多国籍9人組ガールズグループ・TWICEの日本人メンバーMINA、SANA、MOMOからなる3人組ユニット・MISAMOの2ndミニアルバム『HAUTE COUTURE』(オートクチュール/11月6日発売)の楽曲のクレジットが表記されたトラックリスト(Tracklist)が21日、公開された。「世界にひとつしかないオーダーメイド服」を意味するタイトルを冠した今作には、全10曲が収録される。

リード曲「Identity」には、前作リード曲「Do not touch」に続いて、J.Y. Parkが作詞に参加。サブリード曲「NEW LOOK」は安室奈美恵のカバーとなる。そのほか、メンバーソロ曲「Misty」(MINA)、「Money In My Pocket」(MOMO)、「Mirage」(SANA)に、メンバーが作詞参加していることも明らかになった。■MISAMO『HAUTE COUTURE』収録曲1. Identity2. RUNWAY3. Wah Wah Wah4. Baby, I'm good5. Daydream6. NEW LOOK7. Jealousy8. Misty【MINA盤】/Mirage【SANA盤】/Money In My Pocket【MOMO盤】