスター15 わがままな流れ星16 恋 詰んじゃった17 1994年の雷鳴18 夏のDestination19 欲望者20 これが愛なのか21 全部抱きしめろ22 僕らのユリイカ23 NowEC1/24 がんばらぬわい 新曲 初披露EC2/M25 Be happyEC3/M26 好きだ虫EC4/M27 青春のラップタイム▼出演メンバー(30人)青原優花/青原和花/安部若菜/池帆乃香/泉綾乃/板垣心和/瓶野神音/川上千尋/小嶋花梨/坂下真心/坂田心咲/桜田彩叶/塩月希依音/上西怜/新澤菜央/隅野和奏/龍本弥生/田中雪乃/出口結菜/芳賀礼/平山真衣/眞鍋杏樹/水田詩織/山本望叶/和田海佑/坂本理紗/池田典愛/西田帆花/高橋ことね/三鴨くるみ