¡Ú¶ÍÀ¸¥Ü¡¼¥È¡¦£Ð£Çµ¥ä¥ó¥°¥À¡¼¥Ó¡¼¡ÛÆþ³¤³¾¡¡£Çµ£Ö¤Î¼«¿®¤¬µ¡ÎÏ¤ò¥«¥Ð¡¼¡Ö£Çµ¤ò¾¡¤Æ¤¿¤Î¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¶ÍÀ¸¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à£Çµ¡ÖÂè£±£±²ó¥ä¥ó¥°¥À¡¼¥Ó¡¼¡×¤Ï£²£±Æü¡¢£´Æü´Ö¤ÎÍ½Áª¤¬½ªÎ»¡£½àÍ¥¾¡Àï¤Ë¿Ê¤à¥Ù¥¹¥È£±£¸¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡Æþ³¤³¾¡Ê£²£¸¡á²¬»³¡Ë¤ÏÍ½ÁªºÇ½ªÆü¤ò£³¡¢£´Ãå¤ÈÃæ´ÖÃå£²ËÜ¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ½àÍ¥¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£¤¿¤À¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¾å¸þ¤¤¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£Á°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¤Èµ¡¤Ï¥¤¥Þ¥¤¥Á¤À¡£
¡¡¤½¤Îµ¡ÎÏ¤òÊä¤Ã¤¿¤Î¤¬£¸·î¤Î°²²°£Çµ£·£²¼þÇ¯µÇ°£Ö¤Î¼«¿®¤À¡£¡ÖÎäÀÅ¤ËÁö¤ì¤Æ¤¤¤ë¡££Çµ¤ò¥ä¥ó¥°¥À¡¼¥Ó¡¼¤ÎÁ°¤Ë¾¡¤Æ¤¿¤Î¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¡û¤¯¤é¤¤¤À¤±¤É¡¢µ¤»ý¤Á¤Ç¤Ï¡ý¡£¤·¤Ã¤«¤ê¥«¥É¤«¤é¹¶¤á¤¿¤¤¡×¤È½àÍ¥¤Ïµ¡ÎÏ¤òµ¤ÎÏ¤Ç¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¡£