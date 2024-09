明治安田J3リーグ第29節の5試合が21日に行われ、大宮アルディージャが首位の力を示した。首位をひた走る大宮は11位ヴァンラーレ八戸とアウェイで対戦。八戸もプレーオフ圏まで2ポイント差とあって勝利がほしいところだったが、13分に古巣戦のオリオラ・サンデーが右足シュートをねじ込み、大宮が先取する。だが、八戸は22分に佐藤碧の一発で追いつき、40分に蓑田広大が逆転弾。だが、9戦ぶり被弾から連続失点の大宮が後半から出力を上げると、73分にバイタルエリア中央から小島幹敏が左足ミドルを叩き込み、振り出しに戻す。

さらに、81分にバイタルエリア左からの折り返しにボックス右の泉柊椰が右足ダイレクトで合わせると、左右ポストを叩いたボールがゴールラインを割り、大宮が逆転。2連勝を達成した。そんな大宮を追いかける2位FC今治だが、SC相模原とのアウェイ戦で前半に福井和樹、瀬沼優司のゴールを許して、0-2の敗北。大宮との勝ち点差が「16」に広がり、さらに独走を許した。また、プレーオフ圏では4位アスルクラロ沼津が引き分け、5位ギラヴァンツ北九州が勝利。両者の間で順位交代が起こり、前述の相模原がプレーオフ圏の6位に浮上している。◆第29節9/21(土)ヴァンラーレ八戸 2-3 大宮アルディージャSC相模原 2-0 FC今治ギラヴァンツ北九州 2-0 FC岐阜FC琉球 1-1 アスルクラロ沼津ガイナーレ鳥取 2-0 AC長野パルセイロ9/22(日)《14:00》Y.S.C.C.横浜 vs いわてグルージャ盛岡ツエーゲン金沢 vs カターレ富山カマタマーレ讃岐 vs 松本山雅FC《18:00》奈良クラブ vs テゲバジャーロ宮崎9/23(月)《14:00》FC大阪 vs 福島ユナイテッドFC