サウサンプトンvsイプスウィッチ スタメン発表
[9.21 プレミアリーグ第5節](セント メリーズ スタジアム)
※23:00開始
<出場メンバー>
[サウサンプトン]
先発
GK 30 アーロン・ラムズデール
DF 6 テイラー・ハーウッド=ベリス
DF 16 菅原由勢
DF 21 チャーリー・テイラー
DF 35 ヤン・ベドナレク
MF 4 フリン・ダウンズ
MF 10 アダム・ララーナ
MF 18 マテウス・フェルナンデス
MF 24 ライアン・フレイザー
MF 33 タイラー・ディブリング
FW 19 キャメロン・アーチャー
控え
GK 1 アレックス・マッカーシー
DF 2 カイル・ウォーカー・ピータース
DF 15 ネイサン・ウッド
MF 7 ジョー・アリボ
MF 26 レスリー・ウゴチュク
FW 9 アダム・アームストロング
FW 11 ロス・スチュワート
FW 17 ベン・ブレアトン
FW 22 マックスウェル・コルネ
監督
マーティンラッセル
[イプスウィッチ]
先発
GK 1 アリヤネット・ムリッチ
DF 3 リーフ・デイビス
DF 24 ジェイコブ・グリーブス
DF 26 ダラ・オシェイ
DF 40 アクセル・トゥアンゼベ
MF 5 サム・モーシー
MF 7 ウェズ・バーンズ
MF 12 イェンス・カユステ
MF 20 オマリ・ハッチンソン
MF 23 サミー・スモディクス
FW 19 リアム・デラップ
控え
GK 28 クリスティアン・ウォルトン
DF 18 ベン・ジョンソン
DF 22 コナー・タウンゼント
MF 14 ジャック・テイラー
MF 25 マッシモ・ルオンゴ
FW 10 コナー・チャップリン
FW 21 チドジー オグベネ
FW 27 ジョージ・ハースト
FW 47 ジャック・クラーク
監督
Kieran McKenna
※23:00開始
<出場メンバー>
[サウサンプトン]
先発
GK 30 アーロン・ラムズデール
DF 6 テイラー・ハーウッド=ベリス
DF 16 菅原由勢
DF 21 チャーリー・テイラー
DF 35 ヤン・ベドナレク
MF 4 フリン・ダウンズ
MF 10 アダム・ララーナ
MF 18 マテウス・フェルナンデス
MF 24 ライアン・フレイザー
MF 33 タイラー・ディブリング
控え
GK 1 アレックス・マッカーシー
DF 2 カイル・ウォーカー・ピータース
DF 15 ネイサン・ウッド
MF 7 ジョー・アリボ
MF 26 レスリー・ウゴチュク
FW 9 アダム・アームストロング
FW 11 ロス・スチュワート
FW 17 ベン・ブレアトン
FW 22 マックスウェル・コルネ
監督
マーティンラッセル
[イプスウィッチ]
先発
GK 1 アリヤネット・ムリッチ
DF 3 リーフ・デイビス
DF 24 ジェイコブ・グリーブス
DF 26 ダラ・オシェイ
DF 40 アクセル・トゥアンゼベ
MF 5 サム・モーシー
MF 7 ウェズ・バーンズ
MF 12 イェンス・カユステ
MF 20 オマリ・ハッチンソン
MF 23 サミー・スモディクス
FW 19 リアム・デラップ
控え
GK 28 クリスティアン・ウォルトン
DF 18 ベン・ジョンソン
DF 22 コナー・タウンゼント
MF 14 ジャック・テイラー
MF 25 マッシモ・ルオンゴ
FW 10 コナー・チャップリン
FW 21 チドジー オグベネ
FW 27 ジョージ・ハースト
FW 47 ジャック・クラーク
監督
Kieran McKenna
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります