【高潮警報】石川県・七尾市、能登町に発表
気象台は、午後9時11分に、高潮警報を七尾市、能登町に発表しました。
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【特別警報（大雨）】能登北部に特別警報を発表しています。低い土地の浸水や河川の増水に最大級の警戒をしてください。
避難が必要となる危険な状況となっています。【警戒レベル4相当】早めの避難を心がけるとともに、市町村から発表される避難指示などの情報に注意してください。
【警報（発表中）と予報値】
■七尾市
□大雨警報
・土砂災害
22日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 22日明け方
22日3時頃から22日9時頃にかけて警戒
ピーク時間 22日5時頃
予想最高潮位 0.8m
■輪島市
□大雨特別警報
・土砂災害
22日夕方にかけて警戒
・浸水
22日昼前にかけて警戒
3時間最大雨量 70mm
ピーク時間 22日明け方
□洪水警報
22日昼前にかけて警戒
■珠洲市
□大雨特別警報
・土砂災害
22日夕方にかけて警戒
・浸水
22日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 35mm
ピーク時間 22日朝
□洪水警報
22日昼前にかけて警戒
■志賀町
□大雨警報
・土砂災害
22日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 22日明け方
□洪水警報
22日昼前にかけて警戒
■穴水町
□大雨警報
・土砂災害
22日夕方にかけて警戒
・浸水
3時間最大雨量 70mm
ピーク時間 22日明け方
□洪水警報
22日昼前にかけて警戒
■能登町
□大雨特別警報
・土砂災害
22日夕方にかけて警戒
・浸水
22日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 22日明け方
□洪水警報
22日昼前にかけて警戒
□高潮警報【発表】
22日3時頃から22日9時頃にかけて警戒
ピーク時間 22日5時頃
予想最高潮位 0.8m