第79回関東合唱コンクール（全日本合唱連盟関東支部、朝日新聞社主催）が21日、横浜市中区の神奈川県民ホールで始まった。

この日は高校部門があり、神奈川、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、新潟、山梨、静岡の9県から35校が出場。Aグループ（6〜32人）は神奈川県の清泉女学院と桐光学園、Bグループ（33人以上）は埼玉県の星野と松山女子、浦和第一女子、千葉県の幕張総合が、10月26日にさいたま市で行われる全国大会に推薦された。松山女子には、高校部門の最優秀団体として関東支部長賞が贈られた。

桐光学園=横浜市中区の神奈川県民ホール

結果は以下の通り。（演奏順、◎は全国大会推薦）

■高校A

【金賞】国府台女子学院（千葉）、◎清泉女学院（神奈川）、千葉女子、川越（埼玉）、敬和学園（新潟）、日本女子大付（神奈川）、青洲（山梨）、◎桐光学園（神奈川）

【銀賞】渋川女子（群馬）、宇都宮南、茨城キリスト教学園、前橋女子、藤枝順心中・高（静岡）、掛川西（静岡）、大田原女子（栃木）

【銅賞】栃木女子、都留（山梨）、静岡英和女学院中・高、真岡女子（栃木）、高崎女子（群馬）、神奈川学園中・高、山梨英和

■高校B

【金賞】埼玉栄、浦和（埼玉）、◎星野（埼玉）、◎幕張総合（千葉）、◎松山女子（埼玉）、◎浦和第一女子（埼玉）

【銀賞】大宮（埼玉）、叡明（埼玉）、湘南（神奈川）

【銅賞】新潟中央、吉田（山梨）、宇都宮女子、鉾田一（茨城）