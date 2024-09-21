TWICEのユニットMISAMO、安室奈美恵の楽曲カバーも！2ndミニアルバムのトラックリスト公開
先日、Trailer Prologue - MISAMO's Atelierを公開し、2枚目のミニアルバム「HAUTE COUTURE」の幕開けを発表したMISAMO。そんな期待の作品、「HAUTE COUTURE」に収録される楽曲のクレジットが表記されたトラックリストが公開された。
そのほかにもメンバーソロ曲「Misty」「Money In My Pocket」「Mirage」のタイトルと共に、メンバーの作詞参加も公開！ 多様な楽曲に期待が高まる。
■リリース情報
MISAMO JAPAN 2nd MINI ALBUM「HAUTE COUTURE」
発売日：2024年11月6日発売
＜CD収録楽曲＞※全形態共通7曲
01.Identity
02.RUNWAY
03.Wah Wah Wah
04.Baby, I'm good
05.Daydream
06.NEW LOOK
07.Jealousy
＋ミナ ソロ楽曲 / サナ ソロ楽曲 / モモ ソロ楽曲
※形態ごとに異なります。
〇初回限定豪華盤【CD+DVD】
【品番】WPZL-32168/9
価格￥7,700（税込）
CD収録曲（全7曲収録予定）
ソロ楽曲を除く、全形態共通楽曲を収録。
＜DVD収録内容（予定）＞
1.「Masterpiece」Opening Trailer -ミナ-
2.「Masterpiece」Opening Trailer -サナ-
3.「Masterpiece」Opening Trailer -モモ-
4.「Masterpiece」Opening Trailer -MISAMO-
5.「Marshmallow」Music Video
6.「Do not touch」Music Video
7.「HAUTE COUTURE」Jacket Shooting Making Movie
8.「HAUTE COUTURE」Jacket Self-Making Movie
※「Masterpiece」Opening TrailerはYouTubeに公開されている映像と同じ内容です。
・A4フォトスプリングノート仕様ブックレット 60p
・ボックスケース仕様
・初回限定豪華盤セルフィー絵柄トレーディングカード ランダム2枚封入（全10種）
※集合A（1種）、ユニットA、B、C（3種）、ミナ（2種）、サナ（2種）、モモ（2種）
・シリアルペラ2枚封入
・メンバー直筆メッセージカード3枚（ミナ / サナ / モモ）
※メッセージは印刷になります。
・チェキ風ソロフォトカード3枚（ミナ / サナ / モモ）
・ロゴダイカットステッカー5枚（HAUTE COUTURE / MISAMO / ミナ / サナ / モモ）
・シーリングワックス風ステッカー1枚
・透明トレカ1枚（全4種）
※集合、ミナ、サナ、モモからランダムで1枚封入
・リリックポスター1枚封入
＜初回限定メンバーソロジャケット盤＞
〇ミナ盤【CD】
【品番】WPCL-13611
価格￥3,200（税込）
CD収録曲（全8曲収録予定）
全形態共通楽曲 + MINAソロ楽曲「Misty」
・メンバーソロジャケット
・A5サイズビジュアルブックレット 32p
・スリーブケース仕様
・メンバーソロジャケット盤セルフィー絵柄トレーディングカード ランダム1枚封入（全5種）
※集合（D）、（4種）
※集合絵柄はメンバーソロジャケット盤（ミナ盤 / サナ盤 / モモ盤）共通
・シリアルペラ1枚封入
・ポストカード2枚封入（集合 / ミナ）
※集合絵柄はメンバーソロジャケット盤（ミナ盤 / サナ盤 / モモ盤）共通
・IDカード（ミナ ver.）
〇サナ盤【CD】
【品番】WPCL-13612
価格￥3,200（税込）
CD収録曲（全8曲収録予定）
全形態共通楽曲 + SANAソロ楽曲「Mirage」
・メンバーソロジャケット
・A5サイズビジュアルブックレット 32p
・スリーブケース仕様
・メンバーソロジャケット盤セルフィー絵柄トレーディングカード ランダム1枚封入（全5種）
※集合（D）、サナ（4種）
・シリアルペラ1枚封入
・ポストカード2枚封入（集合 / サナ）
・IDカード（サナ ver.）
〇モモ盤【CD】
【品番】WPCL-13613
価格￥3,200（税込）
CD収録曲（全8曲収録予定）
全形態共通楽曲 + MOMOソロ楽曲「Money In My Pocket」
・メンバーソロジャケット
・A5サイズビジュアルブックレット 32p
・スリーブケース仕様
・メンバーソロジャケット盤セルフィー絵柄トレーディングカード ランダム1枚封入（全5種）
※集合（D）、モモ（4種）
・シリアルペラ1枚封入
・ポストカード2枚封入（集合 / モモ）
・IDカード（モモ ver.）
〇通常盤【CD】
【品番】WPCL-13614
価格￥2,600（税込）
CD収録曲（全7曲収録予定）
ソロ楽曲を除く、全形態共通楽曲を収録。
・ブックレット 20p
＜初回プレスのみ＞
・通常盤, ONCE JAPAN限定盤共通セルフィー絵柄トレーディングカード ランダム1枚封入（全15種）
※集合B、C、D（3種）、ユニットD、E、F（3種）、ミナ（3種）、サナ（3種）、モモ（3種）
・シリアルペラ1枚封入
〇ONCE JAPAN限定盤【CD】
【品番】WPCL-60082
価格￥3,600（税込）
CD収録曲（全10曲収録予定）
全形態共通楽曲 + ミナ ソロ楽曲 + サナ ソロ楽曲 + モモ ソロ楽曲
・箔押し仕様A5サイズブックレット 32p
・スリーブケース仕様
・通常盤、ONCE JAPAN限定盤共通セルフィー絵柄トレーディングカード ランダム2枚封入（全15種）
※集合B、C、D（3種）、ユニットD、E、F（3種）、ミナ（3種）、サナ（3種）、モモ（3種）
・シリアルペラ2枚封入
・リリックポスター1枚封入
※ONCE JAPAN限定盤はTWICEファンクラブ「ONCE JAPAN」もしくは「ONCE JAPAN MOBILE」会員の方が購入できる会員限定商品です。
■関連リンク
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