ÎëÌÚ¤ª¤µ¤à»á¡Ö¤¦¤ì¤·¤¯¤Æµã¤¤Þ¤·¤¿¡×¡¡¡Ö¶Ë°½÷²¦¡×¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ëÂç²ñ¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ë±£¤µ¤ì¤¿Î¢ÏÃ¤òÌÀ¤«¤¹
¡¡¸µÊüÁ÷ºî²È¤ÎÎëÌÚ¤ª¤µ¤à»á¡Ê52¡Ë¤¬21Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿±Ç²è¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼ÍÂ¼º«¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÍÂ¼º«¤Î¥¢¥ê¥³¥óch¡Ú±Ç²è¾Ò²ð¡¦TESLA¡Û¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£19Æü¤«¤éÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿Netflix¥É¥é¥Þ¡Ö¶Ë°½÷²¦¡×¤ÎÎ¢ÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¶Ë°½÷²¦¡×¤Ï¡¢1980Ç¯Âå¤Ë¥«¥ê¥¹¥ÞÅª¿Íµ¤¤Ç½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹ÀûÉ÷¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¥À¥ó¥×¾¾ËÜ¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÊª¸ì¤òÉÁ¤¯È¾¼«ÅÁ¥É¥é¥Þ¡£¥À¥ó¥×¾¾ËÜÌò¤Ï¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¤æ¤ê¤ä¤ó¥ì¥È¥ê¥£¥Ð¥¡¡¢Ä¹Í¿Àé¼ïÌò¤Ï½÷Í¥¡¦ÅâÅÄ¤¨¤ê¤«¡¢¥é¥¤¥ª¥Í¥¹ÈôÄ»Ìò¤Ï½÷Í¥¡¦¹äÎÏºÌ²ê¤¬±é¤¸¤¿¡£
¡¡º£ºî¤ÇÎëÌÚ»á¤Ï´ë²è¡¦µÓËÜ¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤òÌ³¤á¤¿¡£º£²ó¤ÎÆ°²èÆâ¤Ç¤Ï¡¢ÇÛ¿®³«»Ï¤È¤Ê¤ë19Æü¤Î¿ôÆüÁ°¤Ë¥×¥ì¥Ó¥å¡¼¤ò¸«¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿Î¢ÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥ÞÆâ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ëÂç²ñ¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬¡¢Åö»þ¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËºÆ¸½¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð2·î22Æü¤Î¤Ï¤º¤¬4·î25Æü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£4·î25Æü¤ÏÎëÌÚ»á¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡Ö¶öÁ³¤«¤Ê¡©¡×¤È»×¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£½õ´ÆÆÄ¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢»£±ÆÅö»þ¤ËÎëÌÚ»á¤Î°úÂà¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡ÖÎëÌÚ¤µ¤ó¤È¥À¥ó¥×¤µ¤ó¤Î°úÂà¤ò¤Ò¤Ã¤«¤±¤Æ4·î25Æü¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤âµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¿¥µ¥×¥é¥¤¥º±é½Ð¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÎëÌÚ»á¤Ï¡Ö¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯¤ÆËÍ¤Ïµã¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£