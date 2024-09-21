Age Factory、＜Songs Tour＞対バン最終発表＋台湾音楽アワードに『Songs』がノミネート
Age Factoryによる全国ツアー＜「Songs」Live House Tour＞に出演する対バンアーティストの最終発表が行われた。
今回は徳島・高知・松山公演にKOTORI、鹿児島・熊本公演にFOMARE、福岡公演はJUBEE、セミファイナルの大分はJUBEE、ハルカミライ、yonigeといった出演者が発表に。あわせてチケットの先行受付もスタートしている。
▲KOTORI
▲FOMARE
▲JUBEE
▲ハルカミライ
▲yonige
▲Age Factory
さらに、＜Songs Tour＞ライブ会場限定でフィジカルCDが販売されているアルバム『Songs』が、台湾インディーミュージックの祭典＜金音創作獎 Golden Indie Music Awards＞にノミネートされたことも明らかになった。こちらの授賞式は11/2に行われる。
■＜金音創作獎 Golden Indie Music Awards＞ノミネート発表
https://gima.tavis.tw/winner_nomination
■＜Age Factory presents 「Songs」 Live House Tour 2024＞
受付期間：9月21日（土）22:00〜10月6日（日）23:59
https://w.pia.jp/t/agefactory-songs/
9月23日(月/祝) 郡山 hipshot JAPAN（w/ Paledusk）
OPEN 18:15 START 19:00
前売りチケット：4,000円(税込、DRINK代別、全自由、オールスタンディング)
お問い合わせ G.I.P（https://www.gip-web.co.jp/t/info）＜平日10:00〜18:30＞
9月25日(水) 秋田 Club SWINDLE（w/ Paledusk）
OPEN 18:30 START 19:00
前売りチケット：4,000円(税込、DRINK代別、全自由、オールスタンディング)
お問い合わせ G.I.P（https://www.gip-web.co.jp/t/info）＜平日10:00〜18:30＞
9月27日(金) 盛岡 CLUB CHANGE WAVE（w/ Paledusk）
OPEN 18:30 START 19:00
前売りチケット：4,000円(税込、DRINK代別、全自由、オールスタンディング)
お問い合わせ G.I.P（https://www.gip-web.co.jp/t/info）＜平日10:00〜18:30＞
10月1日(火) 京都 MUSE（ワンマン）
OPEN 19:00 START 19:30
前売りチケット：4,000円(税込、DRINK代別、全自由、オールスタンディング)
お問い合わせ サウンドクリエーター（06-6357-4400）＜平日12:00〜15:00 ※祝日を除く>
10月4日(金) 苫小牧ELLCUBE（w/ BANGLANG / FREE KICK）
OPEN 18:00 START 18:30
前売りチケット：4,000円(税込、DRINK代別、全自由、オールスタンディング)
お問い合わせ 苫小牧ELLCUBE（0144-35-0501）＜13:00〜23:00＞
10月5日(土) 札幌 BESSIE HALL（ワンマン）
OPEN 19:00 START 19:30
前売りチケット：4,000円(税込、DRINK代別、全自由、オールスタンディング)
お問い合わせ 札幌BESSIE HALL（011-221-6076）＜16:30〜22:00＞
10月15日(火) 柳ヶ瀬 ants（w/ w.o.d.）
OPEN 18:30 START 19:00
前売りチケット：4,000円(税込、DRINK代別、全自由、オールスタンディング)
お問い合わせ JAIL HOUSE（052-936-6041）＜平日11:00〜15:00＞
10月16日(水) 静岡 UMBER（w/ w.o.d.）
OPEN 18:30 START 19:00
前売りチケット：4,000円(税込、DRINK代別、全自由、オールスタンディング)
お問い合わせ JAIL HOUSE（052-936-6041）＜平日11:00〜15:00＞
10月22日(火) 新潟 GOLDEN PIGS RED（w/ ENTH）
OPEN 18:30 START 19:00
前売りチケット：4,000円(税込、DRINK代別、全自由、オールスタンディング)
お問い合わせ FOB新潟（025-229-5000）＜平日11:00〜18:00 ※祝日を除く>
10月24日(木) 金沢 EIGHT HALL（w/ ENTH）
OPEN 18:00 START 19:00
前売りチケット：4,000円(税込、DRINK代別、全自由、オールスタンディング)
お問い合わせ FOB金沢（076-232-2424）＜平日11:00〜18:00 ※祝日を除く>
10月28日(月) 宇都宮 HEAVEN'S ROCK Utsunomiya VJ-2（w/ SIX LOUNGE）
OPEN 18:30 START 19:00
前売りチケット：4,000円(税込、DRINK代別、全自由、オールスタンディング)
お問い合わせ ホットスタッフ・プロモーション（050-5211-6077）＜平日12:00〜18:00＞
10月31日(木) 熊谷 HEAVEN'S ROCK Kumagaya VJ-1（w/ lil soft tennis）
OPEN 18:30 START 19:00
前売りチケット：4,000円(税込、DRINK代別、全自由、オールスタンディング)
お問い合わせ ホットスタッフ・プロモーション（050-5211-6077）＜平日12:00〜18:00＞
11月4日(月/祝) 和歌山 CLUB GATE（w/ yonige）
OPEN 18:00 START 18:30
前売りチケット：4,000円(税込、DRINK代別、全自由、オールスタンディング)
お問い合わせ サウンドクリエーター（06-6357-4400）＜平日12:00〜15:00 ※祝日を除く>
11月5日(火) 滋賀 B-FLAT（w/ yonige）
OPEN 18:30 START 19:00
前売りチケット：4,000円(税込、DRINK代別、全自由、オールスタンディング)
お問い合わせ サウンドクリエーター（06-6357-4400）＜平日12:00〜15:00 ※祝日を除く>
11月12日(火) 長野 CLUB JUNK BOX（w/ ANORAK!）
OPEN 18:30 START 19:00
前売りチケット：4,000円(税込、DRINK代別、全自由、オールスタンディング)
お問い合わせ FOB新潟（025-229-5000）＜平日11:00〜18:00 ※祝日を除く>
11月13日(水) 水戸 LIGHT HOUSE（ワンマン）
OPEN 19:00 START 19:30
前売りチケット：4,000円(税込、DRINK代別、全自由、オールスタンディング)
お問い合わせ ホットスタッフ・プロモーション（050-5211-6077）＜平日12:00〜18:00＞
11月16日(土) 徳島club GRINDHOUSE（w/ KOTORI）
OPEN 18:00 START 18:30
前売りチケット：4,000円(税込、DRINK代別、全自由、オールスタンディング)
お問い合わせ DUKE高松（087-822-2520）
11月18日(月) 高知 X-pt. （w/ KOTORI）
OPEN 18:30 START 19:00
前売りチケット：4,000円(税込、DRINK代別、全自由、オールスタンディング)
お問い合わせ DUKE高知（088-822-4488）
11月19日(火) 松山 WstudioRED（w/ KOTORI）
OPEN 18:15 START 19:00
前売りチケット：4,000円(税込、DRINK代別、全自由、オールスタンディング)
お問い合わせ DUKE松山（089-947-3535）
11月25日(月) 鹿児島 SR HALL（w/ FOMARE）
OPEN 18:30 START 19:00
前売りチケット：4,000円(税込、DRINK代別、全自由、オールスタンディング)
お問い合わせ BEA（092-712-4221）＜平日12:00〜16:00＞
11月26日(火) 熊本 Django（w/ FOMARE）
OPEN 18:30 START 19:00
前売りチケット：4,000円(税込、DRINK代別、全自由、オールスタンディング)
お問い合わせ BEA（092-712-4221）＜平日12:00〜16:00＞
11月28日(木) 福岡 graf（w / JUBEE）
OPEN 18:15 START 19:00
前売りチケット：4,000円(税込、DRINK代別、全自由、オールスタンディング)
お問い合わせ BEA（092-712-4221）＜平日12:00〜16:00＞
11月29日(金) 大分 T.O.P.S Bitts Hall（w / JUBEE / ハルカミライ / yonige ）
OPEN 18:15 START 19:00
前売りチケット：4,000円(税込、DRINK代別、全自由、オールスタンディング)
お問い合わせ BEA（092-712-4221）＜平日12:00〜16:00＞
12月3日(火) F.A.D 横浜（ワンマン）
OPEN 18:45 START 19:30
前売りチケット：4,000円(税込、DRINK代別、全自由、オールスタンディング)
お問い合わせ ホットスタッフ・プロモーション（050-5211-6077）＜平日12:00〜18:00＞
■Age Factory『Songs』
UKDZ-0241 / 配信価格：￥2,139(税込) / CD価格：\3,500（税込）
DAIZAWA RECORDS / UK.PROJECT INC.
https://agefactory.lnk.to/Songs
01. Blood in blue
02. Shadow
03. Party night in summer dream
04. 向日葵
05. SONGS
06. I guess so
07. She is gone
08. Lonely star
09. ALICE (feat.牛丸ありさ)
10. Hallelujah
〈フィジカルのみボーナストラック有り〉※ツアー会場＆数量限定発売
11. After School (DAIRIKU show bgm 22AW 3.19 2022)
◆Age Factory オフィシャルサイト