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気象台は、午後9時11分に、高潮警報を七尾市、能登町に発表しました。

【警報エリアを確認】【高潮警報】石川県・七尾市、能登町に発表

【特別警報（大雨）】能登北部に特別警報を発表しています。低い土地の浸水や河川の増水に最大級の警戒をしてください。

避難が必要となる危険な状況となっています。【警戒レベル4相当】早めの避難を心がけるとともに、市町村から発表される避難指示などの情報に注意してください。

【警報（発表中）と予報値】
■七尾市
□大雨警報
・土砂災害
　22日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　22日明け方

□高潮警報【発表】
　22日3時頃から22日9時頃にかけて警戒
　ピーク時間　22日5時頃
　予想最高潮位　0.8m

■輪島市
□大雨特別警報
・土砂災害
　22日夕方にかけて警戒
・浸水
　22日昼前にかけて警戒
　3時間最大雨量　70mm
　ピーク時間　22日明け方

□洪水警報
　22日昼前にかけて警戒

■珠洲市
□大雨特別警報
・土砂災害
　22日夕方にかけて警戒
・浸水
　22日昼前にかけて警戒
　1時間最大雨量　35mm
　ピーク時間　22日朝

□洪水警報
　22日昼前にかけて警戒

■志賀町
□大雨警報
・土砂災害
　22日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　22日明け方

□洪水警報
　22日昼前にかけて警戒

■穴水町
□大雨警報
・土砂災害
　22日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　3時間最大雨量　70mm
　ピーク時間　22日明け方

□洪水警報
　22日昼前にかけて警戒

■能登町
□大雨特別警報
・土砂災害
　22日夕方にかけて警戒
・浸水
　22日昼前にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　22日明け方

□洪水警報
　22日昼前にかけて警戒

□高潮警報【発表】
　22日3時頃から22日9時頃にかけて警戒
　ピーク時間　22日5時頃
　予想最高潮位　0.8m