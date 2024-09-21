¡ÖÂÅ¶¨¤Ã¤Æ¥ä¥Ä¡©¡×¥â¥Ç¥ë¤Î½÷À­¤ò¸ýÀâ¤­¤Ê¤¬¤é¤âÈà½÷¤ò¥­¡¼¥×¤¹¤ëÍýÍ³


Èà»á¤È¤ÏÆ±À³¤·¤Æ3Ç¯¡¢29ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¡£¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤Î²ÄÇ½À­¤â¤¢¤ë¡Ä¡©¡¿¥µ¥à¥·¥ó¥°¥Õ¥©¡¼¥Ö¥ë¡¼¡Ê1¡Ë

Âç³Ø¤Î±é·à¥µ¡¼¥¯¥ë¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤¤¡¢¸òºÝ¤ò»Ï¤á¤Æ6Ç¯¡£29ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ë¾®±©¤Ï¡¢Ç¯²¼¤ÎÈà»á¡¦ÍøÅÍ¤«¤é¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âºÇ¶á¤ÎÍøÅÍ¤Ï¡¢ÎÁÍý¤Ë¥À¥á½Ð¤·¤·¤¿¤ê¡¢¥¿¥Ð¥³¤òÇã¤¤¤Ë¹Ô¤«¤»¤¿¤ê¡Ä¾®±©¤ò»¨¤Ë°·¤¦¤¦¤¨ÃÂÀ¸ÆüÅöÆü¤Ë²¿¤ÎÍÑ°Õ¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£¤·¤«¤·¡¢ÃÂÀ¸Æü¤¬²á¤®µî¤í¤¦¤È¤·¤¿0»þÄ¾Á°¤Ë¤Þ¤µ¤«¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡ª¡ª µã¤¤¤Æ´î¤Ö¾®±©¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¥Õ¥ê¡¼¤Î´ü´Ö¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤«¤é·ëº§¤·¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÍøÅÍ¤«¤éÍ½ÁÛ³°¤ÎÄó°Æ¤ò¤µ¤ì¤Æ¡½¡½¡£

Éâµ¤¸øÇ§¤òÇ÷¤é¤ì¤¿Èà½÷¤Î·èÃÇ¤Ï!?¡Ø¥µ¥à¥·¥ó¥°¥Õ¥©¡¼¥Ö¥ë¡¼¡Á¤ï¤¿¤·¤Î¤·¤¢¤ï¤»¤Ï·ëº§¡©¡Á¡Ù¤ò12²óÏ¢ºÜ¤Ç¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÏÂè12²ó¤Ç¤¹¡£

¢¨ËÜµ­»ö¤Ï²Ö»åÃø¤Î½ñÀÒ¡Ø¥µ¥à¥·¥ó¥°¥Õ¥©¡¼¥Ö¥ë¡¼¡Á¤ï¤¿¤·¤Î¤·¤¢¤ï¤»¤Ï·ëº§¡©¡Á¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¼Â¤Ï¤º¤Ã¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Æ...


¤ª¤¤¤·¤¤...¤Ã¡ª


½ÕÀî¾®±©¤Ç¤¹


¤À¤Ã¤Æ¥¨¥Þ¤À¤¼¡©


Çä¤ì¤ë»Ò¤ÏÁÇºà¤¬¤¤¡¼¤è


ÍøÅÍ¤Ã¤Æ²¿¤ÇÈà½÷¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ó¤Î¡©


¤¦¤Ã¤ï¡¢µ´ÅÅ¥ä¥Ð


º£Æü¤Ï¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿


¾®±©¡©


²¶¤Î½÷¤Ë²¿¤·¤Æ¤ó¤À¤è...¤Ã¡ª


Ãø¡á²Ö»å¡¿¡Ø¥µ¥à¥·¥ó¥°¥Õ¥©¡¼¥Ö¥ë¡¼¡Á¤ï¤¿¤·¤Î¤·¤¢¤ï¤»¤Ï·ëº§¡©¡Á¡Ù