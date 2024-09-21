ハイデンハイムvsフライブルク スタメン発表
[9.21 ブンデスリーガ第4節](ヴォイト・アレーナ)
※22:30開始
<出場メンバー>
[ハイデンハイム]
先発
GK 1 ケビン・ミュラー
DF 2 マーノン・ブッシュ
DF 5 ベネディクト・ギンバー
DF 6 パトリック・マインカ
MF 10 パウル・バナー
MF 17 マティアス・ホンサック
MF 19 ヨナス・フェーレンバッハ
MF 23 オマル・ハクタブ・トラオレ
MF 33 レナード・マロニー
FW 14 マキシミリアン・ブロイニヒ
FW 18 マルビン・ピエリンガー
控え
GK 40 F. Feller
DF 4 ティム・ジールスレーベン
DF 30 ノーマン・トイアーカウフ
MF 3 ヤン・シェップナー
MF 8 レオ・シエンザ
MF 39 ニクラス・ドーシュ
FW 9 シュテファン・シンマー
FW 29 ミッケル・カウフマン
FW 31 サーロード・コンテ
監督
フランク・シュミット
[フライブルク]
先発
GK 1 ノア・アトゥボル
DF 3 フィリップ・ラインハート
DF 17 ルーカス・キュブラー
DF 28 マティアス・ギンター
DF 30 クリスティアン・ギュンター
MF 6 パトリック・オスターハーゲ
MF 8 マキシミリアン・エッゲシュタイン
MF 18 エレン・ディンクチ
MF 32 ビンチェンツォ・グリフォ
MF 42 堂安律
FW 20 ジュニア・アダム
控え
GK 24 ヤニック フート
DF 4 ケネス・シュミット
DF 33 J. Makengo
DF 43 B. Ogbus
MF 7 ノア・バイスハウプト
MF 23 フロレント ムスリヤ
MF 27 ニコラス・ヘフラー
MF 44 J. Manzambi
FW 9 ルーカス・ヘーラー
監督
シュスターユリアン
※22:30開始
<出場メンバー>
[ハイデンハイム]
先発
GK 1 ケビン・ミュラー
DF 2 マーノン・ブッシュ
DF 5 ベネディクト・ギンバー
DF 6 パトリック・マインカ
MF 10 パウル・バナー
MF 17 マティアス・ホンサック
MF 19 ヨナス・フェーレンバッハ
MF 23 オマル・ハクタブ・トラオレ
MF 33 レナード・マロニー
FW 14 マキシミリアン・ブロイニヒ
控え
GK 40 F. Feller
DF 4 ティム・ジールスレーベン
DF 30 ノーマン・トイアーカウフ
MF 3 ヤン・シェップナー
MF 8 レオ・シエンザ
MF 39 ニクラス・ドーシュ
FW 9 シュテファン・シンマー
FW 29 ミッケル・カウフマン
FW 31 サーロード・コンテ
監督
フランク・シュミット
[フライブルク]
先発
GK 1 ノア・アトゥボル
DF 3 フィリップ・ラインハート
DF 17 ルーカス・キュブラー
DF 28 マティアス・ギンター
DF 30 クリスティアン・ギュンター
MF 6 パトリック・オスターハーゲ
MF 8 マキシミリアン・エッゲシュタイン
MF 18 エレン・ディンクチ
MF 32 ビンチェンツォ・グリフォ
MF 42 堂安律
FW 20 ジュニア・アダム
控え
GK 24 ヤニック フート
DF 4 ケネス・シュミット
DF 33 J. Makengo
DF 43 B. Ogbus
MF 7 ノア・バイスハウプト
MF 23 フロレント ムスリヤ
MF 27 ニコラス・ヘフラー
MF 44 J. Manzambi
FW 9 ルーカス・ヘーラー
監督
シュスターユリアン
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります