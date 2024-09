ºòµ¨¤ÎWE¥ê¡¼¥°¡È3´§½÷²¦¡É¡¢À¶²Èµ®»Ò¤¬½÷»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ê¡¼¥°³«ËëÀï¤Ç°µ´¬¤Î¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¡ª

FA女子スーパーリーグの開幕戦でブライトンに所属する女子日本代表(なでしこジャパン)FW清家貴子がハットトリックを達成した。清家は三菱重工浦和レッズレディースから、今夏イングランド1部のブライトンに移籍。エヴァートンとの開幕戦で3トップの一角として先発出場すると、30分に相手GKの頭上を抜く見事なコントロールシュートで移籍後初ゴールを記録する。後半に入り56分には左サイドを駆け上がったポピー・パティンソンのクロスを頭で合わせて追加点。その後、フラン・カービーPKでブライトンはさらに1点を加えると、75分には清家がドリブルでの持ち運びから鋭いシュートを突き刺し、ハットトリックを達成した。試合は4対0でブライトンが勝利し、清家は新天地デビュー戦で最高のスタートを切った。

What a way to open your goal scoring account for your new club! 🚀



A stunning strike from Kiko Seike 🤩#BarclaysWSL @BHAFCWomen pic.twitter.com/DglA1nzcgl