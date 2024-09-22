バジャドリーvsソシエダ 試合記録
【ラ・リーガ第6節】(Estadio Municipal José Zorrilla)
バジャドリー 0-0(前半0-0)ソシエダ
<警告>
[バ]スタンコ・ユリッチ(35分)、パウロ・ペッソラーノ(16分)、ルイス・ペレス(55分)、ルーカス・ローザ(58分)、フアンミ・ラタサ(72分)
[ソ]ナイフ・アゲルド(1分)、ジョン・アランブル(53分)、イゴール・スベルディア(90分+2)、マルティン・スビメンディ(90分+4)
観衆:21,171人
└トップ下起用の久保建英が決定機演出も…ソシエダは昇格組バジャドリーにスコアレスドロー、4試合得点なし
バジャドリー 0-0(前半0-0)ソシエダ
<警告>
[バ]スタンコ・ユリッチ(35分)、パウロ・ペッソラーノ(16分)、ルイス・ペレス(55分)、ルーカス・ローザ(58分)、フアンミ・ラタサ(72分)
[ソ]ナイフ・アゲルド(1分)、ジョン・アランブル(53分)、イゴール・スベルディア(90分+2)、マルティン・スビメンディ(90分+4)
観衆:21,171人
└トップ下起用の久保建英が決定機演出も…ソシエダは昇格組バジャドリーにスコアレスドロー、4試合得点なし