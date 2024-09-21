ÎëÌÚÆà¡¹¤Î¥®¥ã¥ë»þÂå¼Ì¿¿¤¬¡Ö¤¢¤æ¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¤ÈÂçÈ¿¶Á
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÎëÌÚÆà¡¹¡Ê36¡Ë¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥®¥ã¥ë»þÂå¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Ð¤¡¤Á¤ã¤ó²È¤Ë»ä¤Î¥®¥ã¥ë»þÂå¤Î¼Ì¿¿¤¬¾þ¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤Î¡¡¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã²û¤«¤·¤¤¤Ê¤¡¡¼¡×¤È¤·¤ÆÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¶âÈ±¤Þ¤È±¤Ë¤Ä¤±¤Þ¤Ä¤²¤Ç¥®¥ã¥ë¥á¡¼¥¯¤Ç³Û±ï¤ËÆþ¤Ã¤¿¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¡£¡ÖÆà¡¹¥Õ¥¡¥¤¥È¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¤¦¤Á¤ï¤â¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡ÖÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤µ¤ó¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤¢¤æ¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¡ÖÉÍ¤¢¤æ¡©¡×¡Ö¤¢¤æ¤À¤È»×¤Ã¤¿¡¡¥«¥ï¥¤¥¤¡Á¡×¡Ö¥®¥ã¥ë»þÂå¤ÎÆà¡¹¤Á¤ã¤ó²û¤«¤·¡Á¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£