【ラ・リーガ第6節】(Estadio Municipal José Zorrilla)

バジャドリー 0-0(前半0-0)ソシエダ

<警告>

[バ]スタンコ・ユリッチ(35分)、パウロ・ペッソラーノ(16分)、ルイス・ペレス(55分)、ルーカス・ローザ(58分)、フアンミ・ラタサ(72分)

[ソ]ナイフ・アゲルド(1分)、ジョン・アランブル(53分)、イゴール・スベルディア(90分+2)、マルティン・スビメンディ(90分+4)

観衆:21,171人

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