¥É¥¤¥Ä¡¡À¤³¦ºÇÂç¥Ó¡¼¥ëº×¤ê¡¦¥ª¥¯¥È¡¼¥Ð¡¼¥Õ¥§¥¹¥È»Ï¤Þ¤ë¡¡¹ñÆâ¤Ç¤Î»ö·ï¼õ¤±¥Æ¥íÂÐºö¶¯²½
¥É¥¤¥ÄÆîÉô¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤Ç21Æü¡¢À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥Ó¡¼¥ëº×¤ê¡Ö¥ª¥¯¥È¡¼¥Ð¡¼¥Õ¥§¥¹¥È¡×¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥É¥¤¥ÄÆîÉô¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤Ç21Æü¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥Ó¡¼¥ë¤Îº×Åµ¡Ö¥ª¥¯¥È¡¼¥Ð¡¼¥Õ¥§¥¹¥È¡×¡£¥É¥¤¥Ä¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢¥¸¥ç¥Ã¥¤ËÆþ¤Ã¤¿¥Ó¡¼¥ë¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
Êª²Á¹âÆ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢²ñ¾ì¤Î¥Ó¡¼¥ë¤Î²Á³Ê¤Ï1¥ê¥Ã¥È¥ëÅö¤¿¤ê13.60¤«¤é15.30¥æ¡¼¥í¡ÊÌó2180¡Á2450±ß¡Ë¤Ç¡¢µîÇ¯¤è¤êÊ¿¶Ñ¤Ç3.9%¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥É¥¤¥Ä¤Ç¤ÏÀè·î¡¢À¾Éô¥¾¡¼¥ê¥ó¥²¥ó¤Îº×¤ê¤Î²ñ¾ì¤Ç3¿Í¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤¬µ¯¤¡¢º×¤ê¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤Ç¤âº£·î¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÁíÎÎ»ö´Û¶á¤¯¤ÇÈ¯Ë¤»ö·ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Æþ¤ê¸ý¤Ç¼ê²ÙÊª¸¡ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤ê¡¢²ñ¾ì¤Ë54Âæ¤Î´Æ»ë¥«¥á¥é¤òÀßÃÖ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢»Ô¤È·Ù»¡¤¬°ÂÁ´ÂÐºö¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥ª¥¯¥È¡¼¥Ð¡¼¥Õ¥§¥¹¥È¡×¤ÏÍè·î6Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢Íè¾ì¼Ô¤Ï¤ª¤è¤½600Ëü¿Í¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£