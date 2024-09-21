[9.21 ブンデスリーガ第4節](ヴォイト・アレーナ)

※22:30開始

<出場メンバー>

[ハイデンハイム]

先発

GK 1 ケビン・ミュラー

DF 2 マーノン・ブッシュ

DF 5 ベネディクト・ギンバー

DF 6 パトリック・マインカ

MF 10 パウル・バナー

MF 17 マティアス・ホンサック

MF 19 ヨナス・フェーレンバッハ

MF 23 オマル・ハクタブ・トラオレ

MF 33 レナード・マロニー

FW 14 マキシミリアン・ブロイニヒ

FW 18 マルビン・ピエリンガー

控え

GK 40 F. Feller

DF 4 ティム・ジールスレーベン

DF 30 ノーマン・トイアーカウフ

MF 3 ヤン・シェップナー

MF 8 レオ・シエンザ

MF 39 ニクラス・ドーシュ

FW 9 シュテファン・シンマー

FW 29 ミッケル・カウフマン

FW 31 サーロード・コンテ

監督

フランク・シュミット

[フライブルク]

先発

GK 1 ノア・アトゥボル

DF 3 フィリップ・ラインハート

DF 17 ルーカス・キュブラー

DF 28 マティアス・ギンター

DF 30 クリスティアン・ギュンター

MF 6 パトリック・オスターハーゲ

MF 8 マキシミリアン・エッゲシュタイン

MF 18 エレン・ディンクチ

MF 32 ビンチェンツォ・グリフォ

MF 42 堂安律

FW 20 ジュニア・アダム

控え

GK 24 ヤニック フート

DF 4 ケネス・シュミット

DF 33 J. Makengo

DF 43 B. Ogbus

MF 7 ノア・バイスハウプト

MF 23 フロレント ムスリヤ

MF 27 ニコラス・ヘフラー

MF 44 J. Manzambi

FW 9 ルーカス・ヘーラー

監督

シュスターユリアン

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります