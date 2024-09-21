ºòµ¨¤ÎWE¥ê¡¼¥°¡È3´§½÷²¦¡É¡¢À¶²Èµ®»Ò¤¬½÷»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ê¡¼¥°³«ËëÀï¤Ç°µ´¬¤Î¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¡ª

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What a way to open your goal scoring account for your new club! 🚀— Barclays Women's Super League (@BarclaysWSL) September 21, 2024
A stunning strike from Kiko Seike 🤩#BarclaysWSL @BHAFCWomen pic.twitter.com/DglA1nzcgl
A superb header from Kiko Seike 🙌#BarclaysWSL @BHAFCWomen pic.twitter.com/JqnXpc0dZZ— Barclays Women's Super League (@BarclaysWSL) September 21, 2024
Kiko Seike take a bow that is outrageous 🤯#BarclaysWSL @BHAFCWomen pic.twitter.com/i1OyfGI2fk— Barclays Women's Super League (@BarclaysWSL) September 21, 2024