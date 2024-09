Age Factoryによる全国ツアー<「Songs」Live House Tour>に出演する対バンアーティストの最終発表が行われた。今回は徳島・高知・松山公演にKOTORI、鹿児島・熊本公演にFOMARE、福岡公演はJUBEE、セミファイナルの大分はJUBEE、ハルカミライ、yonigeといった出演者が発表に。あわせてチケットの先行受付もスタートしている。

プレリザーブ(抽選)受付期間:9月21日(土)22:00〜10月6日(日)23:59https://w.pia.jp/t/agefactory-songs/9月23日(月/祝) 郡山 hipshot JAPAN(w/ Paledusk)OPEN 18:15 START 19:00前売りチケット:4,000円(税込、DRINK代別、全自由、オールスタンディング)お問い合わせ G.I.P(https://www.gip-web.co.jp/t/info)<平日10:00〜18:30>9月25日(水) 秋田 Club SWINDLE(w/ Paledusk)OPEN 18:30 START 19:00前売りチケット:4,000円(税込、DRINK代別、全自由、オールスタンディング)お問い合わせ G.I.P(https://www.gip-web.co.jp/t/info)<平日10:00〜18:30>9月27日(金) 盛岡 CLUB CHANGE WAVE(w/ Paledusk)OPEN 18:30 START 19:00前売りチケット:4,000円(税込、DRINK代別、全自由、オールスタンディング)お問い合わせ G.I.P(https://www.gip-web.co.jp/t/info)<平日10:00〜18:30>10月1日(火) 京都 MUSE(ワンマン)OPEN 19:00 START 19:30前売りチケット:4,000円(税込、DRINK代別、全自由、オールスタンディング)お問い合わせ サウンドクリエーター(06-6357-4400)<平日12:00〜15:00 ※祝日を除く>10月4日(金) 苫小牧ELLCUBE(w/ BANGLANG / FREE KICK)OPEN 18:00 START 18:30前売りチケット:4,000円(税込、DRINK代別、全自由、オールスタンディング)お問い合わせ 苫小牧ELLCUBE(0144-35-0501)<13:00〜23:00>10月5日(土) 札幌 BESSIE HALL(ワンマン)OPEN 19:00 START 19:30前売りチケット:4,000円(税込、DRINK代別、全自由、オールスタンディング)お問い合わせ 札幌BESSIE HALL(011-221-6076)<16:30〜22:00>10月15日(火) 柳ヶ瀬 ants(w/ w.o.d.)OPEN 18:30 START 19:00前売りチケット:4,000円(税込、DRINK代別、全自由、オールスタンディング)お問い合わせ JAIL HOUSE(052-936-6041)<平日11:00〜15:00>10月16日(水) 静岡 UMBER(w/ w.o.d.)OPEN 18:30 START 19:00前売りチケット:4,000円(税込、DRINK代別、全自由、オールスタンディング)お問い合わせ JAIL HOUSE(052-936-6041)<平日11:00〜15:00>10月22日(火) 新潟 GOLDEN PIGS RED(w/ ENTH)OPEN 18:30 START 19:00前売りチケット:4,000円(税込、DRINK代別、全自由、オールスタンディング)お問い合わせ FOB新潟(025-229-5000)<平日11:00〜18:00 ※祝日を除く>10月24日(木) 金沢 EIGHT HALL(w/ ENTH)OPEN 18:00 START 19:00前売りチケット:4,000円(税込、DRINK代別、全自由、オールスタンディング)お問い合わせ FOB金沢(076-232-2424)<平日11:00〜18:00 ※祝日を除く>10月28日(月) 宇都宮 HEAVEN'S ROCK Utsunomiya VJ-2(w/ SIX LOUNGE)OPEN 18:30 START 19:00前売りチケット:4,000円(税込、DRINK代別、全自由、オールスタンディング)お問い合わせ ホットスタッフ・プロモーション(050-5211-6077)<平日12:00〜18:00>10月31日(木) 熊谷 HEAVEN'S ROCK Kumagaya VJ-1(w/ lil soft tennis)OPEN 18:30 START 19:00前売りチケット:4,000円(税込、DRINK代別、全自由、オールスタンディング)お問い合わせ ホットスタッフ・プロモーション(050-5211-6077)<平日12:00〜18:00>11月4日(月/祝) 和歌山 CLUB GATE(w/ yonige)OPEN 18:00 START 18:30前売りチケット:4,000円(税込、DRINK代別、全自由、オールスタンディング)お問い合わせ サウンドクリエーター(06-6357-4400)<平日12:00〜15:00 ※祝日を除く>11月5日(火) 滋賀 B-FLAT(w/ yonige)OPEN 18:30 START 19:00前売りチケット:4,000円(税込、DRINK代別、全自由、オールスタンディング)お問い合わせ サウンドクリエーター(06-6357-4400)<平日12:00〜15:00 ※祝日を除く>11月12日(火) 長野 CLUB JUNK BOX(w/ ANORAK!)OPEN 18:30 START 19:00前売りチケット:4,000円(税込、DRINK代別、全自由、オールスタンディング)お問い合わせ FOB新潟(025-229-5000)<平日11:00〜18:00 ※祝日を除く>11月13日(水) 水戸 LIGHT HOUSE(ワンマン)OPEN 19:00 START 19:30前売りチケット:4,000円(税込、DRINK代別、全自由、オールスタンディング)お問い合わせ ホットスタッフ・プロモーション(050-5211-6077)<平日12:00〜18:00>11月16日(土) 徳島club GRINDHOUSE(w/ KOTORI)OPEN 18:00 START 18:30前売りチケット:4,000円(税込、DRINK代別、全自由、オールスタンディング)お問い合わせ DUKE高松(087-822-2520)11月18日(月) 高知 X-pt. (w/ KOTORI)OPEN 18:30 START 19:00前売りチケット:4,000円(税込、DRINK代別、全自由、オールスタンディング)お問い合わせ DUKE高知(088-822-4488)11月19日(火) 松山 WstudioRED(w/ KOTORI)OPEN 18:15 START 19:00前売りチケット:4,000円(税込、DRINK代別、全自由、オールスタンディング)お問い合わせ DUKE松山(089-947-3535)11月25日(月) 鹿児島 SR HALL(w/ FOMARE)OPEN 18:30 START 19:00前売りチケット:4,000円(税込、DRINK代別、全自由、オールスタンディング)お問い合わせ BEA(092-712-4221)<平日12:00〜16:00>11月26日(火) 熊本 Django(w/ FOMARE)OPEN 18:30 START 19:00前売りチケット:4,000円(税込、DRINK代別、全自由、オールスタンディング)お問い合わせ BEA(092-712-4221)<平日12:00〜16:00>11月28日(木) 福岡 graf(w / JUBEE)OPEN 18:15 START 19:00前売りチケット:4,000円(税込、DRINK代別、全自由、オールスタンディング)お問い合わせ BEA(092-712-4221)<平日12:00〜16:00>11月29日(金) 大分 T.O.P.S Bitts Hall(w / JUBEE / ハルカミライ / yonige )OPEN 18:15 START 19:00前売りチケット:4,000円(税込、DRINK代別、全自由、オールスタンディング)お問い合わせ BEA(092-712-4221)<平日12:00〜16:00>12月3日(火) F.A.D 横浜(ワンマン)OPEN 18:45 START 19:30前売りチケット:4,000円(税込、DRINK代別、全自由、オールスタンディング)お問い合わせ ホットスタッフ・プロモーション(050-5211-6077)<平日12:00〜18:00>

■Age Factory『Songs』



2024年2月21日(水)発売UKDZ-0241 / 配信価格:¥2,139(税込) / CD価格:\3,500(税込)DAIZAWA RECORDS / UK.PROJECT INC.https://agefactory.lnk.to/Songs01. Blood in blue02. Shadow03. Party night in summer dream04. 向日葵05. SONGS06. I guess so07. She is gone08. Lonely star09. ALICE (feat.牛丸ありさ)10. Hallelujah〈フィジカルのみボーナストラック有り〉※ツアー会場&数量限定発売11. After School (DAIRIKU show bgm 22AW 3.19 2022)